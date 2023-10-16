تشارك مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة في فعاليات معرض "جيتكس 2023"، الحدث الأبرز عالمياً للتكنولوجيا والشركات الناشئة، والذي انطلقت فعالياته في مركز دبي التجاري العالمي اليوم (16 أكتوبر 2023) وتتواصل لغاية 20 من الشهر الجاري.

تستعرض المؤسَّسة خلال هذه المشاركة مجموعةً من مشاريعها ومبادراتها الرقمية الرامية لتعزيز مسارات المعرفة والتعليم في المنطقة، وتحفيز المبتكرين والمبدعين وتمكين مُختلف شرائح المجتمع، لاسيما جيل الشباب. وتسعى المؤسَّسة إلى تسليط الضوء على الدور المتنامي للتقنيات والابتكارات المتقدمة في دفع عجلة التنمية المعرفية، بالاستفادة من المنصة العالمية التي يتيحها معرض"جيتكس".

وأوضح سعادة جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، أن المؤسَّسة تهدف من خلال مشاركتها في هذا الحدث إلى الإضاءة على مستجدات مشاريعها ومبادراتها المعرفية وخدماتها الذكية، وإبراز دورها في تعزيز المحتوى المعرفي العربي في الفضاء الرقمي، والإسهام في سد الفجوة الرقمية والمعرفية إقليمياً. ولفت بن حويرب إلى أنَّ معرض "جيتكس" يشكِّل منصةً مثالية لعرض مشاريع ومبادرات المؤسَّسة القائمة على الرقمنة، نظراً لمكانته المرموقة في المشهد التقني العالمي، ويتيح مساحات لتطوير آفاق التعاون وتبادل المعرفة والخبرات مع أقطاب التكنولوجيا والرقمنة في المنطقة والعالم.

وتشمل المشاريع والبرامج التي تعرضها المؤسَّسة خلال مشاركتها في دورة هذا العام "مؤشِّر المعرفة العالمي"، والذي يوفِّر بيانات موثوقة ومؤشِّراتٍ مرجعية تساعد الدول على فهم التحديات وكيفية مواجهتها، ومواكبة التطورات والاتجاهات المستجدة، واستكشاف الآفاق المستقبلية من المنظور المعرفي. كما تستعرض المؤسَّسة "مركز المعرفة الرقمي"، وهو منصة معرفية رائدة لإنتاج وجمع وتنظيم المحتوى المعلوماتي الرقمي والمعرفي.

#بياناتحكومية

- انتهى -