إطلاق نموذج تخزين البيانات أوشن ستور من هواوي في جيتكس جلوبال 2023 يدفع عجلة تطوير الأعمال في زمن منصات الذكاء الاصطناعي الضخمة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أطلقت هواوي اليوم في جيتكس جلوبال 2023 نموذج أوشن ستور OceanStor A310 الجديد لتخزين البيانات الأول من نوعه في الصناعة لامتلاكه قدرات متقدمة تتماشى مع متطلبات الذكاء الاصطناعي وإمكانيات التعلم المعمق واستيعاب حجم هائل من البيانات. وتم تصميم هذا النموذج الجديد كحل لمواكبة التطور المتسارع الحاصل في عصر النماذج والمنصات الضخمة للذكاء الاصطناعي؛ حيث يوفر قدرات غير مسبوقة، ويلبي متطلبات التعلم ضمن سيناريوهات الأعمال، بالإضافة لامتلاكه قدرات الاستدلال في نماذج السيناريوهات المجزأة، وتعامله الذكي مع حل إشكالات الأخطاء التقليدية لعمليات التخزين وتحليل البيانات، الأمر الذي يطلق العنان لآفاق جديدة من استفادة سيناريوهات أعمال مختلف القطاعات والصناعات من ميزات الذكاء الاصطناعي المقترنة بإمكانيات السحابة الالكترونية لرفع كفاءة عملياتها التشغيلية وجودة خدماتها.

وتعليقاً على إطلاق النموذج الجديد، قال بيتر تشو، رئيس خط منتجات تخزين البيانات في هواوي: "نوفر لعملائنا وشركائنا من خلال أوشن ستور A310 حل تخزين متطور بقدرات الذكاء الاصطناعي يتماشى مع ما تتطلع إليه مختلف القطاعات على صعيد رفع كفاءة تخزين البيانات والاستفادة القصوى منها لتطوير مستقبل أعمالها وخدماتها".

يذكر أن معظم الشركات تواجه حالياً تحديات كبيرة على مستوى تطوير وتنفيذ تطبيقات النماذج الكبيرة للذكاء الاصطناعي؛ وأول هذه التحديات هو الوقت الطويل لعملية إعداد البيانات، حيث أن المعالجة المسبقة لحوالي 100 تيرابايت من البيانات تستغرق حوالي عشرة أيام. ثانياً، وتستخدم النماذج الكبيرة نصوصاً وصوراً ضخمة كمجموعات تدريب، وهذا يؤدي بطبيعة الحال إلى انخفاض كفاءة تحميل هذه المجموعات. كما يؤدي الضبط المتكرر لمعاملات النماذج الكبيرة وعدم استقرار منصات التدريب إلى انقطاع التدريب كل يومين كمعدل أخطاء. ويلبي الحل الجديد لتخزين البيانات من هواوي بقدرات التعلم العميق احتياجات الأعمال لتلافي الأخطار ورفع سوية التعلم المعمق ضمن مختلف سيناريوهات الأعمال والحاجة للتماشي مع المتطلبات المتسارعة لنماذج ومنصات الذكاء الاصطناعي الضخمة.

يشار إلى أن هواوي هي الراعي الذهبي لمعرض "جيتكس جلوبال 2023"، والراعي الرئيسي لبرنامج "وادي جيتكس السيبراني، وتعرض محفظة ابتكاراتها وحلولها ومنتجاتها وخدماتها القائمة على الذكاء الاصطناعي في جناح الشركة في القاعة 22 بمركز دبي التجاري العالمي. ولمزيد من المعلومات حول مشاركة هواوي في "جيتكس جلوبال 2023"، يمكن زيارة الرابط: https://e.huawei.com/ae/events/2023/ae/gitex.

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نبذةٌ عن "هواوي"

"هواوي" هي شركة عالمية رائدة في توفير البنى التحتية والأجهزة الذكية لتقنية المعلومات والاتصالات تأسست عام 1987. ندير أعمالنا اليوم في أكثر من 170 دولة ومنطقة في العالم من خلال أكثر من 207,000 موظف، ونخدم أكثر من 3 مليار شخص حول العالم.

تتمثل رؤيتنا بإيصال الرقمنة للأفراد والمنازل والشركات لبناء عالم ذكي مترابط بالكامل، وذلك من خلال توفير الاتصال في كل مكان وتعزيز المساواة في الوصول إلى الشبكات؛ وتوفير خدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي لجميع أنحاء العالم لتزويدكم بقوة حاسوبية فائقة أينما كنتم ومتى أردتم؛ وبناء منصات رقمية تساعد جميع القطاعات والمؤسسات على تعزيز مرونتها وكفاءتها؛ وتغيير مفهوم تجربة المستخدم بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي لتناسب الاحتياجات الخاصة لكل فرد وفي مختلف جوانب حياته، سواء في المنزل أو المكتب أو أثناء التنقل.