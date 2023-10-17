يسلّط الضوء على نهجه الاستباقي والرائد في تبني تقنيات الميتافيرس

يستعرض الحلّة الجديدة لموقعه الإلكتروني والذي يشتمل على العديد من الخدمات والمزايا الحديثة

دبي، الإمارات العربيّة المتحدّة: يشارك معهد دبي القضائي في معرض جيتكس جلوبال 2023 أحد أهم المعارض المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات والذي يُعقد في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر الجاري، حيث يُطلق خلال مشاركته "قاعة DJI للتقاضي" في النسخة الافتراضية للمعهد في الميتافيرس ، والمخصّصة لعرض محاكمات متعلّقة بقضايا عالمية كما يستعرض ضمن جناح دبي الرقميّة (منصة رقم 9)؛ مسيرته الرائدة في التحوّل الرقمي وفي مقدمة ذلك تدشين حضوره في العالم الافتراضي "الميتافيرس" ليكون أول جهة تدريبية تعتمد هذه التقنية المبتكرة في مجال التأهيل و التدريب القضائي على مستوى العالم.

كما يسلّط المعهد الضوء على الحلّة الجديدة لموقعه الإلكتروني والذي يشتمل على العديد من الخدمات والمزايا الحديثة مثل إمكانيّة شراء إصدارات المعهد وحجز مرافقه أو قاعاته .

وأكّدت سعادة القاضي الدكتورة ابتسام البدواوي، مدير عام معهد دبي القضائي، تبنّي معهد دبي القضائي نهجاً استراتيجياً يتوافق مع رؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى تعزيز ثقافة الابتكار في المجتمع، وترسيخ نهجها الثابت نحو التحوّل إلى نموذج عالمي للمدن الذكيّة. وقالت: "نفخر اليوم في معهد دبي القضائي في تسليط الضوء على تجربتنا الفريدة كمعهد رائد يدعم التميّز العدلي والتنافسية العالمية، وإحداث نقلة نوعيّة في مناهج وأساليب التدريب والتطوير القضائي وفقاً لأحدث المعايير، وذلك من خلال مشاركتنا في هذا الحدث الذي يجمع أبرز الجهات الفاعلة في مجالات الابتكار لاستعراض أحدث التطورّات التقنيّة في شتى القطاعات".

وسيحظى زوّار معرض جيتكس جلوبال 2023 بفرصة الاطلاع عن قُرب على تجربة عمل معهد دبي القضائي في العالم الافتراضي "الميتافيرس" وكيفيّة استخدامها. فيما يعكف المعهد على تعزيز دور التكنولوجيا في تشكيل مستقبل القضاء، ويعتزم الاستمرار في تقديم الحلول التدريبيّة المبتكرة وفقاً لقيم التميّز والابتكار والاستباقيّة، لضمان تحقيق رسالته في توفير تجربة رائدة في التدريب والتطوير القضائي والمساهمة في نشر المعرفة القانونية للمجتمع على أوسع نطاق.

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