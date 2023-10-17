دبي، الإمارات العربية المتحدة- يتجه جيتيكس غلوبال (GITEX Global)، أكثر حدث تقني مثير للاهتمام يخدم عملاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا، إلى أن يحتل مسرح الأحداث من 16 إلى 20 أكتوبر 2023. تتطلع آوول فيجين (AWOL Vision)، وهي الشركة المصنعة الحائزة على جوائز لأجهزة الإسقاط وشاشات العرض الأكثر مزايا في الصناعة، إلى طرح أحدث أجهزة الإسقاط ثلاثية الليزر في سوق جديد. سيتاح للزائرين فرصة تجربة أجهزة الإسقاط المتطورة من AWOL Vision في جناح H30-E140 في القاعة 30 بأنفسهم ومشاهدة كيف تشكل أجهزة الإسقاط ثلاثية الليزر المبتكرة هذه مستقبل الترفيه المنزلي.

https://www.youtube.com/shorts/FIXwdeYHL54

تعرض AWOL Vision مجموعتها الأساسية من أجهزة الإسقاط، منها LTV-2500 (2600 لومن) وأجهزة الإسقاط التي تم إصدارها حديثاً LTV-3000 Pro (3000 lumens) و LTV-3500 Pro (3500 lumens) التي تتضمن تقنيات دولبي فيجين.

تلبي أجهزة الإسقاط هذه احتياجات المستهلكين المتنوعة عن طريق تقديم مستويات مختلفة من السطوع الضوئي، مما يضمن توافق مثالياً مختلف مستويات الميزانية وأنواع الغرف.

تحسن دولبي فيجين (®Dolby Vision) تجربة المحتوى الغامر بشكل كبير عن طريق توفير عمق أكبر، وتباين مدهش، وطيف لونيّ أغنى. هذه التقنية تفتح الباب لإمكانيات تقنية HDR الكاملة عن طريق تحسين جودة الصورة بشكل ديناميكي وتقديم صور مبهرة في كل عرض.

من بين أبرز الأجهزة في عرض AWOL Vision هو جهاز التلفزيون Vanish، وهو حل شامل يتضمن جهاز العرض LTV-3500 Pro الفعال وشاشة صاعدة إلكترونية وخزانة ذكية. يزيل هذا المنتج المبتكر حاجة المستخدمين للتعامل مع إعداد أجهزة الإسقاط وترتيب الأثاث، مما يضمن تجربة مسرح منزلي خالية من المتاعب.

تؤمن AWOL Vision بأن المسرح المنزلي المثالي يمكن أن يعزز بشكل كبير متعة المحتوى، مما يجعله إضافة قيمة لحياة الناس من جميع الأعمار. تم تصميم أجهزة عرض AWOL Vision الرائدة في فئتها لتوفير تجربة ترفيهية استثنائية، حيث تتميز بتقنية الليزر ثلاثية الألوان الحديثة، وعدسة Ricoh F2.0 Pure الأكبر في السوق، وإضاءة تصل إلى 3500 لومن، ووضع Turbo الذي يوفر وقت استجابة قصير للألعاب (15 مللي ثانية بدقة 4K عند تردد 60 هرتز، 8 مللي ثانية بدقة 1080P عند تردد 120 هرتز). تضمن أجهزة عرض AWOL Vision أفضل تجربة لعشاق الأفلام وعشاق الألعاب من خلال دعمها لدقة 24 إطاراً في الثانية لعشاق الأفلام وقدرات العرض ثلاثية الأبعاد.

لمزيد من المعلومات وتجربة أجهزة عرض AWOL Vision الثورية، يرجى زيارة جناح H30-E140 في معرض GITEX Global 2023 من 16 إلى 20 أكتوبر، أو زيارة الموقع www.awolvision.com.

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