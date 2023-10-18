دبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت فيريتاس تكنولوجيز، الشركة الرائدة عالميًا في إدارة البيانات متعددة السحابة ، اليوم عن الفائزين بجوائز الشركاء للعام المالي 2024 على مستوى منطقة الشرق الأوسط، وتستهدف هذه الجائزة تكريم أفضل الشركاء لمساهماتهم في تعزيز دور فيريتاس من ناحية مستوى الأداء الإجمالي في مجال تقديم خدمات السحابة، وتحقيق النمو الاستراتيجي، والامتياز في الابتكار التّقني، والتنفيذ الاستراتيجي لحلول فيريتاس.

وفي هذا الصّدد، قالت يودوم يوناك، مديرة قناة المنطقة الدولية المستجدة لدى فيريتاس:" بداية نود أن نشيد بجهود شركائنا الاستثنائيين لالتزامهم بالتفوّق في تحقيق أهداف العمل وتوفير قيمة لا مثيل لها لعملائنا المشتركين، هذا وضمّت قائمة الفائزين بجوائز الشركاء للعام المالي 2024 أكثر الشركاء الذين استثمروا حلول الأمن السيبراني السحابية الأصيلة لفيريتاس لتحقيق نجاحات تجارية ملحوظة، ومن خلال تعاوننا، نمكّن المؤسسات في الشرق الأوسط من اعتماد أكثر السبل فعالية في إدارة البيانات وحمايتها، وضمان الامتثال، حتى في مواجهة أكثر التعقيدات المتزايدة على مستوى تكنولوجيا المعلومات و هجمات برامج الفدية المستمرة.

عدد من أبرز الشركاء المكرّمين بالجائزة: ( تجدون اللّائحة كاملة أدني الخبر الصحفي):

جائزة أفضل موزّع (في الخليج والسعودية) – شركة مايندوير :

يتمتع فريق مايندوير بقدرة ملفتة على تطبيق المهام بسرعواستقطاب شركاء جدد وتنفيذ الأنشطة التسويقية، وتكمن أكبر نقاط القوة لهذا الفريق في إبرام شراكات جديدة، سواء مع قطاعي المؤسسات الحكومية والخاصة أومع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وإتاحة هذه الشراكات أمام فرق فريتاس الخاصة بالقنوات المختلفة من أجل إلهامها وتحفيزها، وقد أكسبهم أداؤهم المتميز الجائزة المرموقة كأفضل موزع في منطقتي الخليج والسعودية.

جائزة أبرز مشروع لهذا العام (الإمارات العربية المتحدة) – ام . دي . أس دبي

تمكنت شركة أم.دي.أس.الإمارات باعتبارها واحدة من شركاء فيرتاس الأقدم والأكثر أهمية من الناحية الاستراتيجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، من كسب شراكات جديدة مهمة بشكل مستمر، خلال العام المنصرم، ويواصل فريق مرحلة ما بعد البيع المؤلف من نخبة من الموظفين العمل على الاستثمار في موارد قيمة لدعم عملائنا.

جائزة أفضل شريك في دولة الإمارات العربية المتحدة – شركة ألفا داتا

تخطى أداء شركة ألفا داتا حجوزاتها المبرمة العام السابق، وحققت الحد الأقصى من الإيرادات بين السنة المالية 23 والنصف الأول من السنة المالية 24، كما أنها ساعدت في إبرام الصفقة الأكبر لشركة فيرتاس في قطاع النفط والغاز في منطقة الخليج.

جائزة أفضل أداء سحابي (الإمارات العربية المتّحدة) – شركة كوندو بروتيجو

ساعد فريق كوندو بروتيجو أحد المصارف الإماراتية البارزة في الانتقال إلى Azure، الأمر الذي لم يسهّل انتقال نظامه إلى السحابة فحسب، بل وفّر له أيضًا فرص الاستفادة من مختلف الخدمات السحابية الأخرى على نحو أوسع، ليتعزز بذلك مستوى مشاركة المصرف في خدمات السحابة.

جائزة شريك التحالف الاستراتيجية لهذا العام (في الخليج والإمارات العربية المتّحدة) – شركة هيتاشي

هذه الجائزة مخصصة لأكثر شركة بارزة ضمن شركاء التحالفات، وقد بدأت هيتاشي مسيرتها مع فيرتاس في باكستان، ثم توسعت لتصل إلى دولة الإمارات، وما تحقق النجاح والتأثير الكبير لشراكتنا مع هيتاشي إلا عبر العمل الحثيث السلس الذي لا تشوبه شائبة.

لقد أدّى فريق أي تي أس أجيليتي دورًا محورياً في اتمام دمج منتج تكنولوجي معقد للغاية بنجاح لصالح أحد مؤسسات الرعاية الصحية الرائدة في الإمارات، و لم يقتصر إنجاز الفريق على تحقيق عملية البيع فقط؛ بل تمحور حول الجهود الاستثنائية المبذولة لضمان نجاح المهمة قبل المبيع وبعده، ما أتاح إبرام صفقة المشروع في أقل من 90 يومًا.

جائزة أفضل توزيع (منطقة الخليج المتبقيّة) – إنجرام مايكرو يؤدي فريق أنجرام مايكرو دورًا محوريًا في عمليات فيرتاس، ويتميز بولاء فريقه وتفانيه المطلق، وهو أمر شكل جزءًا أساسيًّا من نجاحنا.

تملك فيريتاس شراكات مع أكثر من 20.000 شركة حول العالم، تعرّف على المزيد حول منظومة شركاء فيريتاس أو البحث عن شريك معتمد لدى فيريتاس حسب المنطقة.

انضموا إلى فيرتاس في معرض جيتيكس جلوبال من 16 إلى 20 أكتوبر لمعرفة المزيد حول كيفية قيام المؤسسات بضمان حماية بياناتها وامتثالها وإمكانية استردادها عند الحاجة، يمكن للزوار مقابلة أعضاء فريق شركة فيريتاس في الجناح، المنصة رقم CC2-1، المسرب 2 في مركز دبي التجاري العالمي.

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