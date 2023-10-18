دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية اليوم عن تحقيق منصتها لتبادل المعلومات المتعلقة بالتهديدات السيبرانية لإنجاز هام يتمثل في إصدار أكثر من 6,2 مليون مؤشر اختراق للمستخدمين منذ إطلاقها عام 2020. وباعتبارها أول منصة لتبادل المعلومات المتعلقة بالتهديدات السيبرانية تقودها جهة تنظيمية في منطقة الشرق الأوسط، لعبت المنصة دوراً حاسماً في حماية وتعزيز مشهد الأمن السيبراني في مركز دبي المالي العالمي.

وبمناسبة الذكرى السنوية الثالثة لإطلاق المنصة، وتزامناً مع انعقاد معرض جيتكس جلوبال الذي يعتبر من أكبر فعاليات الكتنولوجيا بالعالم، قامت السلطة بإصدار التقرير الأول عن منصتها تحت عنوان "منصة المعلومات المتعلقة بالتهديدات السيبرانية: توجه المبادرة وتأثيرها". وتهدف سلطة دبي للخدمات المالية من خلال هذا التقرير إلى تشجيع وتعزيز تبادل المعلومات المتعلقة بالتهديدات السيبرانية ضمن مجتمع مركز دبي المالي العالمي، لمواصلة تعزيز إطار الأمن السيبراني في المركز.

المنصة التي تم إطلاقها بالتعاون مع مركز دبي للأمن الإلكتروني، والفريق الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي في دولة الإمارات، ومركز الاستجابة لحوادث الحاسوب في لوكسمبورغ، وشركة هيلب ايه جي، هي منصة يتم إدارتها وتمويلها من قبل سلطة دبي للخدمات المالية لأغراض تعزيز المرونة السيبرانية في شركات مركز دبي المالي العالمي، وتتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني لدولة الإمارات واستراتيجية دبي للأمن الإلكتروني الساعية نحو وضع الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي في طليعة الابتكار والسلامة والأمن.

الاشتراك في المنصة هو أمر اختياري ودون مقبال لجميع الشركات العاملة في مركز دبي المالي العالمي. ولغاية يوليو 2023، انضم إلى المنصة أكثر من 250 شركة ومجموعة دولية لمشاركة المعلومات بنسبة نمو بلغت 53% منذ عام 2020.

تقع المنصة فعلياً في مقر سلطة دبي للخدمات المالية الكائن في مركز دبي المالي العالمي، وتستخدم حل برمجي مفتوح المصدر يعرف بمنصة تبادل معلومات البرامج الضارة (MISP).

في هذا الصدد، قال وليد سعيد العوضي، الرئيس التنفيذي للعمليات في سلطة دبي للخدمات المالية: "نهدف من خلال منصة المعلومات المتعلقة بالتهديدات السيبرانية إلى تعزيز المرونة السيبرانية في مركز دبي المالي العالمي والقطاع المالي في دولة الإمارات ودبي. ومن خلال تبادل المعارف والخبرات ضمن بيئة موثوقة، نواصل الإبتكار ورفع جاهزيتنا لمواجهة التهديدات السيبرانية المحتملة".

وأضاف: "تتحمل سلطة دبي للخدمات المالية مسؤولية وتكاليف المنصة بما يحقق الفائدة لجميع الكيانات المشاركة. وبينما تعتبر هذه الخطوة غير مسبوقة من قبل جهة تنظيمية، إلا أننا ندرك الدور الهام في قيادة وتشجيع الشركات على اختلاف أحجامها وقدراتها للانضمام والمشاركة من أجل دعم التشغيل الآمن والسليم للنظام المالي بأكمله".

واختتم العوضي بالقول: " من خلال نشر هذا التقرير، الذي يعد الأول من سلسلة تقارير منتظمة، فإننا نكرر دعوتنا للمشاركين الحاليين والأطراف غير المشاركة في المنصة بعد للانضمام والعمل معاً من أجل تعزيز المرونة السيبرانية في كل من مركز دبي المالي العالمي ودبي ودولة الإمارات".

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نبذة عن سلطة دبي للخدمات المالية

سلطة دبي للخدمات المالية هي المنظم المستقل للخدمات المالية التي يتم تقديمها في أو من مركز دبي المالي العالمي، وهي منطقة حرة مالية أنشئت لهذا الغرض في إمارة دبي، الإمارات العربية المتحدة. إن الصلاحيات التنظيمية لسلطة دبـي للخدمات المالية تشمل إدارة الأصول والخدمات المصرفية والائتمانية والأوراق المالية وصناديق الاستثمار المجمعة وخدمات الحفظ والائتمان وتداول العقود الآجلة والتمويل الإسلامي والتأمين وبورصة الأسهم العالمية وبورصة مشتقات السلع العالمية. بالإضافة إلى تنظيم الخدمات المالية، تتولى سلطة دبي للخدمات المالية مسؤولية الإشراف على وإنفاذ متطلبات مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب المطبقة على الكيانات الخاضعة للتنظيم والأعمال والمهن غير المالية المعينة في مركز دبي المالي العالمي.