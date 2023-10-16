الشركة الرائدة في تصنيع الأجهزة الإلكترونية تستعرض أفضل الابتكارات الذكية في مجال أجهزة الترفيه المنزلية

جناج الشركة يمنح الزوار فرصة تجربة شاشات ULED X المميزة والثلاجات وغسالات الصحون الذكية

دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت هايسنس، الشركة العالمية المصنعة للإلكترونيات الاستهلاكية والتجهيزات الكهربائية المنزلية، عن مشاركتها في الدورة الحالية من معرض جيتكس جلوبال 2023. وتعرض الشركة خلال مشاركتها مجموعة واسعة من أجهزة الترفيه المنزلي والأجهزة المنزلية وأجهزة التكييف عالية الجودة وعالية التقنية والاقتصادية من حيث استهلاك الطاقة، والتي تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في نمط حياة سكان منطقة الشرق الأوسط.

وتسعى هايسنس إلى تطوير المنازل الذكية تحت شعار "انطلق نحو التكنولوجيا وما وراءها"، من خلال مجموعة منتجاتها الحصرية التي تشمل شاشات ULED X والتلفزيونات الليزرية الحائزة على جوائز، وغسالات الصحون وأجهزة الميكروويف والثلاجات المتطورة، وتتوفر هذه المنتجات الاستثنائية وفق شرائح أسعار متعددة تلبي احتياجات جميع العملاء.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال السيد جايسون أو، رئيس شركة هايسنس في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "تعكس هذه المجموعة من المنتجات الخطوات الكبيرة التي تحققها هايسنس لتعزيز الابتكار والتكنولوجيا في مجال الأجهزة المنزلية والترفيه. ونتوقع إقبالاً كبيراً من عملائنا في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث كانوا أوائل الداعمين لاستثمار التكنولوجيا في سبيل إيجاد أنماط حياة ذكية وأكثر راحة واتصالاً، لا سيما وأنهم يبدون ثقتهم بمنتجاتنا المعروفة بالأمان والالتزام بأعلى معايير الجودة والأداء والاستدامة".

وأضاف: "تشهد هايسنس نمواً متسارعاً في هذه المنطقة، ويُعد معرض جيتكس جلوبال 2023 المنصة الأمثل لعرض منتجاتنا وحلولنا الرائدة في السوق والحائزة على جوائز مرموقة. ونسعى في هايسنس إلى الحفاظ على سجلنا الاستثماري القوي في هذه المنطقة من خلال طرح منتجات جديدة وفتح مراكز للبحث والتطوير، إلى جانب زيادة عدد متاجر علامتنا التجارية".

ويركز عرض المنتجات على إمكانات التلفزيون الليزري من هايسنس، والذي منح الشركة الفوز بجوائز عالمية لتقديمها تجارب سينما منزلية غامرة. وتعتزم هايسنس طرح تلفزيون L9H Laser TV الليزري، الذي يوفر سطوعاً استثنائياً بفضل تقنية تريكروما إكس فيوجن المبتكرة المدعومة بمصدر ضوء الليزر الثلاثي النقي، مع عمر افتراضي يزيد عن 25 ألف ساعة، بالإضافة إلى جهاز العرض Mini Projector C1، وهو جهاز محمول ذكي يقدم تجارب سينما منزلية بمرونة فائقة، مع نطاق عرض بين 65 و300 بوصة، ويحمل أول اعتماد Dolby Vision في العالم لأجهزة العرض الصغيرة.

وتشكل شاشات ULED X التي تعرضها هايسنس في جيتكس جلوبال فئة جديدة كلياً من الأجهزة التي تتضمن المعالج المبتكر، وتستخدم تقنية Mini LED، وقد حصلت على جوائز مهمة ضمن معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2023، إحدى أبرز الفعاليات على مستوى العالم في مجال التكنولوجيا.

كما تعرض هايسنس مجموعة برادات PureFlat في معرض جيتكس جلوبال 2023، المميزة بتقنيات منع تراكم الجليد المبتكرة، والتي تعمل على توزيع الهواء البارد بالتساوي في جميع أنحاء الثلاجة والمجمد لمنع تشكل بلورات الثلج، بينما تساعد تقنيات التبريد الثنائي والثلاثي على منع انتشار الروائح والحد من الجفاف المبكر للطعام.

ويتيح جناح الشركة لزواره فرصة تجربة غسالات 7S الذكية، والمتوقع دخولها السوق الإقليمية قريباً. وتم تصميم غسالات هايسنس الذكية الجديدة والهادئة لتلبي احتياجات العائلات متوسطة الحجم، وتناسب المساكن من النمط المفتوح، حيث تتميز بتقنيات مدمجة لتوفير المياه والطاقة، بالإضافة إلى إعدادات تتحكم بالبخار الذي يقتل البكتيريا ويقلل انكماش وتجعد الملابس.

واختتم السيد جايسون أو بقوله: "تحرص هايسنس على ريادة الحلول المبتكرة لتلبية مختلف احتياجات الأسرة، وتقدم هايسنس تجربة منزلية تواكب توقعات العملاء وتتسم بالراحة وتوفير التكاليف والأداء طويل الأمد".

#بياناتشركات

- انتهى -

لمحة حول هايسنس:

تأسست هايسنس عام 1969، وهي شركة متعددة الجنسيات تتخذ من مدينة تشينجداو الصينية مقراً رئيسياً لها، وتتخصص في مجالات أعمال مختلفة مثل الوسائط المتعددة والأجهزة المنزلية والأنظمة الذكية لتكنولوجيا المعلومات وقطاعات الخدمات الحديثة.

وتضم هايسنس تحت مظلتها ثلاث شركات مسجلة في شانغهاي وشنجن وهونغ كونغ وطوكيو، وهي هايسنس للتكنولوجيا المرئية وهايسنس للتجهيزات المنزلية وساندن، كما استحوذت على العديد من العلامات الشهيرة بما فيها توشيبا وجورينيه وكيلون ورونشن وأسكو.

وقدمت هايسنس منتجات فائقة الجودة وخدمات ما بعد البيع وخدمة عملاء ممتازة، إلى جانب ضمانات شاملة لأكثر من 50 عاماً، بالاعتماد على قيم العلامة الأساسية المتمثلة بالنزاهة والابتكار والتركيز على العميل والاستدامة، واستراتيجية التطوير المتمحورة حول الأساس التكنولوجي السليم والأداء التشغيلي القوي.

وتشكل هايسنس علامة تجارية عالمية رائدة في قطاعات الأعمال بين الشركات، بما يشمل حلول النقل الذكية والوحدات الطبية والبصرية الذكية. وتمتلك الشركة تقنية ULED الرائدة عالمياً للتحكم بإضاءة الخلفية مع خاصية التعتيم وتقنية العرض الليزري، كما تقوم بتطوير تقنيات الرقاقات الإلكترونية ومعالجات جودة صورة العرض فائقة الدقة 8K ورقاقات التلفزيونات بخاصية النظام المدمج ضمن الرقاقة والرقاقات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وتولت الشركة، التي تصدر منتجاتها إلى أكثر من 160 دولة ومنطقة، رعاية أبرز الفعاليات الرياضية العالمية، مثل كأس الأمم الأوروبية يورو 2016 وكأس العالم لكرة القدم FIFA 2018™ وكأس الأمم الأوروبية يورو 2020 وكأس العالم لكرة القدم FIFA 2022™، كما أصبحت جهة الرعاية العالمية لنادي باريس سان جيرمان.

وتمتلك هايسنس 16 مجمعاً صناعياً في كل من تشينجداو وشوندي وهوزهو وجمهورية التشيك وجنوب أفريقيا والمكسيك وغيرها، بالإضافة إلى 16 مركزاً للبحث والتطوير في تشينجداو وشنجن والولايات المتحدة وألمانيا وغيرها، حيث تعمل على تطوير مجموعة واسعة من المنتجات عالية التنافسية.

لمزيد من المعلومات والاطلاع على آخر الأخبار، يرجى زيارة:

الموقع الإلكتروني: https://hisenseme.com/