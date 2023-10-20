دبي، الإمارات العربية المتحدة: زار سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، منصة دو في أسبوع جيتكس للتقنية 2023، وكان في استقبال سموه فهد الحساوي الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، وأعضاء القيادة العليا للشركة. واطلع سموّه خلال الزيارة على أحدث الابتكارات والحلول والتقنيات التي تقدمها دو في مجالات الاستدامة والابتكار والتحول الرقمي وتقنيات الاتصال الحديثة.

وقدّم ممثلو الشركة لسموّه لمحة عامة حول الجهود التي تبذلها دو لدعم الرؤى الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة وتطلعاتها للمستقبل الرقمي بالاعتماد على أحدث التقنيات مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والجيل الخامس والجيل الخامس المتقدم. وتعرّف سموّه خلال الزيارة إلى العروض التي تقدمها دو في منصتها مثل عرض "مستقبل التصنيع" والذي يسلّط الضوء على حلول الأتمتة والتقنيات الروبوتية المصممة لتعزيز بيئات التصنيع ودعم ممارسات الاستدامة وتلبية متطلبات الثورة الصناعية الرابعة، إضافة إلى عرض "مستقبل الزراعة والتكنولوجيا الزراعية" الذي يسلط الضوء على تقنيات الزراعة الذكية، وعرض "مستقبل التعليم والرعاية الصحية" الذي يستعرض أبرز جهود الشركة وحلولها الرقمية للارتقاء بتجارب التعليم وتعزيز جودة خدمات الرعاية الصحية في دولة الإمارات.

وتشارك دو في الدورة الثالثة والأربعين من معرض جيتكس تحت شعار "نبني مستقبلاً مستداماً من خلال الحلول التقنية المتطورة". وتستشرف العروض والابتكارات التي تقدمها دو خلال فعاليات المعرض مستقبلاً يرتكز على تسخير أحدث تقنيات وحلول الاتصال والابتكارات التكنولوجية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز ممارسات الاستدامة.

#بياناتحكومية

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