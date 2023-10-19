المقر الجديد حاصل على تصنيف الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة (لييد) سيعمل على توسيع نطاق منصّة شركة "سبرينكلر" الموحدة لإدارة تجربة العملاء والقائمة على الذكاء الاصطناعي

شركة "سبرينكلر" تلبي احتياجات عملائها في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ من موقع دبي الاستراتيجي

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "سبرينكلر" Sprinklr المتخصصة في تطوير الحلول التقنية لإدارة تجربة العملاء، رسمياً عن افتتاح مكتبها الإقليمي الجديد في مدينة دبي للإنترنت التابعة لمجموعة تيكوم، مجمع الأعمال الأكبر إقليمياً لشركات التكنولوجيا والمواهب العاملة في مجالاتها في المنطقة، وذلك في إطار سعيها لتنفيذ خطة توسّع طموحة في منطقة الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ واليابان.

وسيكون المكتب الجديد بمثابة المركز الرئيسي لعمليات شركة "سبرينكلر" في أسواقها الرئيسية للنمو ضمن منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ، حيث سيقدم مجموعة متكاملة من الخدمات التي تشمل إدارة المنتجات ودعم عمليات التنفيذ وتعزيز رضا العملاء وتوفير الاستشارات الفنية ووسائل التسويق الضرورية.

ويأتي اختيار شركة "سبرينكلر" لمدينة دبي للإنترنت مقراً لمركزها الجديد بفضل ما توفره المدينة من بيئة عمل تنافسية ومتكاملة في موقع استراتيجي بإمارة دبي، فضلاً عن مكانتها العالمية وجهةً رائدة للشركات والمواهب في شتى مجالات التكنولوجيا من جميع أنحاء العالم، انسجاماً مع الاستراتيجيات والمبادرات الحكومية وعلى رأسها أجندة دبي الاقتصادية D33.

ويهدف المركز الجديد إلى دعم استراتيجية "سبرينكلر" للدخول الى الأسواق الإقليمية وتعزيز قدرة الشركات على الوصول إلى منصّتها الموحدة لإدارة تجربة العملاء، بما يسهم في تلبية احتياجات قاعدتها المتنامية من العملاء المتواجدين في منطقة الشرق الأوسط وخارجها.

وقد تمّ الإعلان رسمياً عن افتتاح المقر الجديد لشركة "سبرينكلر" على هامش فعاليات معرض "جيتكس جلوبال 2023"، والذي يجري تنظيمه في الفترة بين 16 – 20 أكتوبر. والجدير بالذكر أنّ مدينة دبي للإنترنت هي شريك الابتكار في هذا الحدث البارز وتستضيف ضمن جناحها نخبة عالمية من أبرز الشركات القائمة ضمن منظومتها بهدف تسليط الضوء على أحدث الابتكارات في عالم التكنولوجيا، بما فيها تلك المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والواقع المعزّز.

ومتحدثاً نيابةً عن مدينة دبي للإنترنت، قال عمّار المالك، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – القطاع التجاري، في معرض تعليقه على افتتاح مقر شركة "سبرينكلر": "نجحت مدينة دبي للإنترنت على مدى أكثر من عقدين من الزمن في توفير البيئة الداعمة والمرنة لأهم صناع التكنولوجيا وحرصت على مدها بكل مقومات النجاح لتمكين الشركات من مواصلة النمو واستكمال مسيرة التحول الرقمي والابتكار انطلاقاً من دبي".

وأضاف: "نحن حريصون على بناء الشراكات الراسخة مع أهم القائمين على قطاع التكنولوجيا وتوفير البيئة الأمثل لمساعدتهم في تحقيق طموحاتهم وتوسيع نطاق أعمالهم وأثرها الإيجابي، تماشياً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 ورؤية نحن الإمارات 2031، بما يرسخ مكانة دبي وجهةً عالميةً للتكنولوجيا وحاضنة للمواهب المبدعة. يسرنا أن تقوم شركة رائدة مثل "سبرينكلر" بتوسيع نطاق أعمالها وابتكاراتها انطلاقاً من مدينة دبي للإنترنت".

ومن شأن هذا التوسّع أن يتيح للشركات القائمة في المنطقة فرصة الاستفادة من حلول "سبرينكلر"، التي تساعدها على تعزيز مشاركة العملاء وتوفير تجارب تسوّق تلبي مختلف احتياجاتهم وإيجاد الحلول الفعّالة لمشاكلهم. وسوف يسهم المركز الجديد لشركة "سبرينكلر" في تعزيز التعاون الفوري بين الموظفين والارتقاء بقدرات الذكاء الاصطناعي وتبسيط العمليات، بما يعود بالفائدة على الشركات وعملائها في الوقت نفسه.

ومن جانبه، قال هيثم الخطيب، النائب الأول لرئيس شركة سبرينكلر – أسواق النمو: "تحرص دبي دوماً على توفير بيئة العمل الداعمة للشركات العالمية التي تطمح إلى توسيع نطاق عملياتها داخل المنطقة وخارجها، ما جعل منها بالتالي وجهة عالمية لألمع المواهب والعقول المبدعة. فقد ساهمت منظومة العمل المتكاملة التي توفرها مدينة دبي للإنترنت ودعم حكومة دبي المستمرّ للابتكار في جعل مدينة دبي وجهة جاذبة للشركات العالمية على غرار شركتنا، حيث نشعر بالفخر لوجودنا هنا اليوم".

وأضاف: "نحن على ثقة تامة بأنّ مركزنا الجديد في دبي سوف يمكننا من توسيع نطاق منصّتنا الموحدة لإدارة تجربة العملاء في أسواق النمو التي نتطلع للوصول إليها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ. والأهمّ من ذلك هو أنّ هذا المركز سيعزز مكانتنا ضمن قطاع التكنولوجيا العالمي وسيساعدنا على إنشاء شبكة قوية من الشركاء الإقليميين، فضلاً عن تعزيز مشاركة المجتمع عبر فعاليات الريادة الفكرية بهدف الابتكار والعمل معاً لتحقيق النجاح انطلاقاً من مقرّنا الجديد في دولة الإمارات".

تجدر الإشارة إلى أنّ مساحة مكتب النمو الجديد الخاص بشركة "سبرينكلر" تبلغ 22,600 قدم مربّع، وهو يضمّ كافة المرافق ووسائل الراحة بهدف تعزيز التعاون والتحفيز على الإبداع. والجدير بالذكر أنّ شركة "رور"، التي انطلقت من حي دبي للتصميم التابع أيضاً لمجموعة تيكوم، قامت بتصميم المساحات الداخلية المبتكرة في هذا المكتب الحاصل على تصنيف الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة (لييد) في مدينة دبي للإنترنت.

"سبرينكلر" هي شركة عالمية بارزة متخصّصة في توفير حلول نوعية للتعامل المباشر مع العملاء، ما يجعلها من أبرز الجهات التي تلعب اليوم دوراً محورياً ضمن قطاع الأعمال العالمي. وتضمّ الشركة ما يزيد عن 3,500 موظف في عدد كبير من الدول حول العالم وتملك شراكات قائمة مع أكثر من 1,500 علامة تجارية بارزة، بما فيها ما يزيد عن 85 علامة من أفضل 100 علامة تجارية في العالم.

وتعدّ مدينة دبي للإنترنت مجمع الأعمال الأكبر إقليمياً لشركات التكنولوجيا والمواهب العاملة في مجالاتها في المنطقة، حيث شكلت حجر الأساس في تحقيق مستهدفات استراتيجية التحوّل الرقمي في دبي لأكثر من عقدين. وتضمّ مدينة دبي للإنترنت أكثر من 3 آلاف عميل من أبرز الشركات العالمية والإقليمية يعمل فيها 30 ألف متخصص.

تُعدّ مدينة دبي للإنترنت من مجمّعات الأعمال المتخصّصة التابعة لمجموعة تيكوم، والتي تشمل مجمّع دبي للعلوم ومدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للاستديوهات ومدينة دبي للإنتاج ومجمّع دبي للمعرفة ومدينة دبي الأكاديمية العالمية ومدينة دبي الصناعية وحي دبي للتصميم.

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