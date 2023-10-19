لتغطية عمليات الرصد الإعلامي على مستوى العالم:

اختارت إدارة معرض الخليج لتكنولوجيا المعلومات "جيتكس" شركةَ "سبايكا للحلول الإعلامية والرصد الإعلامي" كشريك استراتيجي رسمي في عمليات الرصد الإعلامي على مستوى العالم، وذلك لدورته الحالية 2023، والتي تقام في مركز دبي التجاري العالمي، خلال الفترة الممتدة من 16-20 أكتوبر. وبناءً على هذه الشراكة تقوم شركة سبايكا بعمليات الرصد الإعلامي لأنشطة المعرض وأخباره وردود أفعال الزوّار والعارضين فيه وانطباعاتهم.

وفي سياق التعليق على هذه الشراكة، أشاد الرئيس التنفيذي لشركة سبايكا للحلول الإعلامية، السيد بهاء قاسم الزيود، بجهود إدارة معرض جيتكس في الدراسة المعمقة والمتابعة الحثيثة لسوق الإعلام الرقمي وتقييم الشركات الفاعلة في هذا القطاع، وأفاد بأن اختيار المعرض شركة سبايكا لتكون الشريك الرسمي في الرصد الإعلامي على مستوى العالم يمثل خطوة متقدمة للشركات الوطنية العاملة في مجال الحلول التقنية الإعلامية، وأنه مؤشر قوي على تفوق شركة سبايكا في مجال الرصد الإعلامي وتحليل البيانات على مستوى عالمي.

و تُعَدُّ شركة "سبايكا" من أوائل الشركات المتخصصة في المنطقة العربية التي تقدم لسوق الإعلام منظمومةً إعلامية رقمية، تهدف إلى توفير الحلول الإعلامية المتكاملة والأدوات

الرقمية الذكية في رصد الأخبار وإدارة المحتوى الإعلامي، بالإضافة إلى إدارة ومراقبة عملية النشر في مختلف وسائل الإعلام.

ومن بين حزمة الخدمات المتنوعة التي تقدمها الشركة، تبرز مجموعة من الخدمات مثل: خدمة الرصد الإعلامي الشامل، والذي يتمثل في مراقبة الأحداث والأخبار وما ينشر على مختلف وسائل الإعلام الاجتماعي والتقليدي على مدار الساعة، ويشمل ذلك كل ما يرد في فضاءات الإنترنت على منصات التواصل الاجتماعي والمواقع والصحف ومحطات البث الإذاعي والتلفزيوني المحلية والعالمية، بالإضافة لذلك يمكن لكل عميل من العملاء إنشاء وإدارة مركزه الإعلامي الخاص به على منصة الشركة؛ مما يسهّل عملية أرشفة وتنظيم ونشر المحتوى الإعلامي بفعالية وفي الوقت المناسب. وفيما يتعلق بنشر المحتوى، فإن خدمة الناشر الإعلامي التي توفرها المنصة تساعد المؤسسات في نشر محتواها عبر وسائل الإعلام المختلفة وزيادة تواجدها الإعلامي عبر القنوات، من خلال آليات وتقنيات ذكية وفعالة. ولدعم اتخاذ القرارات السليمة والمستنيرة؛ طورت المنصة خدمة جمع البيانات من مصادر متعددة وتحليلها بشكل متقدم، وذلك لفهم تفاعل الجمهور مع المحتوى وقياس تأثير الأخبار والأحداث على المؤسسات، ثم إعداد التقارير المتنوعة التي تسهل عملية اتخاذ القرارات .

ومن الجدير بالذكر أن أكثر من 204 دائرة حكومية وشركة من القطاع الخاص تستخدم مركز الإعلام الذكي بشراكات استراتيجية مع "سبايكا للحلول الإعلامية" منذ تأسيسها قبل ما يقارب عقدين من الزمن .

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