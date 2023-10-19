بهدف اكتشاف أسواق خارجية جديدة ومتابعة تطورات الأسواق العالمية

دعماً لتوفير خدمات استباقية تدعم نمو الأعمال وتُمكن منشآت القطاع الخاص من تطوير أنشتطها ودورها الريادي في دعم اقتصاد مستقبلي متنوع، أطلقت غرفة تجارة وصناعة عجمان خلال مشاركتها في معرض جيتكس جلوبال للتكنولوجيا 2023 منصة "المستشار التجاري" القائمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

حضر فعاليات الإطلاق في جناح حكومة عجمان في معرض جيتكس جلوبال للتكنولوجيا، ناصر الظفري المدير التنفيذي لقطاع دعم الأعضاء والابتكار في غرفة عجمان وعائشة النعيمي رئيس فريق العمل المشارك في فعاليات معرض جيتكس 2023، وفريق عمل غرفة عجمان.

وأفاد ناصر الظفري، أن منصة "المستشار التجاري" تهدف إلى تمكين أصحاب الاعمال والمستثمرين من تطوير أعمالهم واكتشاف أسواق خارجية جديدة تحتوي على فرص تصديرية تصب في تنمية حجم الصادرات ومتابعة تطورات الأسواق العالمية، إلى جانب الاطلاع على مجموعة واسعة من إحصائيات التبادل التجاري بين دولة الامارات ودول العالم مع توافر قاعدة بيانات شاملة عن منشآت القطاع الخاص بحسب الدول.

وأكد المدير التنفيذي لقطاع دعم الأعضاء والابتكار، أن غرفة عجمان تحرص خلال مشاركتها في جيتكس 2023 على إطلاق باقة من الخدمات الذكية القائمة على تقنيات واستخدامات الذكاء الاصطناعي في تأكيد على توجه الغرفة لتطوير خدماتها ومبادرات لضمان تحقيق أقصى استفادة لأعضائها من الشركات والمصانع، كما أوضح ان الغرفة تحرص على نمو قاعدة شركائها المحليين والدوليين خلال فعاليات المعرض العالمي وتطوير شبكة علاقات اقتصادية عالمية متجددة تدعم فرص التوسع وتطوير الأعمال والترويج للإمارة كوجهة مثالية للاستثمار.

من جانبها أفادت عائشة النعيمي رئيس فريق عمل غرفة عجمان المشارك في فعاليات معرض جيتكس جلوبال للتكنولوجيا 2023ـ رئيس قسم إدارة الخدمات القانونية في غرفة عجمان، أن المنصة متاحة عبر الموقع الإلكتروني www.ajmanchamber.ae ، لتُمكن المستفيدين من الوصول الفوري إلى المعلومات الخاصة باكتشاف فرص فتح أسواق خارجية جديدة واتخاذ قرارات مدروسة لتحقيق أهدافهم التجارية، كما توفر المنصة المدعومة بالذكاء الاصطناعي استجابات فعالة تسمح للمستخدمين بمعالجة استفساراتهم بسرعة مع التركيز على أولويات أعمالهم.

#بياناتحكومية

- انتهى -