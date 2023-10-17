آل صالح: المعرض منصة عالمية لتبادل الخبرات والمعرفة في قطاعات التكنولوجيا والاقتصاد الجديد.. ومشاركة الوزارة تأتي في إطار جهودها المستمرة لتعزيز تجربتها الرقمية المتميزة

تطوير الخدمة الجديدة اعتماداً على أفضل الممارسات العالمية والتقنيات المتقدمة بما يتماشى مع رؤية الوزارة الاستراتيجية بتقديم خدمات مؤسسية وبنية رقمية متطورة وفعالة

خدمة الذكاء الاصطناعي توفر الرد الآلي على الاستفسارات المتعلقة بالتشريعات والقوانين واللوائح الاقتصادية وكذلك كافة الخدمات التي تقدمها الوزارة لجمهورها

المعرض يشهد مشاركة أكثر من 6000 آلاف شركة و1400 متحدث من 170 دولة حول العالم وعقد 40 ورش عمل

أطلقت وزارة الاقتصاد خدمتها الجديدة "دردشة الذكاء الاصطناعي" المدعومة بـتقنية CHAT GPT، وذلك خلال مشاركتها في "جيتكس غلوبال 2023"، والذي تقام فعالياته على مدار 5 أيام خلال الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر 2023 في مركز دبي التجاري العالمي، ضمن جناح الحكومة الاتحادية.

وأكد سعادة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، أن معرض "جيتكس" يمثل منصة عالمية لتبادل الخبرات والمعرفة وأفضل الممارسات في قطاعات التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والاقتصاد الجديد وريادة الأعمال، كما تعرض من خلاله مختلف الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية أفضل وأحدث الخدمات والحلول الرقمية، والتي تلعب دوراً بارزاً في دعم جهود الدولة نحو تعزيز التحول الرقمي للخدمات الحكومية.

وقال سعادته: "تبنت الوزارة رؤية استراتيجية تمثلت في تقديم خدمات مؤسسية وبنية رقمية متطورة وفعالة اعتماداً على أفضل الممارسات العالمية، وبناء اقتصاد تنافسي مستدام ومتنوع بقيادة كفاءات وطنية تتميز بالمعرفة، وتأتي مشاركة الوزارة في هذا المعرض في إطار جهودها المستمرة لتعزيز تجربتها الرقمية المتميزة واستعراض خدماتها المبتكرة والرائدة، حيث تدعم الخدمة الجديدة "دردشة الذكاء الاصطناعي" إثراء تجربة مميزة للمتعاملين ورفع مستوى الرضا والسعادة لديهم، لا سيما أن الذكاء الاصطناعي يمثل أحد أهم مخرجات الثورة الصناعية الرابعة لتعدد استخداماته في المجالات الاقتصادية والصناعية والتقنية والتطبيقات المتقدمة".

وتهدف خدمة "دردشة الذكاء الاصطناعي" إلى حصول المتعاملين على كافة الاستفسارات والمعلومات التي يحتاجون لها بسهولة ومرونة، وذلك من خلال الرد الآلي عليها في أسرع وقت، حيث توفر الخدمة الرد على الاستفسارات المتعلقة بالتشريعات والقوانين واللوائح الاقتصادية وكذلك كافة خدمات الوزارة من إجراءات قيد وكالة تجارية وفتح فرع جديد لجمعية تعاونية وغيرها من الخدمات الأخرى المتنوعة.

وتعرض الوزارة من خلال جناحها بالمعرض الخدمة الجديدة، حيث يقوم فريق عمل الوزارة باطلاع المشاركين على كيفية الاستفادة منها والتعامل معها.

ويجمع معرض "جيتكس 2023" الشركات الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم، وأفضل العقول والمواهب للارتقاء بالأعمال والاقتصاد والمجتمع والثقافة، حيث يشهد مشاركة أكثر من 6000 شركة، و1400 متحدث من 170 دولة، و40 ورشة عمل، كما يركز المعرض هذا على أحدث الاكتشافات في عالم الذكاء الاصطناعي، والفرص الواعدة في القطاعات الرقمية والتكنولوجيا بالمنطقة والعالم.

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