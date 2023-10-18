تشارك دائرة القضاء- أبوظبي، في معرض جيتكس العالمي للتقنية 2023، المقام في مركز دبي التجاري العالمي، خلال الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر الجاري، إذ تستعرض مبادرات وحلول رقمية ضمن جهودها المتواصلة لتطوير المنظومة القضائية، بما يتماشى مع رؤى وتوجهات حكومة أبوظبي لتعزيز جودة الأداء الحكومي وترسيخ المكانة التنافسية عالمياً.

وأكد سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن التحول الرقمي والاعتماد على التقنيات الحديثة في تقديم الخدمات القضائية والعدلية، أسهم في إحداث تحول جذري في منظومة العمل القضائي بإمارة أبوظبي، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، باستدامة التطوير والتحديث لضمان تقديم خدمات ذكية ومبتكرة.

إلى ذلك، تستعرض دائرة القضاء خلال مشاركتها في معرض جيتكس 2023، عبر جناح حكومة أبوظبي، خدمة عقد الزواج الرقمي، والتي تمكن المتعامل من تقديم الطلب إلكترونيا والحصول على الموافقة وإتمام إجراءات الدفع، ومن ثم استخدام نظام حجز المواعيد، مع إتاحة إجراء جلسة العقد عن بُعد باستخدام تقنية الاتصال المرئي، مع مشاركة الوثيقة النهائية لعقد الزواج عبر القنوات الرسمية باستخدام التوقيع الرقمي لمستند النسخة الإلكترونية.

وتعتمد الخدمة على الهوية الرقمية لاستخراج البيانات المطلوبة من منظومة تبادل البيانات الحكومية، والتوقيع الإلكتروني لجميع الأطراف على العقد إما على جهاز المأذون مباشرة أو بتوقيع الأطراف من خلال أجهزتهم الذكية، فضلا عن تجاوز الشرط المكاني لعقد الزواج بإتاحة خيار إتمام المراسم عن بُعد، أو بالحضور الشخصي للمأذون.

كما تتيح الخدمة الرقمية، مرونة أكثر في اختيار الموعد المناسب للعقد بالاطلاع على مواعيد المأذونين المعتمدين، مع تسلم نتيجة الفحص الطبي للخاطبين تلقائياً، والاستغناء عن السجل الورقي للمأذون واستبداله برقم العقد الإلكتروني الذي يصدر مصادق عليه رقمياً.

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