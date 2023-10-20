تشرفت دو باستقبال عدد من كبار الشخصيات في دولة الإمارات، إضافة إلى عدد كبير من المسؤولين والمديرين التنفيذيين في القطاعين العام والخاص، والذين اطلّعوا على أحدث ابتكارات الشركة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

سلّطت العروض التي قدمتها دو الضوء على التقدم الذي أحرزته الشركة في مجال تطوير الحلول الرقمية والتقنية لقطاعات متعددة مثل التصنيع والزراعة والتعليم والرعاية الصحية والاتصالات وإعادة التدوير والخدمات المصرفية.

أعلنت الشركة خلال الحدث عن مجموعة من الشراكات الاستراتيجية واتفاقيات التعاون المتميزة مع بلدية دبي، ومايكروسوفت، وبنك الإمارات دبي الوطني لتعزيز الابتكار وتسريع وتيرة التحول الرقمي.

أطلقت دو بالتعاون مع "كلاود بلو"، بوابة رقمية هي الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، تتيح للعملاء شراء مجموعة واسعة من منتجات وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عبر الإنترنت.

دبي، الإمارات العربية المتحدة، اختتمت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، مشاركتها الناجحة في معرض جيتكس جلوبال 2023، حيث قدمت الشركة لزوار منصتها لمحة حول أحدث مبادراتها وابتكاراتها وحلولها في مجالات الاستدامة والابتكار والتحول الرقمي وتقنيات الاتصال الحديثة والتي تهدف جميعها إلى رسم ملامح مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً عبر مختلف المجالات والقطاعات في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتحت شعار "نبني مستقبلاً مستداماً من خلال الحلول التقنية المتطورة"، سلطت دو خلال فعاليات المعرض، الضوء على جهودها وحلولها المبتكرة التي طورتها لدعم الرؤى الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة. وتمحورت مشاركة دو حول ثلاث ركائز أساسية وهي: التكنولوجيا والابتكار وتقنيات الاتصال والاستدامة. وتمثل كل من هذه الركائز التزام دو بتسخير التكنولوجيا لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإحداث تحولات إيجابية ملموسة في قطاعات الأعمال، وتعزيز الممارسات المستدامة عبر مختلف المجالات، وشهدت منصة دو في المعرض استقبال عدد من كبار الشخصيات الرسمية في الدولة إضافة إلى عدد كبير من المسؤولين والمديرين التنفيذيين في القطاعين العام والخاص، والذين اطلّعوا على أحدث ابتكارات الشركة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

واستعرضت دو في إطار محور التكنولوجيا، مبادراتها وجهودها الهادفة إلى تسخير أحدث التقنيات والحلول المتطورة وتوظيفها لخلق مجتمع أفضل، بينما عرضت الشركة في محور الابتكار وتقنيات الاتصال أحدث ابتكاراتها وحلولها المصممة لتمكين الشركات والجهات الحكومية من مواكبة متطلبات المستقبل الرقمي وتعزيز كفاءتها وقدراتها التنافسية. وكانت الاستدامة محور التركيز الأساسي طوال الحدث، حيث صممت دو منصتها في الحدث باستخدام مواد قابلة لإعادة التدوير بالكامل، إضافة إلى ذلك، زادت دو حجم المساحات الخضراء في جناحها بنسبة 40%، ما يعكس التزام الشركة بتعزيز ممارسات الاستدامة والمحافظة على البيئة.

وقال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: "تماشياً مع التزامنا المستمر بدفع عجلة التغيير الإيجابي وتسخير قوة التكنولوجيا لإحداث تحولات ملموسة في حياة سكان دولة الإمارات وقطاعات الأعمال، سلّطت مشاركتنا في معرض جيتكس 2023 الضوء على التزامنا بتعزيز ممارسات الاستدامة وتسريع وتيرة الابتكار ومواكبة متطلبات التحول الرقمي، حيث عرضنا أحدث ابتكاراتنا ومنصاتنا التي طورناها ومحفظتنا الشاملة من الحلول التقنية والرقمية، والتي تتميز بالقدرة على خلق مستقبل أكثر استدامة في مختلف المجالات. وقد تشرفنا بزيارة عدد من الشخصيات الرسمية في الدولة لمنصتنا، حيث قدمنا لهم لمحة حول عروضنا في الحدث مثل مصانع المستقبل والزراعة الذكية ومستقبل التعليم والرعاية الصحية. كما أتاح لنا معرض جيتكس إبرام العديد من اتفاقيات التعاون والشراكات الاستراتيجية مع عدد من الجهات في القطاعين العام والخاص، والتي سنعمل من خلالها على استكشاف آفاق التعاون لتسريع رحلة التحول الرقمي والمساهمة في دعم الرؤى الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة من أجل غد أكثر استدامة".

وشملت أبرز عروض دو في الحدث:

مستقبل التصنيع: سلّط عرض مصانع المستقبل الضوء على الدور الذي تلعبه التقنيات الحديثة مثل الروبوتات وحلول الأتمتة وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في تعزيز كفاءة العمليات وممارسات الاستدامة في القطاع الصناعي وتلبيطة متطلبات الثورة الصناعية الرابعة.

الزراعة الذكية والتكنولوجيا الزراعية: ركز عرض مستقبل الزراعة على التقنيات والحلول التي يمكن اعتمادها لتعزيز مستويات الكفاءة وممارسات الاستدامة في القطاع الزراعي، بما في ذلك تقنيات إنترنت الأشياء والتعلم الآلي والذكاء الاصطناعي والطائرات بدون طيار.

مستقبل المرافق الترفيهية: سلط عرض مستقبل الحدائق والمرافق الترفيهية الضوء على منصة رقمية مبتكرة للجهات الحكومية المعنية بالمرافق الترفيهية والحدائق العامة، وخاصة بلدية دبي. وتقدم هذه المنصة ميزات مثل التذاكر الرقمية وعمليات التحقق السلس من الهوية. وتهدف هذه المنصة إلى الارتقاء بتجارب زوار المتنزهات والمرافق الترفيهية وتحسين معدلات رضا الموظفين وتعزيز ممارسات الاستدامة.

مستقبل التعليم: قدم عرض مستقبل التعليم أداة جديدة مدعومة بتقنية الذكاء الاصطناعي CHTGPT، وهو عبارة عن مدرس افتراضي مع شاشة رقمية ثلاثية الأبعاد، تعتمد على تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي ومدعومة بسحابة مايكروسوفت آزور وحلول من شركتي سيليبل التقنية وهواوي.

مستقبل الرعاية الصحية: قدم عرض مستقبل العيادات والرعاية الصحية مركزاً شاملاً لتقييم أمراض الشيخوخة وعرض محاكاة رباعية الأبعاد لأعضاء الجسم قبل العمليات وذلك باستخدام تقنيات مثل إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والتوأمة الرقمية ما يساهم في تحسين رعاية المرضى.

تقنيات الاتصال المستدامة: قدم عرض مستقبل الاتصالات لمحة حول الحلول والتقنيات المستخدمة لتعزيز ممارسات الاستدامة في قطاع الاتصالات، واشتمل العرض على برج للهاتف المتحرك مزود بأنظمة ألواح شمسية لتوليد الطاقة النظيفة.

منظومة عمليات إعادة التدوير المتصلة: قدم عرض إعادة التدوير المتصل حل مبتكر لإنشاء سوق عالمية شاملة تعمل على رقمنة وربط سلاسل التوريد في قطاع إعادة التدوير، ويشتمل هذا الحل على استخدام أجهزة استشعار مدعومة بتقنية الجيل الخامس لتعزيز الاتصال بين الأجهزة والآلات.

تمكين ريادة الأعمال: سلط عرض مستشارة الأعمال الافتراضية أماني المدعومة بالذكاء الاصطناعي والمصممة لتمكين الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وروّاد الأعمال من تأسيس أعمال ناجحة في دولة الإمارات، الضوء على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وبلوك تشين، وسحابة الذكاء الاصطناعي.

تعزيز الأمن في الخدمات المصرفية: قدم عرض واجهة برمجة التطبيقات الإمكانات التي تقدمها تقنية واجهة برمجة التطبيقات للكشف عن الاحتيال وإدارة الهوية في القطاع المصرفي، وذلك بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والسحابة.

وأبرمت دو خلال فعاليات المعرض مجموعة من الشراكات ومذكرات التفاهم مع عدد من الجهات والشركات في القطاعين العام والخاص مثل بلدية دبي وبنك الإمارات دبي الوطني وشركة مايكروسوفت، حيث تهدف هذه الشراكات إلى تحفيز الابتكار والتعاون وتطوير مجموعة جديدة من الحلول والمنصات الرقمية للارتقاء بجودة حياة الناس وتمكين مجتمعات الأعمال من مواكبة متطلبات المستقبل الرقمي.

إضافة إلى ذلك، شدّدت دو على التزامها بتوفير أحدث الابتكارات الرقمية ودعم الشركات عبر مختلف القطاعات وتزويدها بحلول رقمية متطورة، وأعلنت الشركة في هذا الإطار عن إطلاق بوابة رقمية هي الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، تتيح للعملاء شراء مجموعة واسعة من منتجات وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عبر الإنترنت بغض النظر عن مزود الخدمة الذي يستخدمونه. ويعكس إطلاق السوق الرقمية حرص دو على تسهيل وتمكين وصول العملاء من المؤسسات في القطاعين العام والخاص إلى محفظة متكاملة من أحدث حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وشكّل معرض جيتكس جلوبال 2023 محطة مهمة في مساعي دو نحو دفع عجلة الابتكار والتغيير الإيجابي بصفتها مساهم رئيسي في المشهد الرقمي بدولة الإمارات. وقد عززت الشراكات التي أبرمتها دو والعروض التي قدمتها مكانة الشركة كمزود رقمي رائد لحلول وخدمات الاتصال وتكنولوجيا المعلومات المتكاملة.

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