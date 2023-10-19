مهامي لخدمة موظفي حكومة دبي

مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي يؤكد حرص الدائرة على الذكاء الإصطناعي لخدمة قطاع الموارد البشرية الحكومية في دبي

دبي، أطلقت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي تطبيق "مهامي" لإدارة المهام اليومية للموظف وذلك خلال مشاركتها ضمن جناح منصة حكومة دبي الرقمية، في معرض جيتكس العالمي 2023، المقام حالياً في في مركز دبي التجاري العالمي.

وأكد سعادة عبد الله علي بن زايد الفلاسي مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي حرص الدائرة على تسخير الذكاء الإصطناعي لخدمة قطاع الموارد البشرية الحكومية في دبي، والاستفادة من التقنيات الحديثة في تطوير العمل وتسهيل وسرعة تقديم الخدمات.

وقال إن دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي تبذل قصارى جهدها لتأهيل الكفاءات المواطنية التأهيل المناسب لإدارة العمل الحكومي المستقبلي، من خلال تزويدهم بالخبرات والمهارات اللازمة، وحثهم على التعلم المستمر.

وأضاف سعادة عبد الله الفلاسي أن إطلاق دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي لتطبيق مهامي، يهدف للتسهيل على العاملين في دوائر حكومة دبي وانجاز المهام بدقة تامة.

تطبيق مهامي

عبارة عن برنامج لإدارة المهام اليومية للموظف، ويتيح للمسؤولين المتابعة اليومية الآنية لموظفيهم بداية من رئيس القسم لمتابعة موظفي قسمه، أو مدير الإدارة لمتابعة موظفي إدارته، أو المدير التنفيذي لمتابعة موظفي القطاع الذي يتبعه، وكذلك المدير العام للدائرة الذي يتيح له التطبيق المتابعة والتواصل مع مرؤوسيه.

وسيبدأ العمل في تطبيق مهامي الذي تم إطلاقه خلال جيتكس 2023 في دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي في المرحلة الأولى، ويمكن تعميمه على جميع دوائر حكومة دبي في مرحلة لاحقة، ويتيح العديد من الخدمات والخصائص التي تسهل عملية التواصل بين الموظفين، إذ يتيح خاصة عمل مجموعات للتواصل ضمن القسم أو الإدارة الواحدة ويشرف على المجموعة رئيس القسم أو مدير الإدارة ويتم تبادل المعلومات والتوجيهات عبر المجموعة.

ويتيح تطبيق مهامي كذلك خاصية الملفات، من خلال انشاء ملفات عبر التطبيق يتم من خلالها تبادل الملفات الخاصة بالعمل، والتوقيع على الملفات بسرية وخصوصية، وكذلك انشاء ملفات مشتركة لجميع الموظفيين المعنيين، كما يتيح التطبيق إدارة المشاريع، من خلال التواصل المباشر للعاملين على مشروع واحد يتم خلاله تبادل المعلومات واعطاء التوجيهات الخاصة بإدارة المشروع، وبخصوصية وسرية تامة.

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