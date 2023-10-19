النموذج العربي التجاري الأول من نوعه بانجو Pangu 3.0 من هواوي كلاود يتفوق على النماذج المماثلة في قدرات الفهم وتوليد الاستجابات

منصة هواوي كلاود ستاك أكثر سلاسل إنتاج الذكاء الاصطناعي اكتمالاً في قطاع الحلول السحابية

دبي: كشفت وحدة الأعمال السحابية "هواوي كلاود" خلال مشاركتها في معرض "جيتكس جلوبال 2023" عن عروضها السحابية التي تقدمها تحت مظلة استراتيجتها السحابية الشاملة "كل شيء كخدمة" وتستهدف تسريع وتيرة الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتطوير أعمال مختلف القطاعات والصناعات.

وكان من أبرز ما كشفت الشركة عنه نموذج بانجو Pangu 3.0 الذي يعتبر النموذج العربي التجاري الأول من نوعه المدرب مسبقاً مع مئات المليارات من المؤشرات، ويتفوق على النماذج المماثلة بعشرات المرات على صعيد قدرات الفهم وتوليد الاستجابات. ويمكن للعملاء نشره على السحابة العامة والمحلية، مما يوفر المرونة والاستقلالية في إنشاء النموذج واستفادة العملاء القصوى من قدراته.

يتماشى نهج هواوي السحابي مع أحدث دراسة أجرتها شركة برايس ووتر هاوس كوبرز العالمية حول الذكاء الاصطناعي تناولت تنامي فكرة تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاعات الرئيسية، حيث من المرجح أن يساهم الذكاء الاصطناعي بما يصل إلى 15.7 تريليون دولار في الاقتصاد العالمي بحلول عام 2030. وتسعى "هواوي كلاود"من خلال الحلول والمنتجات والخدمات التي تقدمها للعملاء والشركاء توفير آليات عملية لدمج الذكاء الاصطناعي ضمن أعمال مختلف القطاعات وخدمة أكبر عدد من سيناريوهات الأعمال الصناعية على طريق بناء الأسس السحابية المستقبلية التي تتماشى مع تسارع وتيرة تطور الذكاء الاصطناعي ومردوده الإيجابي على المؤسسات والمشاريع بمختلف فئاتها.

وقال فرانك داي، رئيس "هواوي كلاود" بمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى: "نحرص خلال المرحلة الحالية التي تشهد تسارعاً كبيراً لانتشار الذكاء الاصطناعي أن ندعم احتياجات عملائنا على طريق الاستفادة من إمكانيات الذكاء الاصطناعي في تطوير أعمالهم والارتقاء بالخدمات التي يقدمونها لعملائهم. ونقوم بذلك من خلال خبراتنا المعمقة في مجال دمج قدرات الذكاء الاصطناعي مع تقنيات وحلول أخرى متقدمة كالسحابة والشبكات السريعة وغيرها. ونحرص في الوقت ذاته على بناء نظام إيكولوجي شامل ومتكامل للسحابة في المنطقة بالتعاون مع شركائنا بحسب متطلبات الأسواق المحلية وأولوياتها".

من جهته، أشار الدكتور زو جانغاو، نائب الرئيس لقطاع الذكاء الاصطناعي في "هواوي كلاود" لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح جزءاً لا يتجزأ من مجتمعاتنا ويؤثر يوماً بعد يوم بتغيير أنماط المعيشة كونه يتغلغل بسرعة العديد من مناحي حياتنا. والجيد في الأمر بأن تبني الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات يشهد تحولاً سريعاً مدفوعاً بظهور النماذج الضخمة الخاضعة للتدريب الدقيق عبر مجموعات كبيرة من البيانات. وتحتل ’هواوي كلاود‘ الصدارة في تمكين هذا التحول، الذي يعد أكثر من مجرد تقدم تقني، بل يشكل تحولاً أساسياً يساهم في رسم ملامح مستقبل القطاعات.

وفي إطار التزامها بتنفيذ استراتيجية "الذكاء الاصطناعي للقطاعات"، تحتضن "هواوي كلاود" اليوم أكثر من 1,000 مشروع متخصص بالذكاء الاصطناعي. وتعتبر النماذج المختلفة التي قدمتها الشركة تحت مظلة بانجو الحل الأكثر فاعلية في السوق لمعالجة الاحتياجات العملية لمجموعة مختلفة من سيناريوهات الأعمال ضمن مختلف القطاعات. وقد تم تدريب نماذج بانجو مسبقاً باستخدام مجموعات بيانات مفتوحة من أكثر من 10 قطاعات، بما فيها المالي، والحكومي، والأرصاد الجوية، والرعاية الصحية، والتعليم والسيارات، والمرافق، ويتجاوز حجم البيانات لكل قطاع 50 مليار رمز.

علاوةً على ذلك، تستعرض الشركة خلال معرض "جيتكس" منصة هواوي كلاود ستاك 8.3.0، وهي منصة سحابية هجينة تدعم التقارب بين البيانات وتقنيات الذكاء الاصطناعي وتسهل عملية نشر خدمات الذكاء الاصطناعي السحابية في مراكز البيانات الموجودة ضمن المؤسسات. وتوفر هذه المنصة أكثر من 100 خدمة سحابية، مما يعزز القدرات الأساسية لنموذج بانجو. وتعتبر من أكثر سلاسل إنتاج الذكاء الاصطناعي اكتمالاً في القطاع. وتعمل المنصة Huawei Cloud Stack 8.3.0على تعزيز القدرات التي يوفرها نموذج بانجو، مما يوفر للمؤسسات مساراً متكاملاً في مجال الذكاء الاصطناعي يساهم في إنشاء نماذج كبيرة بكفاءة.

بالإضافة لذلك، تتميز قاعدة البيانات جوس دي بي GaussDB الموزعة التابعة لــ "هواوي كلاود" بإمكانياتها الأساسية المتضمنة على الوظائف بخوادم قليلة وبمناطق محددة وبدون نماذج، مما يجعل خدمة البيانات متوافرة وقابلة للتوسع وبمستويات استثنائية من الأمان والذكاء. ومن أجل تعزيز إنتاج المحتوى الرقمي، تعمل منصة ميتا استوديو MetaStudio على تمكين تصميم النماذج، وإدارة الأصول، وتحرير المحتوى، وتوفير المحاكاة الفعلية بالإضافة إلى العرض السحابي، مما يضع التكامل بين العالمين الفعلي والافتراضي في متناول المستخدمين.

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نبذةٌ عن "هواوي"

"هواوي" هي شركة عالمية رائدة في توفير البنى التحتية والأجهزة الذكية لتقنية المعلومات والاتصالات تأسست عام 1987. ندير أعمالنا اليوم في أكثر من 170 دولة ومنطقة في العالم من خلال أكثر من 207,000 موظف، ونخدم أكثر من 3 مليار شخص حول العالم.

تتمثل رؤيتنا بإيصال الرقمنة للأفراد والمنازل والشركات لبناء عالم ذكي مترابط بالكامل، وذلك من خلال توفير الاتصال في كل مكان وتعزيز المساواة في الوصول إلى الشبكات؛ وتوفير خدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي لجميع أنحاء العالم لتزويدكم بقوة حاسوبية فائقة أينما كنتم ومتى أردتم؛ وبناء منصات رقمية تساعد جميع القطاعات والمؤسسات على تعزيز مرونتها وكفاءتها؛ وتغيير مفهوم تجربة المستخدم بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي لتناسب الاحتياجات الخاصة لكل فرد وفي مختلف جوانب حياته، سواء في المنزل أو المكتب أو أثناء التنقل.