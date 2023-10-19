ستسهم المنصة على زيادة فعالية أعضاء الجمعيات من خلال تسهيل عقد الاجتماعات وإجراء الانتخابات

الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي: أطلقت دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، في معرض جيتكس للتقنية 2023، منصة "شارك "، وهي منصة خاصة بعقد الجمعيات العمومية لجمعيات النفع العام المرخصة في إمارة ابوظبي، والتي تعمل على زيادة المشاركة المجتمعية لأعضاء الجمعية عبر تسهيل عقد الجمعية سواء بالحضور أو بشكل افتراضي أو هجين، ما يسهم في زيادة فاعلية اتخاذ القرار .

وتتميز المنصة بسهولة الاستخدام وسرعة عقد الانتخابات وضمان أمن المعلومات من خلال ربط دخول الأعضاء العاملين من خلال الهوية الرقمية الخاصة بكل عضو ،كما يتميز النظام بسهولة تسجيل القرار والتصويت عليه ويستطيع الأعضاء الاطلاع على محضر الاجتماع عند نهاية الجمعية.

وفي هذا الإطار قال سعيد بن عمرو مدير إدارة الرقابة الاجتماعية في دائرة تنمية المجتمع: "يتجه العالم بأكمله نحو استثمار التكنولوجيا الحديثة وتوظيفها لتسهيل أمور الحياة بما يضمن تقليل الجهود واختصار الوقت وتوفير النفقات، ونحن في دائرة تنمية المجتمع نحرص على مواكبة التوجّهات الحكومية في التحوّل الرقمي والأتمتة في جميع جوانب العمل، لذلك تأتي منصة إدارة اجتماع الجمعيات العمومية "شارك" استكمالاً لجهود الدائرة في تسهيل الإجراءات وتحقيق أفضل النتائج بأقلّ الجهود، حيث تتيح للأعضاء عقد اجتماعاتهم وإجراء انتخاباتهم بكلّ يسر وسهولة بدون الحاجة إلى الحضور بشكل شخصيّ إلى مقرّ الاجتماع".

وأضاف بن عمرو: " تسهم المنصة في زيادة فاعلية العمل الاجتماعي وتسهيل مشاركة الأعضاء في حضور اجتماعات الجمعيات العمومية، وهو يؤكّد حرص الدائرة وسعيها المستمر للعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة لتعامليها، كما يشير إلى دورها الاستراتيجي في ضمان تطبيق أفضل الممارسات والالتزام بالقوانين على مستوى إمارة أبوظبي. لافتاً إلى أن الدائرة تأخذ على عاتقها التعريف بمنصة "شارك" وتسليط الضوء على ميزاتها وآليات عملها والأثر المترتب على استخدامها".

كما تسهم المنصة في تعزيز توظيف التقنيات الحديثة بهدف تحسين عمليات القطاع الاجتماعي ورفع كفاءة أدائه وتحسين خدماته بما يتماشى مع توجّهات حكومة أبوظبي في تقديم أفضل الخدمات الاجتماعية وضمان قطاع اجتماعي رائد ومتميّز وكفء.

#بياناتحكومية

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نبذة عن دائرة تنمية المجتمع:

تأسست دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي عام 2018، بهدف تنظيم ورقابة القطاع الاجتماعي عبر وضع التشريعات والسياسات والاستراتيجيات والمعايير والأنظمة التشغيلية والتنفيذية، لضمان رفع جودة حياة أفراد المجتمع وتوفير الحياة الكريمة لهم، من خلال تقديم خدمات اجتماعية عالية الجودة والكفاءة تلبي احتياجات كافة الفئات. وتسعى الدائرة إلى تعزيز الوعي والمعرفة وإيجاد حلول اجتماعية مبتكرة لأبرز التحديات والقضايا الاجتماعية ذات الأولوية.