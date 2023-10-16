دبي، الإمارات العربية المتحدة: تحت شعار "دفع عجلة الذكاء التكنولوجي،" تركز مشاركة هواوي في معرض "جيتكس جلوبال 2023" على تقديم ابتكاراتها الجديدة التي تستهدف دفع عجلة التحول الرقمي بالاستفادة من إمكانيات توظيف الذكاء الاصطناعي لصالح تطوير مستقبل أعمال مختلف القطاعات والصناعات، بما فيها المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وتستعرض الشركة مجموعة متكاملة من الحلول والمنتجات المتقدمة التي تتوافق مع قدرات الذكاء الاصطناعي وتستهدف الارتقاء بمخرجات الأعمال من خلال توفير آليات جديدة لتسريع الاعتماد على الذكاء الاصطناعي المقرون بقدرات السحابة وشبكات الاتصالات المتقدمة، السلكية واللاسكية المدعومة بأعلى معايير الأمن السيبراني. ومن أبرز ما تقدمه الشركة حلول الطاقة الرقمية التي تدعم جهود الأعمال على صعيد الوفاء بالتزاماتها اتجاه رفع مستوى استخدام الطاقة الخضراء وخفض البصمة الكربونية بالتماشي مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. وتشارك هواوي في الحدث بصفتها الراعي الذهبي، وكذلك الراعي الرئيسي لبرنامج الأمن السيبراني الخاص به؛ معرض "وادي جيتكس السيبراني" (Cyber Valley).

يتجه الذكاء الاصطناعي اليوم نحو إحداث تغييرٍ جذري في الاقتصاد العالمي، وقد بدأ بالفعل في إحداث ثورة في العديد من الصناعات والقطاعات. كما دخل في أنظمة الإنتاج الأساسية، وبدأ فعلياً بتوفير قيمة أكبر للأعمال، ومن المتوقع أن يصل اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى 20% بحلول عام 2026 في الصناعات الرئيسية. وتتمتع هذه التقنية بقدرة كبيرة على إحداث نقلة نوعية في الإنتاجية والقدرة التنافسية العالمية. ووفقاً لدراسة أجرتها شركة برايس ووتر هاوس كوبرز العالمية حول الذكاء الاصطناعي، من المرجح أن تساهم هذه التقنية بما يصل إلى 15.7 تريليون دولار في الاقتصاد العالمي بحلول عام 2030.

وتسلط هواوي الضوء من خلال مشاركتها في المعرض على سبل دمج الذكاء الاصطناعي ضمن أسس عمليات القطاعات لخدمة مجموعة متنوعة من السيناريوهات الصناعية تسهم في تسريع مراحل نمو الأعمال والارتقاء بجودة الخدمات بوتيرة غير مسبوقة ضمن مختلف القطاعات وفي مقدمتها الخدمات العامة، والتمويل، والنفط والغاز، والطاقة الكهربائية، والنقل، ومزودي خدمات الإنترنت

وقال ستيفن يي، الرئيس الإقليمي لشركة هواوي في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى: "يشهد عصر التقنيات الذكية الجديد المدعوم بالذكاء الاصطناعي آفاقاً جديدة من الفرص للشركات والقطاعات المتخصصة في كافة دول المنطقة. وتقدم هواوي أحدث ابتكاراتها التي تسهم في إطلاق العنان للإمكانات الهائلة والفرص الاستراتيجية التي تقدمها التقنيات الرقمية المتطورة التي يمكن اقترانها بميزات الذكاء الاصطناعي، والسحابة ضمن العديد من سيناريوهات أعمال مختلف القطاعات. ونوفر ذلك لعملائنا وشركائنا في المنطقة مع الحرص على ضمان مواصلة قطاع تقنية المعلومات والاتصالات العمل وفق أعلى المعايير والمقاييس الرقمية الدولية وممارسات الأمن السيبراني الشاملة. وسنسعى لبناء مزيد من جسور التعاون لبناء النظام الإيكولوجي في المنطقة لدفع عجلة الذكاء التكنولوجي وصياغة مستقبلٍ ذكي يعود بالنفع على الجميع".

تقدم منظومة أعمال هواوي لقطاع المشاريع والمؤسسات في عصر الذكاء الاصطناعي قدرات حوسبة قوية مصحوبة بخدمات اتصالات لاسلكية سريعة ومتطورة تسهم بتزويد المستخدمين بخدمات شبكات مُحسّنة وأكثر ذكاءً تعتمد على القدرات الجديدة للذكاء الاصطناعي. وتطلق الشركة خلال الحدث شبكات سحابية ذكية مقرونة بقدرات اتصال فائق يعزز إنتاجية الذكاء الاصطناعي. ومن أهم المنتجات التي تقدمها ضمن هذا الإطار "Huawei AirEngine 8771-X1T"، وHuawei CloudEngine 16800-X، و CloudCampus التي توفر جميعها اتصالاً عالي الجودة تصل سرعته إلى 10 جيجابت في الثانية.

وفي مجال تخزين البيانات، عملت هواوي على إيجاد حلول للتحديات الرئيسية التي تعيق عملية تطوير وتنفيذ التطبيقات ذات النماذج الضخمة. وسيوفر منتجا التخزين الوميضي المتكامل (F2F2X) وOceanStor A310 من الشركة حلولاً لتلبية المتطلبات الديناميكية للتخزين الحديث في عصر الذكاء الاصطناعي. كما تعرض الشركة حلولها من شبكات الجيل الخامس الثابتة المبتكرة لدعم اعتماد التقنيات الذكية بشبكات فائة السرعة ضمن مختلف القطاعات.

وتماشياً مع تحقيق أهداف خفض الانبعاثات الكربونية والتشجيع على رفع سوية استهلاك الطاقة الخضراء، تعمل هواوي للترويج لـ "إطار عمل مقرات العمل صفرية الانبعاثات" الذي يساعد الشركات على تقييم أدائها الحالي ووضع خارطة طريق للانتقال إلى الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، مع تلبية الطلب المتزايد على الخدمات الرقمية ومعالجة البيانات والالتزام بنهج الاستدامة الذي يتسارع تطبيق مبادراته وبرامجه في دول المنطقة.

ولتلبية احتياجات دعم نمو أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة، تقدم هواوي لأول مرة في جيتكس علامتها التجارية الفرعية الجديدة المخصصة لأعمال التوزيع "هواوي إي كيت" (HUAWEI eKit) التي تهدف لتوفير منتجات وحلول متعددة الاستخدامات لمئات الملايين من الشركات الصغيرة والمكاتب الصغيرة والمنزلية بالاستفادة من خبرات هواوي وابتكاراتها وحلولها التي تزيد عن 30 عاماً في تقنية المعلومات والاتصالات والتحول الرقمي، خصوصاً في مجال الشبكات وأهمها الجيل الخامس.

ويقدم فرع أعمال "هواوي كلاود" مجموعة واسعة من الحلول والمنتجات التي ضمن استراتيجية "كل شيء كخدمة"، وتعنى ببناء الأسس السحابية لمنظومة الأعمال الذكيةوتقدم ميزات فريدة تجمع بين حلول السحابة والشبكات والأجهزة الطرفية والرقائق الذكية المتطورة. ومن أبرز ما تستعرض هواوي في هذا المجال نموذج باجو Pangu 3.0 الرائد في مجال السحابة بفضل بنيته وإمكانياته الغير مسبوقة التي تتجاوز مثيلاته بعشرة أضعاف القدرة، كما هو الحال بالنسبة لنموذج بانجو ويذر للتنبؤ بالطقس. وضمن هذا السياق، يلقي الدكتور زو جانغاو، نائب الرئيس لقطاع الذكاء الاصطناعي في "هواوي كلاود" لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، كلمةً رئيسية حول "نماذج Pangu لتسريع وتيرة الذكاء الاصطناعي في القطاعات يوم 18 أكتوبر على مسرح الذكاء الاصطناعي في القاعة 9 بمركز دبي التجاري العالمي.

وتستعرض هواوي في جناحها هذا العام ولأول مرة ابتكاراتها للأمن السيبراني الذي يعتبر أحد الأركان الهامة لإنجاح عملية تبني نهج المستقبل الرقمي القائم على الذكاء الاصطناعي ويوفر أساساً قوياً لتسريع وتيرة التحول الرقمي". وضمن هذا الإطار سيلقي جيف وانغ، نائب رئيس مكتب هواوي العالمي للأمن السيبراني وحماية الخصوصية كلمةً رئيسية تستعرض الهندسة الجديرة بالثقة للأمن السيبراني وتوحيد المعايير وإصدار الشهادات الخاصة بالذكاء الاصطناعي. كما يؤكد أليسيوس تشيانغ، كبير مسؤولي الأمن في هواوي الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في كلمته على أهمية وجود حوكمة أمنية مناسبة تركز على البيانات في عصر باتت تعتبر فيه البيانات بمثابة النفط الجديد، وبالتالي تمهيد الطريق أمام إطلاق العنان لكامل إمكانات تقنية الذكاء الاصطناعي.

وتزامناً مع استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف COP28 هذا العام والتزام هواوي طويل الأمد تجاه الاستدامة، تعرض الشركة الفرص المتاحة من خلال فرع أعمالها "هواوي ديجتال باور" للطاقة الرقمية من الذكية الخضراء التي تستهدف الاسهام في تحقيق أهداف الحياد الكربوني. ويمكن للزوار مشاهدة العروض حول منتزه الحياد الكربوني (Zero Carbon Park)، وسيناريوهات البنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات الخالية من الكربون لمراكز البيانات والطاقة الحرجة، وسيناريو الطاقة في الموقع، وسيناريوهات البنية التحتية للطاقة الشمسية والتخزين وشحن المركبات الكهربائية في جناح هواوي في المعرض.

نسخة هذا العام من معرض "جيتكس جلوبال" تقام في الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر في مركز دبي التجاري العالمي. وتعرض هواوي حلولها ومنتجاتها في جناح "هواوي" في القاعة 22، بدعمٍ من مجموعة من شركائها وأبرزهم "إنتربرايز سيستمز"، و"ريدينغتون غَلف"، و"مارفل للتوزيع"، و"مايندوير"، و"الرستماني للاتصالات"، "وترافيك تيك".

لمزيد من المعلومات حول مشاركة هواوي في "جيتكس جلوبال"، يرجى زيارة موقع الشركة الخاص بالمعرض عبر الرابط: https://e.huawei.com/ae/events/2023/ae/gitex.

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نبذةٌ عن "هواوي"

"هواوي" هي شركة عالمية رائدة في توفير البنى التحتية والأجهزة الذكية لتقنية المعلومات والاتصالات تأسست عام 1987. ندير أعمالنا اليوم في أكثر من 170 دولة ومنطقة في العالم من خلال أكثر من 207,000 موظف، ونخدم أكثر من 3 مليار شخص حول العالم.

تتمثل رؤيتنا بإيصال الرقمنة للأفراد والمنازل والشركات لبناء عالم ذكي مترابط بالكامل، وذلك من خلال توفير الاتصال في كل مكان وتعزيز المساواة في الوصول إلى الشبكات؛ وتوفير خدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي لجميع أنحاء العالم لتزويدكم بقوة حاسوبية فائقة أينما كنتم ومتى أردتم؛ وبناء منصات رقمية تساعد جميع القطاعات والمؤسسات على تعزيز مرونتها وكفاءتها؛ وتغيير مفهوم تجربة المستخدم بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي لتناسب الاحتياجات الخاصة لكل فرد وفي مختلف جوانب حياته، سواء في المنزل أو المكتب أو أثناء التنقل.