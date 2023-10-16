تقنيات الشركة تساعد على تمكين الأشخاص من الإبداع والتعاون بشكل فعال ومستدام من أي مكان

[دبي – الإمارات العربية المتحدة] – شاركت لوجيتك اليوم في النسخة الثالثة والأربعين من معرض جيتكس جلوبال الذي تستضيفه دبي في الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر. ويتماشى حضور لوجيتك مع شعار معرض جيتكس هذا العام، من خلال تركيزها على تقنيات الذكاء الاصطناعي والاستدامة في التعاون عبر الفيديو.

واستعرضت الشركة الرائدة في مجال توفير حلول التعاون عبر الفيديو للمؤسسات مجموعتها الشاملة من المنتجات، بما في ذلك أحدث ابتكاراتها لعقد مؤتمرات الفيديو المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي تمكّن المؤسسات من الاستعداد لبيئات العمل المستقبلية. ومن خلال الاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي، أصبحت الشركات بجميع أشكالها وأحجامها الآن تمتلك الفرصة لإعادة تصميم إعدادات مساحات العمل بشكل فعال، على نحو يتيح لها تلبية احتياجات موظفي العمل المختلط بشكل أفضل، وتقديم تجارب مؤتمرات فيديو عادلة وأكثر إنتاجية.

وأكد حضور لوجيتك في معرض جيتكس جلوبال 2023 على أهمية التصميم من أجل الاستدامة، وهو المفهوم الذي يمثل عاملاً محفّزاً لتقليل التأثير السلبي على البيئة، لاسيما وأن ما يقرب من اثنين من كل ثلاثة منتجات من لوجيتك تستخدم حالياً المواد البلاستيكية المعاد تدويرها بعد الاستهلاك، من دون الحاجة إلى التنازل عن سمات المتانة التي طالما اشتهرت بها. وفضلاً عن ذلك، أكدت لوجيتك مجدداً على التزامها بأنه بحلول عام 2025، ستتضمن جميع خطوط إنتاجها الرئيسية ملصق البصمة الكربونية على عبوات الأجهزة والصفحات الإلكترونية.

وتعليقاً على مشاركة لوجيتك في معرض جيتكس جلوبال 2023، قالت لبنى إيمنشال، رئيسة أعمال المؤسسات لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى في لوجيتك: "تحرص لوجيتك على الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لسنوات عديدة. وستبقى جهودنا مكرسة للاستفادة من هذه الفرصة الفريدة الهادفة إلى تسهيل تجارب مؤتمرات الفيديو العادلة في جميع المساحات. وسنواصل في الوقت نفسه الحفاظ على ريادتنا في تصميم المنتجات المستدامة، وتعزيز جهودنا لجعل كل جيل جديد من منتجاتنا الموجهة للشركات أكثر متانة وقابلة لإعادة التدوير".

وتعرض الشركة مجموعة واسعة من حلول مساحة العمل في هذا الحدث، ومن أبرزها Logitech Sight و Logitech Rally Bar Huddle، فضلاً عن منتجات أخرى كثيرة ينصح الزوار بالتعرف إليها.

كاميرات الفيديو Rally Bar Huddle من لوجيتك:

هو عبارة عن مجمّع لكاميرات الفيديو بمواصفات ممتازة، ويأتي متكاملاً وقائماً على الأجهزة، ومناسب للفرق والغرف الصغيرة التي تتسع لما يصل إلى ستة أشخاص. وتم تصميم هذا المجمّع على شكل شريط لتقديم اجتماعات مؤتمرات فيديو عادلة بسهولة. ويمتاز المجمّع بسرعة الإعداد كما أنه سهل الإدارة والتكامل مع بروتوكول الإنترنت Tap IP من خلال نظام التشغيل CollabOS. وبعد أن تم بناؤه على تقنيات ذكاء الفيديو المدمج بالذكاء الاصطناعي وجودة الصورة بدقة 4K، يمكن للمشاركين الدخول في المحادثات عن بعد، كما يساعد على خلق تجربة اجتماع طبيعية عن بعد للموظفين، نظراً للخاصية المتقدمة لالتقاط الصوت عبر ستة ميكروفونات موزعة وطريقة لخفض الضوضاء قائمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي

كاميرا Logitech Sight:

صممت هذه الكاميرا للعمل مع الكاميرات الأمامية للغرفة بنوعيها Rally Bar و Rally Bar Mini، وهي عبارة عن كاميرا للطاولة تعمل بالذكاء الاصطناعي، ويمكنها أن تلتقط بذكاء أفضل منظور للمشاركين في الاجتماع، كما أنها قادرة على تتتبع المحادثات أثناء تحركهم في جميع أنحاء غرفة الاجتماعات. وتؤكد هذه الكاميرا على الجهود المستمرة التي تبذلها لوجيتك لتحقيق تكافؤ الفرص لجميع الموظفين، سواء اختاروا التعاون من المكتب أو المنزل أو أي مكان آخر.

وسيكون خبراء لوجيتك موجودين في الجناح رقم (D90)، في القاعة 1 بمعرض جيتكس جلوبال 2023.

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