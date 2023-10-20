أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة،: أعلنت دائرة التمكين الحكومي اليوم عن إطلاق منصة موحدة للخدمات الرقمية الحكومية لإمارة أبوظبي، وهي "منصة الخدمات الرقمية المشتركة" مما يعزز هدف أبوظبي المتمثل في الوصول إلى حكومة مرنة وفعالة.

وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية في أعقاب قرار اللجنة التنفيذية بإنشاء منصة موحدة، ما دفع بدائرة التمكين الحكومي إلى تقديم منصة رقمية قوية متطورة ومتكاملة وموجهة لخدمة الجهات الحكومية في أبوظبي.

وتعزز المنصة الرقمية الموحدة مستويات التعاون بين الجهات الحكومية من خلال استخدام أدوات مشتركة، لترتقي بتجربة المستخدمين في العديد من المجالات المختلفة مثل: المالية، والموارد البشرية، والمشتريات، وتكنولوجيا المعلومات، وإدارة المشاريع وغيرها. إضافةً إلى ذلك، تعمل المنصة على تعزيز أمان وخصوصية البيانات وتدعم الجهات الحكومية في اتخاذ القرارات السليمة/ الصائبة من خلال استخدام التحليلات المتقدمة للبيانات والعمليات الموحدة. كما تشجع المنصة على الاستدامة عبر الحد من ازدواجية المعايير، والاستجابة للاحتياجات والاتجاهات الناشئة بمزيد من المرونة.

وقال معالي أحمد تميم هشام الكُتّاب، رئيس دائرة التمكين الحكومي: "يهدف إنشاء منصة موحدة للخدمات الرقمية إلى تقديم فوائد كبيرة لكافة الجهات الحكومية في أبوظبي وتعزيز التعاون فيما بينها. إن هذه المنصة تمثل الخطوة الأولى من سلسلة مبادراتنا التي تتماشى مع سعينا لزيادة مرونة وفعالية حكومة أبوظبي وقابليتها للتكيف. وتتركز جهودنا على تأكيد التزامنا في تقوية وإرساء مستويات التعاون بين مختلف الجهات في الإمارة، فضلاً عن دعم التحول الرقمي وضمان تقديم تجربة سلسة لجميع شركائنا الذين يدعمون نجاح حكومة أبوظبي".

الجدير بالذكر أن منصة الخدمات الرقمية المشتركة جرى إطلاقها خلال فعاليات اليوم الأول من معرض جيتكس العالمي للتقنية 2023، أكبر معرض للتكنولوجيا والشركات الناشئة في العالم.

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حول دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي

تتمثل مهمة دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي في تقديم خدمات عالية الجودة للجهات الحكومية والمواطنين والمقيمين في إمارة أبوظبي، وكان الهدف من إنشاء الدائرة هو دمج مختلف الجهات والمهام الحكومية تحت مطلة واحدة مرنة ومبتكرة.

تعتمد دائرة التمكين الحكومي نهجاً موحداً يركز على المتعاملين من خلال تعزيز مستويات التعاون بين المهام والجهات والتركيز على الرقمنة وتطوير إمكانات رأس المال البشري، ما يوفر تجربة سلسة للمتعاملين مع الجهات الحكومية.

تحلُّ دائرة التمكين الحكومي-أبوظبي محلَّ دائرة الإسناد الحكومي، وهيئة الموارد البشرية لإمارة أبوظبي، وأكاديمية أبوظبي الحكومية، وهيئة أبوظبي الرقمية، ويكون مركز الإحصاء – أبوظبي من الجهات التابعة للدائرة.