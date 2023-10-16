رأس الخيمة: تشارك مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) في معرض جيتكس جلوبال 2023 والذي يُعد أحد أبرز معارض التكنولوجيا في العالم والمقام في مركز دبي التجاري العالمي، حيث تستمر فعالياته حتى تاريخ 20 أكتوبر الجاري. ويجمع المعرض عدد كبير من المبتكرين وقادة الصناعة وروّاد التكنولوجيا من شتى أنحاء العالم تحت سقفٍ واحد. وتهدف راكز من المشاركة في معرض جيتكس إلى استعراض الفرص الاستثمارية العديدة والمتاحة للمستثمرين العاملين في قطاع التكنولوجيا المزدهر بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وجدير بالذكر أنه وفقاً لتقرير جلوبال داتا الأخير، تم تقدير قيمة سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دولة الإمارات العربية المتحدة بنحو 36.14 مليار دولار في عام 2022، ومن المتوقع أن تستمر هذه القيمة بالزيادة ليبلغ

معدل النمو السنوي المركب 12.46% بما يعادل 65 مليار دولار بحلول عام 2027. كما تم تقدير إجمالي الإيرادات التي حققها مزودي خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الدولة بحوالي 291.73 مليار دولار أمريكي بين الأعوام 2022 و2027.

ومع النمو الملحوظ في قطاع التكنولوجيا بدولة الإمارات العربية المتحدة والإنجازات الهائلة المتوقعة في هذا القطاع مستقبلاً، تسعى راكز إلى أن تكون جزءاً من هذه الإنجازات بالمشاركة في المعرض وعرض وسائل الدعم الشامل الذي تقدمه لشركات التكنولوجيا العالمية الراغبة في تأسيس أو توسيع نطاق أعمالها في المنطقة بتزويدها بالحلول اللازمة وتعريف المستثمرين وروّاد الأعمال على مزايا الاستثمار في إمارة رأس الخيمة.

وتؤكد مشاركة راكز في معرض جيتكس جلوبال التزامها بتعزيز الابتكار وريادة الأعمال وتنويع القطاعات والأنشطة الاقتصادية في إمارة رأس الخيمة عن طريق توفير بيئة ملائمة تلبي احتياجات شركات تكنولوجيا المعلومات الفريدة بما في ذلك إجراءات تأسيس الأعمال المُبسطة والبنية التحتية الحديثة وخدمات دعم الأعمال ذات القيمة المُضافة.

وأكد رامي جلاّد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز بأن معرض جيتكس يقدم فرصة رائعة لـلهيئة للتواصل مع قادة صناعة التكنولوجيا والمبتكرين من جميع أنحاء العالم. وأضاف: "يشهد قطاع التكنولوجيا في دولة الإمارات نمواً سريعاً ونرغب في أن نكون في طليعة هذا النمو من خلال دعم الشركات والمستثمرين في رحلتهم لاستكشاف الأسواق العالمية. كما تواصل راكز التزامها بتسهيل نمو شركات التكنولوجيا في ظل التطور المستمر للمشهد التكنولوجي في دولة الإمارات على الشكل الذي يساهم في ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للابتكار التكنولوجي."

تمتلك راكز سجل حافل في تمكين الشركات في مختلف القطاعات بما في ذلك التكنولوجيا في دعمها لتتمكن من الازدهار وتوسعة نطاق عملياتها محلياً وعالمياً. كما تشمل خدمات الدعم الشاملة التي تقدمها راكز كافة ما تحتاجه الشركات بدءاً من تسهيل إجراءات استخراج التصاريح ورخص الأعمال ووصولاً إلى تقديم الدعم الشامل لدخولها الأسواق المحلية والعالمية.

تدعو راكز روّاد الأعمال إلى زيارة منصتها في مركز دبي التجاري العالمي خلال معرض جيتكس جلوبال لبحث فرص الاستثمار والنمو اللامحدودة في قطاع التكنولوجيا وباقات تأسيس الأعمال المصممة للشركات العاملة في مجال التكنولوجيا.

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