المعهد يسجل حضوراً لافتاً في عالم الميتافيرس ويُطلق "محكمة DJI للتقاضي"

دبي، الإمارات العربيّة المتحدّة: زار سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس المجلس القضائي، منصّة معهد دبي القضائي ضمن جناح دبي الرقمية (رقم 9) في معرض جيتكس جلوبال 2023، الذي تقام فعالياته في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 16 وحتى 20 أكتوبر 2023.

وكان في استقبال سموه سعادة القاضي الدكتورة ابتسام علي البدواوي، مدير عام معهد دبي القضائي، حيث اطلع سموه على تجربة المعهد في الميتافيرس باعتباره أول جهة تدريبية تعتمد هذه التقنية المبتكرة في مجال التدريب القضائي على مستوى العالم. كما استمع سموّه لاستعراض لأهم ممارسات المعهد في تقديم حلول تدريبيّة حديثة تواكب تطلعات الحكومة، بالإضافة إلى "محكمة DJI للتقاضي" والتي أطلقها المعهد دعماً لدوره في تطويع أفضل التقنيات لخدمة التدريب القانوني والقضائي في عالم الميتافيرس، والتي تُعنى بعرض محاكمات تجري في عالم افتراضي.

وقد أثنى سموّه على الخدمات والجهود المستدامة التي يلتزم بها معهد دبي القضائي ضمن مسيرته في تقديم تجربة رائدة في التدريب والتطوير القضائي والمساهمة في نشر المعرفة القانونيّة للمجتمع وإعداد كوادر مواطنة مؤهّلة لتولي مناصب مختلفة في المجال القانوني والقضائي.

وبالإضافة إلى استعراض تجربته الرائدة في العالم الافتراضي؛ يسلّط معهد دبي القضائي خلال مشاركته في الحدث الضوء على الحلّة الجديدة لموقعه الإلكتروني والذي يشتمل العديد من الخدمات والمزايا الإلكترونية الحديثة مثل إمكانيّة تصفح وتحميل وشراء إصدارات المعهد وحجز مرافق أو قاعات المعهد مع خيار الدفع الإلكتروني من خلال الموقع.

وأكّدت سعادة القاضي الدكتورة ابتسام البدواوي، مدير عام معهد دبي القضائي، تبنّي معهد دبي القضائي نهجاً تحولياً واستراتيجياً يتوافق مع رؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى تعزيز ثقافة الابتكار في المجتمع وترسيخ نهجها الثابت نحو التحوّل إلى نموذج عالمي للمدن الذكيّة. وقالت: "نفخر اليوم في معهد دبي القضائي في تسليط الضوء على تجربتنا الفريدة كمعهد رائد يدعم التميّز العدلي والتنافسية العالمية، وإحداث نقلة نوعيّة في مناهج وأساليب التدريب والتطوير القضائي وفقاً لأحدث المعايير، وذلك من خلال مشاركتنا في هذا الحدث الذي يجمع أبرز الجهات الفاعلة في مجالات الابتكار لاستعراض أحدث التطورّات التقنيّة في شتى القطاعات".

وسيحظى زوّار معرض جيتكس جلوبال 2023 بفرصة الاطلاع عن قُرب على تجربة عمل معهد دبي القضائي في العالم الافتراضي "الميتافيرس" وكيفيّة استخدامها. فيما يعكف المعهد على تعزيز دور التكنولوجيا في تشكيل مستقبل القضاء، ويعتزم الاستمرار في تقديم الحلول التدريبيّة المبتكرة وفقاً لقيم التميّز والابتكار والاستباقيّة، لضمان تحقيق رسالته في توفير تجربة رائدة في التدريب والتطوير القضائي والمساهمة في نشر المعرفة القانونية للمجتمع على أوسع نطاق.

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