دبي: شاركت منصة جامعة الإمارات العربية المتحدة الرقمية، في معرض “جيتكس2023” خلال الفترة من 16-20 أكتوبر الجاري، بعدد 5 مشاريع مبتكرة قدمها الطلبة، وعدد ثلاثة مشاريع للجامعة من الباحثين وأعضاء الهيئة التدريسية، لتمكين المستقبل الرقمي، في عصر تطور الذكاء الاصطناعي، حيث قامت الجامعة بعرض عدد من مشاريعها الاستراتيجية والتطويرية، بهدف دعم العملية البحثية والتعليمية، كمنصة براءات الاختراع، والحوسبة عالية الأداء لتعزيز الإبداع والابتكار وتمكين البحث العلمي، وكذلك استعراض جهود جامعة الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وتفقد معالي زكي أنور نسيبة – المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، خلال زيارته للمعرض جناح الجامعة " وأكد على أن تنظيم دولة الإمارات لمعرض جيتكس العالمي 2023 الذي يجمع الشركات الأكثر ابتكاراً في العالم وأفضل العقول للارتقاء بالأعمال والاقتصاد المعرفي والمجتمع والثقافة، تُعدّ فرصة فريدة لتكثيف العمل معاً لصناعة مستقبل مُستدام تمهيداً لإبراز ريادة الدولة في مؤتمر الأطراف "كوب 28".

وقال معاليه: "تُشكّل مُشاركة جامعة الإمارات "جامعة المستقبل" في هذا المعرض العالمي الرائد حدثاً مُهمّاً تتمكّن من خلاله الجامعة من عرض إبداعات وابتكارات طلبتها التقنية المُتميّزة التي جاءت كنتيجة طبيعية عبر بيئة تعليمية شاملة ومُستدامة ومُبتكرة، ترتكز على البحث العلمي مع الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة.

وأضاف قائلا "تحرص الجامعة من خلال استراتيجية تمّ تصميمها لمواكبة أعلى المعايير التعليمية العالمية، على تسهيل عملية التعلّم مدى الحياة أمام أبنائنا الطلبة، وتوفير تجارب أكاديمية رائدة مرنة، قائمة على أحدث تقنيات التكنولوجيا المُتطوّرة لتلبية الاحتياجات التعليمية المتنوّعة، وضمان تجربة تعليمية حديثة وشاملة لجميع الطلاب والطالبات".

وأوضح الدكتور فكري خرباش – عميد كلية تقنية المعلومات بالإنابة أن معرض جيتكس يعتبر منبرًا عالميًا بارزًا في عالم التكنولوجيا وتقنية المعلومات والابتكار لعرض أحدث التقنيات والحلول والأفكار المستقبلية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتطبيقات الواقع الافتراضي، والذكاء الاصطناعي، وتقنيات الكم، والأمن السيبراني، والابتكارات التقنية الأخرى ويعد هذا المعرض أيضا منصة يلتقي فيها خبراء ومبتكري ومهندسي التكنولوجيا لتبادل الأفكار والخبرات.

وأضاف ان مشاركة الجامعة المستمرة في معرض جيتكس تعكس التزامها بتشجيع مشاركة الطلاب بمشاريعهم وابتكاراتهم في المحافل المحلية والعالمية، وتجسد حرصها الشديد على دور الطلبة في مجال البحث والإبداع. حيث تُعزز هذه المشاركة من قدرات الطلاب التقنية والبحثية، وتعكس مستوى التقدم التكنولوجي الذي وصل إليه الطلبة في الجامعة وجهودهم في توظيف التقنيات الحديثة القائمة على الذكاء الاصطناعي لتطوير حلول للتحديات المختلفة. وتعد المشاركة في هذا الحدث العالمي فرصة ثرية لعرض إنجازات الجامعة التقنية والبحثية، وتفعيل وتعزيز التعاون والشراكات مع مؤسسات رائدة في هذا المجال. وهذا يسهم بدوره في تعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي بارز في ميدان التكنولوجيا والمعرفة والابتكار.

وجاءت أبرز المشاريع المشاركة لهذا العام، مشروع " بوابة الميتافيرس إلى علم تشريح الدماغ" تحت إشراف الدكتور رأفت دعامسه والطالبات شيخة علي الحمودي، وسمية طالب الكثيري، وعتيقة عارف آل رحمة، وأروى سعيد المزروعي، وأمل الراشدي و يهدف الى عرض صور الدماغ ثلاثية الأبعاد في العالم الافتراضي المعزز، التي تكون نتيجة التقاط صور الدماغ الواردة من الفحص بالرنين المغناطيسي ومعالجتها باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لاستخراج ملامح تشريح الدماغ مثل الأوعية الدموية هو إنشاء أدوات تفاعلية تساهم في تعليم تشريح الدماغ.

وكذلك مشروع ثاني بعنوان "التطبيق المساند للأطباء" تحت إشراف الدكتور روحي الراعي والطلاب شامخ البادي، وسعيد الكعبي، وسعيد الراشدي، ومهند اليماحي، وعمر المهري والذي يهدف إلى التعرف على إيماءات اليد البشرية، ويسهم في سهولة التحكم في الشاشة دون اللمس.

وعرض المشروع الثالث بعنوان "متابعة انتباه الطلاب في الفصل الدراسي" تحت إشراف الدكتور فادى النجار والطالبات آمنه عبدالماجد نور، ورفيعة علي سعد، واميره احمد اليافعي، وروضه ناصر المنصوري ويهدف المشروع لرصد مستوى انتباه الطلبة في الفصول الدراسية بشكل فوري من خلال تتبع انتباه الطلبة ومدى مشاركتهم باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي خلال تواجدهم في الفصل مما يوفر أمام المدرسين رؤى واضحة حول أنشطة وتفاعل الطلاب الفردية خلال المحاضرات.

وكذلك المشروع الرابع تحت عنوان “تطبيق لتحديد الفصائل الداخلية للمحافظة على التنوع الحيوي “وذلك تحت اشراف الدكتور أمين المتوكل، وتنفيذ الطالبات: إلهام أحمد حسين، وتيسون غيميش ريغاسا، وديبوراه تشيديش ديبل، هذا المشروع يعتمد على نماذج التعلم الآلي للكشف عن الأنواع عن طريق التقاط صورة باستخدام الكاميرا أو تحميل الصور.

والمشروع الخامس تحت عنوان " التطبيق المستدام والذي يعتمد على نهج الألعاب" تنفيذ الطلاب: عبدالرحمن حميد، يوربول شوموتوف، نورة البلوشي و يهدف الى تعزيز مبادرات السياحة البيئية في الدولة باستخدام التكنلوجيا الحديثة.

والجدير بالذكر تأتي مشاركة جامعة الإمارات لهذا العام وسط حضور محلي ودولي كبيرين، حيث يستضيف المعرض ما يزيد عن 6000 شركة من مختلف أنحاء العالم و 1400 متحدث وخبير، لاستعراض آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا الرقمية الحديثة والذكاء الاصطناعي ، و يجمع جيتكس جلوبال الشركات الأكثر ابتكارًا في العالم، وأفضل العقول والخبراء للارتقاء بالأعمال والاقتصاد والمجتمع والثقافة ، كما يصادف عام 2023 "عام تصور الذكاء الاصطناعي في كل شيء" منها مجالات : تكنولوجيا المناخ ، والأمن السيبراني ، والذكاء الاصطناعي التطبيقي، والحوسبة السحابية ومستقبل التنقل وتقنيات الكم، والكهرباء، والطاقة المتجددة ،وتصنيع التعلم الآلي ، والويب 3.0 ، وهو ما يحفز السباق العالمي لتفوق الذكاء الاصطناعي ، من خلال الكشف عن توقعات ووجهات نظر للخبراء حول تأثيره، كما تستضيف "غرفة دبي للاقتصاد الرقمي"، برنامج Expand North Star الذي يضم مكانًا جديد وهو ميناء دبي ، ما يخلق فرصًا لا حدود لها لكبار المؤسسين، والمستثمرين، ومبتكري الشركات في العالم - بما في ذلك الذين يشاركون في خلق المستقبل المستدام، ما يمهد الطريق لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28)، والذي يعقد في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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