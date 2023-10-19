مصرف عجمان يحقق إنجازاً جديداً في مجال التحول الرقمي معلناً عن إطلاق خدمة فتح الحساب المصرفي رقمياً وبشكل فوري من خلال تطبيق " مصرف عجمان الرقمي" الجديد. وتمت مراسم الإطلاق الرسمي بحضور سمو الشيخ / راشد بن حميد النعيمي ونخبة من كبار المسؤولين الممثلين عن مصرف عجمان وعن الدوائر الحكومية في إمارة عجمان وذلك ضمن منصة حكومة عجمان الرقمية في معرض جايتكس جلوبال 2023.

يعد تطبيق مصرف عجمان الرقمي نموذجاً فريداً من نوعه يقدم خدمات مصرفية مبتكرة ويعمل بأنظمة iOS و Android، وقد تم تصميمه ليوفر تجربة سلسة لعملاء مصرف عجمان الحاليين والجدد من خلال ميزاته المتقدمة والسهلة الاستخدام. ويقدم التطبيق الخدمة الجديدة كلياً " فتح الحسابات رقمياً " التي تتيح للعملاء الجدد فتح حساب فوري من خلال خطوات بسيطة تستغرق 5 دقائق فقط.

في عصرٍ يقود فيه التحول الرقمي صياغة المشهد المصرفي من حولنا، يأتي مصرف عجمان في طليعة مقدمي الخدمات الرقمية، مع تقديمه لخدمة مميزة وسلسة وفعالة لفتح الحسابات رقمياً. حيث تساعد التكنولوجيا المبتكرة المستخدمة في تطوير تطبيق "مصرف عجمان الرقمي" في جعل عملية فتح الحساب سهلة وآمنة وسريعة، مما يسهم في تجاوز العقبات والإجراءات التقليدية التي قد تؤخر في بعض الأحيان عملية فتح الحساب المصرفي.

وبالحديث حول هذه الميزة الرائدة ، صرح السيد / مصطفى محمد سعيد الخلفاوي، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان، قائلاً: " إن استخدام التكنولوجيا الرقمية بشكل فعال ومتسارع يأتي في مقدمة أولوياتنا من أجل توفير أفضل الخدمات المبتكرة لعملائنا الذين هم جوهر اهتمامنا ومحور تركيزنا. هدفنا الأساسي هو جعل الخدمات المصرفية أكثر سهولةً وشمولاً لتلبية احتياجات العملاء المتنوعة والمتطورة. وانطلاقاً من التزامنا بتوسيع أفق خدماتنا المصرفية الرقمية، فإننا نفخر اليوم بتقديم خدمة فتح الحساب رقمياً بشكل فوري من خلال تطبيقنا الرقمي الجديد. ومن الجدير بالذكر أن مزايا هذه الخدمة الفريدة لا تقتصر على السرعة فحسب، بل إنها تحدث فارقاً كبيراً في تجربة العملاء بجعلها أكثر راحة وانسيابية ومدخلاً للوصول إلى منتجاتنا وخدماتنا المصرفية التي نحرص على تقديمها بمستويات عالمية. من خلال توظيفنا للتقنيات المتقدمة والعمليات الرقمية فإننا نضمن تمكين عملائنا من الانضمام إلى مصرف عجمان وفتح حسابهم المصرفي في أي وقت ومن أي مكان حول العالم بخطوات بسيطة باستخدام أجهزتهم المتحركة.

هذا وترتكز عملية فتح الحسابات رقمياً عبر تطبيق "مصرف عجمان الرقمي" على بروتوكولات أمنية قوية، مما يضمن حماية بيانات العملاء وخصوصيتهم في جميع الأوقات. علاوةً على ذلك، توفر واجهة المستخدم الواضحة إلى جانب الميزات التقنية المتقدمة للتطبيق تجربةً مصرفيةً لا تضاهى، يلتمسها العملاء بدءاً من الخطوة الأولى لفتح الحساب وصولاً إلى ممارسة العمليات المصرفية اليومية.

إن تواجد مصرف عجمان في معرض جايتكس جلوبال 2023، إلى جانب حكومة عجمان الرقمية، ما هو إلا دليل على التزامه بالابتكار في المجال التقني كما أنه يعكس رؤيته المستقبلية المتمثلة في أن يكون له دور الريادة في مجال الخدمات المصرفية الرقمية. ندعوا زوار معرض جيتكس إلى زيارة منصة حكومة عجمان الرقمية للاطلاع على القدرات التحويلية لتطبيق مصرف عجمان الرقمي.

#بياناتحكومية

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نبذة عن مصرف عجمان

مصرف إسلامي ذو رؤية طموحة، مبني على قيم النزاهة والثقة والشفافية. يسعى إلى توفير مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية العالية الجودة والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، للعملاء من الأفراد والشركات والمؤسسات الحكومية على مستوى الدولة. كما ويحرص على تعيين أفضل الموظفين وتطبيق أحدث التقنيات التي من شأنها أن تضمن للعملاء تجربة مصرفية مميزة مع إعادة إحياء تلك اللمسة الإنسانية التي فقدت في عصر الخدمات المصرفية الحديث. يتخذ مصرف عجمان من إمارة عجمان مقراً له، ويحظى بدعم قوي من حكومتها، حيث يعتبر ركيزة أساسية في استراتيجية التنمية الاقتصادية للإمارة. ويواصل المصرف جهوده الحثيثة لكي يصبح مؤسسةً مصرفيةً إسلاميةً مستدامة بكل معنى الكلمة، مع التأكيد على ضرورة تحقيق التوازن الأمثل في العناية بالمجتمع والموظفين، سعياً إلى توفير قيمة حقيقية وعالية للمساهمين والعملاء على حدٍ سواء.

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