أصبحت Insticc Digital™الراعي البلاتيني لـ GITEX IMPACT، وتظهر التزامها ببناء نظام بيئي تكنولوجي مستدام

"بدون بنية تحتية تكنولوجية مقاومة رقميًا، لن تتمكن المدن الذكية من المحافظة على بنيتها" -سريكانت مولاكالوري

دبي- أعلنت شركة Insticc Digital™ Solutions، وهي شركة رائدة في مجال التحول الرقمي وتطوير البرمجيات المخصصة والتي تهدف إلى تغيير مشهد التكنولوجيا المستدامة في منطقة AMEA، عن رعايتها البلاتينية لـ GITEX Impact 2023 - وهو حدث عالمي يجمع أصحاب الأعمال لاستكشاف الإبتكارات حلول في مجال التكنولوجيا والتمويل المستدامين والاستثمارات البيئية والاجتماعية والحوكمة والمناخ والشراكات بين القطاعين العام والخاص.

مع فريق من روّاد الأعمال المتحمسين ورؤية لحل التحديات التكنولوجية الأكثر إلحاحًا في العالم، تركز Insticc Digital™ Solutions على إنشاء حلول للمؤسسات. بدءًا من كفاءات السرعة إلى السوق والأتمتة وصولاً الى التكنولوجيا ذات المصدر المفتوح والتكلفة الفعّالة. يضم فريق Insticc Digital™ مهندسي تكنولوجيا ومطورين ومهندسين معماريين الذين يجمعون ما يزيد عن 35 عامًا من الخبرة في مجال التكنولوجيا سريعة التطوّر.

مع تقدم دبي السريع لتصبح أذكى مدينة في العالم، فقد حان الوقت للإهتمام بتطوير بنية تحتية تكنولوجية مقاومة رقميًا لتجنّب التحديّات والإضطرابات غير المتوقعة الناجمة عن مشهد تهديد الأمن السيبراني الدائم التطوُّر.

وتقول ماريا الروسان، المديرة الإقليمية في Insticc Digital™ " المقاومة الرقمية هي الدفاع الوحيد ضد المجرمي عبر الإنترنت. تخيّل لو يبدأون بالتدخل في البنية التحتية للمدينة الذكية مثل إشارات المرور، فقد يكون لذلك تداعيات مميتة. إنه مثل بسيط أحد السيناريوهات العديدة التي يمكن أن تحدث. وتعني المقاومة الرقمية توسيع قدرتنا على الحفاظ على الأداء الوظيفي والأمن والإستدامة في جميع الأوقات."

وتُضيف الروسان: " تُعرف دبي بمبادرتها الرائدة في مجال التكنولوجيا والإبتكار، كما أنها من روّاد التكنولوجيا المستدامة في مجالات قطاعات متعددة من النقل إلى الرعاية الصحية والتمويل والبنية التحتية. يوفر GITEX IMPACT 2023 منصة مثالية لإطلاق Insticc Digital™ في منطقة AMEA. ونحن بصفتنا فريقًا من المفكرين المتقدمين المبتكرين، لدينا هوس بتطوير التكنولوجيا لدفع العمليات التجارية والمجتمعات إلى السوق بشكل أسرع بـ10 مرات من خلال حلول مرنة، يُسعدنا التوسُّع في المنطقة. أنظارنا موجّهة نحو التوسّعات المُستقبلية في المملكة العربية السعودية. نحن مستعدّون لاستقبالكم في جناحنا H29-G05، القاعة 29، في معرض جيتكس!"

تلتزم Insticc Digital™ باعتبارها الراعي البلاتيني للنسخة الثالثة والأربعين لأكبر حدث في المنطقة في مجال إبتكار تكنولوجيا الإستدامة واستراتيجيات وخدمات ESG، بإحداث تغييرًا إيجابيًا من خلال هندسة البرمجيات المُتخصّصة وأدوات الذكاء الاصطناعي وأدوات التعلّم الآلي لتحويل المدن والمجتمعات التقليدية والشركات إلى مراكز ذكية لمستقبل مستدام.

سيُقام معرض جيتكس إمباكت GITEX IMPACT في الفترة المُمتددة من 16 إلى 20 تشرين الأول (أكتوبر) 2023 في مركز دبي التجاري العالمي. يمكن زوّار منصّة Insticc Digital™ رقم الجناح H29-G05، القاعة 29 أن يخوضوا تجربة تقنيّة الذكاء الإصطناعي التي تعرض منافذ حديثة لتسديد المدفوعات، والتحول الرقمي للمدينة الذكية، ومراقبة مشاريع معماريّة مُسيّرة وعبر الأقمار الصناعية إضافة الى قياسات بيوميتريّة حديثة غير تلامُسيّة، بالتزامن مع تقنيات رائدة أخرى.

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حول Insticc Digital™

تعمل Insticc Digital™ على تمكين المؤسسات من سرعة الوصول إلى السوق من خلال تطوير البرامج الشاملة وحلول DevOps الاستشارية والأمن الإلكتروني. نحن شركة متكاملة ومتعددة التخصصات ملتزمة بإنشاء حلول متخصصة مؤثرة عبر صناعات متعددة. بفضل الخبرة الواسعة والرؤية التكنولوجية والذكاء الإصطناعي، نقوم بتطوير الحلول التقنية إلى مؤسسات في طور النمو. تم تصميم حلولنا المتخصصة من قبل كبار خبراء التكنولوجيا لضمان أقصى درجات الأمان والمصداقية والفعالية، بالتوازي مع تقليل التكاليف. توفر Insticc Digital™ الأدوات والموارد اللازمة لرحلة تحول رقمي سهلة.