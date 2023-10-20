زار سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، منصة مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في معرض "جيتكس جلوبال 2023" في نسخته الــ43 لهذا العام تحت شعار "الريادة في الاستدامة والذكاء الاصطناعي"، واطلع سموه خلال زيارته على مشروع "التفتيش عن بُعد" الأول من نوعه في المنطقة، والذي أطلقته جمارك دبي بالتعاون مع دبي الجنوب والذي يهدف إلى اختصار وقت التفتيش الجمركي بالاعتماد على التقنيات المتطورة والذكاء الاصطناعي.

واستعرضت المؤسسة في منصتها بالمعرض هذا العام المبادرات الرقمية والمشاريع الذكية الثلاثة التي قدمتها والتي تعكس التزامها للانتقال نحو مستقبل رقمي مبتكر، وشهدت المنصة إقبالًا استثنائيًا حيث كانت محط أنظار واهتمام رواد القطاع التكنولوجي والحضور للاطلاع على أحدث مشاريع المؤسسة الرقمية.

وأطلقت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في هذه الدورة بوابة "بحر دبي" المتخصصة بتقديم الإرشاد البحري والمعلومات الترفيهية والتوعوية لمرتادي بحر دبي عن مواقع الشواطئ والمراسي والمناطق المحظور دخولها في البحر ، ومشروع "المنارة الرقمية" الذي يتمثل في غرفة عمليات ذكية مسؤولة عن إدارة كافة العمليات البحرية في مياه دبي والمراسي المخصصة بإشراف سلطة دبي البحرية، وأخيرًا عرض الإصدار المحدث من الموظف الافتراضي بالمؤسسة "نهام" الذي يقوم بالرد على استفسارات المتعاملين على مدار الساعة.

وذكر سعادة سلطان أحمد بن سليم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة عند زيارته للمنصة أن المؤسسة قامت بتجسيد تطلعاتها المستقبلية من خلال مجموعة شاملة من التقنيات والحلول والمبادرات المبهرة التي قدمتها، مؤكدةً ريادتها في هذا المجال وسعيها إلى تحقيق أهدافها المستلهمة من توجيهات القيادة، موضحًا بأن المشاريع الثلاثة الرقمية التي قدمتها المؤسسة تعبر عن الجهود التي تبذلها في تحقيق مجتمع رقمي يُساهم في جعل دبي مركزًا عالميًا ملهمًا في عالم الخدمات والتقنيات الرقمية.

وأثنى سعادته على الشراكات الاستراتيجية ومذكرات التفاهم التي عقدتها المؤسسة خلال مشاركتها في معرض "جيتكس جلوبال" مع كل من هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية في دبي وشركة "مايكروسوفت" وشركة "فورتنيت" للأمن السيبراني بهدف تعزيز التعاون في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأكد بن سليّم أن مشاركة المؤسسة في معرض جيتكس جلوبال في دورته الحالية يعكس إيماننا بأن الاستثمار في التحول الرقمي يلعب دورًا حاسمًا في تعزيز الابتكار ودعم التنمية الاقتصادية في الإمارة، مضيفاً أن ذلك يُظهر التزام مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بتقديم خدمات متقدمة وتقنية تتوافق مع التوجهات الحكومية نحو تعزيز الصناعة والتكنولوجيا للمستقبل.

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