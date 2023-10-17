دبي، الإمارات العربية المتحدة: زار سعادة هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، منصة دو في أسبوع جيتكس للتقنية 2023، حيث اطّلع على أحدث الابتكارات والحلول والتقنيات التي تقدمها الشركة في مجالات الاستدامة والابتكار والتحول الرقمي وتقنيات الاتصال الحديثة. وأشاد سعادة المري بالجهود التي تبذلها دو لدفع مسيرة التحول الرقمي وتعزيز ممارسات الاستدامة في دولة الإمارات.

وتشارك دو في الدورة الثالثة والأربعين من معرض جيتكس تحت شعار "نبني مستقبلاً مستداماً من خلال الحلول التقنية المتطورة"، حيث تسلّط الضوء على مبادراتها وجهودها وحلولها المبتكرة التي طورتها لدعم الرؤى الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب ترسيخ مكانتها كمحفز للتغيير الإيجابي والابتكار. وتستشرف العروض والابتكارات التي تقدمها دو خلال فعاليات المعرض مستقبلاً يرتكز على تسخير أحدث تقنيات وحلول الاتصال والابتكارات التكنولوجية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز ممارسات الاستدامة، ما يتيح للمؤسسات عبر القطاعين العام والخاص توظيف الإمكانات الهائلة التي توفرها الحلول الرقمية لمواكبة متطلبات المستقبل وذلك بالاعتماد على شبكة دو الموثوقة والمتطورة.

وقدّم ممثلو الشركة لسعادة المري لمحة عامة حول الجهود التي تبذلها دو لدعم رؤية دولة الإمارات وتطلعاتها للمستقبل الرقمي بالاعتماد على أحدث التقنيات مثل الذكاء الاصطناعي والجيل الخامس والجيل الخامس المتقدم، الأمر الذي يساهم في تعزيز ممارسات الاستدامة وتلبية متطلبات السلامة والارتقاء برضا الموظفين ومهاراتهم الرقمية.

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