عجمان، الإمارات العربية المتحدة: تستعرض دائرة التنمية السياحية في عجمان مبادرات ريادية خلال مشاركتها في معرض جيتكس 2023، الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر الجاري. تهدف هذه المبادرات التي تشمل عرض المنشآت الفندقية والمعالم السياحية على خريطة البيانات الرقمية وبيوت العطلات إلى مواكبة أحدث التطورات والابتكارات في قطاع السياحة، وتعزيز التواصل مع المشاركين في المعرض، وتبادل الخبرات والمعرفة مع المبتكرين والخبراء.

وبالإشارة إلى هذه المناسبة، أعرب الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة تنمية السياحة في عجمان، عن قوله: "تماشياً مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة، تواصل السياحة في عجمان مسارها في رحلة تحوّل مليئة بالابتكار. تعكس هذه المبادرات الرائدة التفاني الذي نحمله في تحسين تجربة الزوار ورفع مستوى الخدمات الحكومية في إمارة عجمان. وتظهر المبادرات الابتكارية التزام عجمان الراسخ بدفع حدود التميز في مجال السياحة. هدفنا هو صياغة تجربة سلسة وشاملة للزوار، مع الالتزام بأعلى معايير تقديم الخدمات الحكومية."

وضمن جناح حكومة عجمان في المعرض، تم الكشف عن هذه المبادرات الرائدة بحضور سعادة محمود خليل الهاشمي، مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان وعدد من مدراء دوائر إمارة عجمان الحكومية.

وتحدث سعادة محمود خليل الهاشمي عن أهمية هذه الخدمات وتأثيرها على قطاع السياحة في إمارة عجمان، معبرًا عن التزام الإمارة بالمشاركة في هذا الحدث الرائد والدور البارز الذي تلعبه في تعزيز الخدمات الحكومية بأحدث التقنيات وأفضل الممارسات والمعايير الدولية.

وأشار سعادة الهاشمي إلى أن هذه المبادرات تعزز الجهود الحثيثة لتطوير القطاع السياحي في عجمان وتعكس التزام الإمارة بتحقيق تحول ذكي في مجال الخدمات الحكومية. وأضاف: "تهدف هذه المبادرات إلى تحسين جودة حياة المتعاملين وزوار الإمارة وتعزيز مستوى الخدمات الحكومية بما يتوافق مع توجيهات القيادة الرشيدة."

ويمثل إطلاق مبادرة عرض المنشآت الفندقية والمعالم السياحية على خريطة البيانات الرقمية جزءًا من مسار صنع البيانات وتهدف إلى عرض المنشآت الفندقية والسياحية والمواقع السياحية في عجمان على خريطة رقمية باستخدام البيانات، بحيث يمكن للزوار الاستفادة من هذه الخدمة للتعرف على الأماكن السياحية والمنشآت الاستثنائية في الإمارة. ومن العناصر المهمة الأخرى مبادرة رسم الخرائط الرقمية للفنادق والمرافق السياحية، والتي توفر حلاً شاملاً لجميع احتياجاتك الثقافية والرياضية والمطاعم في عجمان. يقوم نظامنا المتكامل بدمج المعلومات من مصادر مختلفة، مما يلغي الحاجة إلى البحث بشكل منفصل عبر مواقع الويب المختلفة. وتضمن هذه المبادرة إمكانية الوصول بسهولة إلى تفاصيل حول الفعاليات الثقافية والأنشطة الرياضية وخيارات تناول الطعام داخل الإمارة، وكلها تقع في مكان واحد.

سواء كنت تبحث عن مهرجانات ثقافية قادمة، أو أحداث رياضية، أو مجموعة متنوعة من خيارات المطاعم، توفر منصتنا واجهة سهلة الاستخدام تعزز تجربتك كزائر لعجمان. من خلال دمج المعلومات الثقافية والرياضية والمطاعم، نهدف إلى جعل التخطيط لرحلتك واستكشاف عجمان سلسًا وممتعًا قدر الإمكان.

وقال محمد البلوشي، مستشار الأنظمة الرقمية في دائرة التنمية السياحية في عجمان: "تعكس هذه المبادرات المبتكرة التزام إمارة عجمان بتبني التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي لتعزيز تجربة الزائر وتبسيط العمليات الإدارية. ومن خلال هذا التوجه، تسهم عجمان في ترسيخ معيار جديد للخدمات السياحية في المنطقة. نحن نشهد تلاقٍ ملحوظ بين التكنولوجيا وقطاع السياحة من خلال هذه المبادرات. إنها شهادة على التزامنا بتقديم خدمات سلسة وتعزيز التحول الذكي في إمارة عجمان."

وتم إطلاق مبادرة بيوت العطلات مؤخرًا، والآن يمكن لأصحاب العقارات والشركات التابعة التسجيل والاستفادة منها عبر موقع الخدمات الرقمية الخاص بدائرة التنمية السياحية في إمارة عجمان: https://eservices.ajmantourism.ae. يوفر هذا الموقع الفرصة للمستخدمين لتقديم المستندات الضرورية والاطلاع على الإرشادات والإجراءات الشاملة.

وتهدف هذه الخدمة إلى تبسيط إدارة بيوت العطلات في إمارة عجمان، مما يؤدي إلى تعزيز المرونة ورضى العملاء. للاستفادة من هذه الخدمة، يتعين على المتقدمين زيارة موقع الخدمات الإلكترونية التابع لدائرة التنمية السياحية في عجمان، وتقديم المعلومات المطلوبة وتحميل المستندات الأساسية، وإتمام الدفعات المطلوبة. بمجرد الانتهاء من هذه الخطوات، سيتم إصدار التصريح الإلكتروني، الذي يجب عرضه بوضوح في وحدة الإقامة المعنية.

بهذه المبادرات الجديدة، تثبت إمارة عجمان مرة أخرى التزامها القوي بتحقيق التميز والابتكار في قطاع السياحة، وتعزز مكانتها كوجهة سياحية متقدمة في الإمارات العربية المتحدة. كما تمثل هذه الخدمات الجديدة خطوة هامة نحو تطوير القطاع السياحي وتعزيز تجربة الزوار في إمارة عجمان.

للمزيد من المعلومات يرجى لزوار معرض جيتكس التوجه إلى قاعة رقم 18، منصة 10 في معرض جيتكس 2023 في مركز دبي التجاري العالمي من 16 إلى 20 أكتوبر الجاري.

#بياناتحكومية

- انتهى -

نبذة عن دائرة التنمية السياحية في عجمان:

تسعى دائرة التنمية السياحية في عجمان إلى إبراز العناصر السياحية الجاذبة في الإمارة، وتسليط الضوء على المقومات الفريدة التي تقدمها عجمان باعتبارها إحدى الوجهات السياحية الرائدة في دولة الإمارات.

وتعمل الدائرة على وضع الخطط الاستراتيجية للترويج السياحي للإمارة محلياً وإقليمياً ودولياً من خلال تخطيط وتنفيذ حملات عالمية للترويج السياحي، وتنظيم الفعاليات التراثية والثقافية والرياضية، وإقامة المؤتمرات والمعارض أو المشاركة فيها، والعمل على تنظيم وتطوير صناعة السياحة، وتحسين إمكانيات وخدمات المرافق السياحية والمنشآت العاملة في قطاع السياحة في الإمارة.

وتختص دائرة التنمية السياحية في عجمان بإعداد اللوائح والنظم والتشريعات الخاصة بتنظيم قطاع السياحة في الإمارة، وتصنيف المنشآت السياحية، والتفتيش على المعايير السياحية والخدمات المقدمة للسائحين، وترخيص عمل وكالات السفر والسياحة والإشراف على أدائها.