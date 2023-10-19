اقبال واسع على جناح الهيئة ضمن مظلة حكومة أبوظبي في معرض جيتكس 2023

دولة الإمارات، دبي: على هامش مشاركتها تحت مظلة حكومة إمارة أبوظبي في معرض جيتكس 2023، الذي يعقد خلال الفترة من 16 وحتى 20 أكتوبر 2023؛ استعرضت هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي نظام التحديث التلقائي لبيانات للأسر المستفيدة من خدمات الدعم الاجتماعي على مستوى إمارة أبوظبي.

ويهدف هذا النظام الذي جرى تطويره بالكامل من قبل كوادر تقنية المعلومات في الهيئة إلى رفع كفاءة وسرعة الاستجابة الفعّالة لمتغيرات الظروف المعيشية للأسر، من خلال إدارة المعلومات واحتساب استحقاق الدعم للأسر بشكل استباقي، وإدارة الموافقة على دفعات الدعم الاجتماعي بشكل آلي ودون تدخل العنصر البشري.

وعلى مدار اليوم الأول والثاني من معرض جيتكس، شهد جناح الهيئة اقبالاً واسعاً من خبراء التقنية وممثلي الجهات الحكومية والخاصة للتعرف أكثر على النظام الجديد، والذي يعمل على استقطاب البيانات ذات العلاقة وقراءتها وتحليلها بناء على منظومة الربط الإلكتروني مع 56 مصدر معلومات في أكثر من 27 جهة محلية واتحادية، وبدقة تصل إلى 96%.

وبهذه المناسبة، قال سعادة عبدالله العامري مدير عام هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي: "يأتي نظام التحديث التلقائي في إطار حرصنا على تطوير الحلول والخدمات الإلكترونية التي تضمن للمتعاملين والمستفيدين مع الهيئة سهولة الحصول على خدماتنا الخاصة بالدعم الاجتماعي وبرامج التمكين التي نوفرها لأفراد الأسر المستفيدة. هذا النظام المطور داخلياً استناداً إلى محاور مبادرة "حكومة بلا جهد" التي تتبناها حكومة إمارة أبوظبي؛ يدعم كفاءة وسرعة وفعّالية استجابة الهيئة لطلبات المتعاملين ويمكننا من تحقيق توجهاتنا الاستراتيجية الرامية إلى المساهمة في صنع أثر إيجابي مستدام عبر توفير شبكة أمان اجتماعي للأسر في إمارة أبوظبي".

وأضاف سعادته: "نعتمد في هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي مستوى عالي من الحوكمة والشفافية عند التعامل مع طلبات الحصول على الدعم المالي الاجتماعي من الأسر في إمارة أبوظبي، وذلك يحتم علينا تعزيز معايير استباقية الأداء المرتبطة بكفاءة ومرونة أنظمتنا التشغيلية وحلولنا الذكية، لضمان سرعة الحصول على الخدمات، وصرف الدعم المالي الاجتماعي بما يتوافق مع توجهات حكومة أبوظبي وأجندتها الرقمية. وتأتي مشاركتنا في معرض جيتكس للتقنية تحت مظلة حكومة إمارة أبوظبي كفرصة مثالية لاستعراض ما حققناه في هذا الشأن والتعرف على أحدث تطورات التقنية لخدمة المجتمع".

وبشكل استباقي وذاتي، يعمل النظام عقب استقطاب البيانات من الجهات الحكومية المرتبط بها؛ على مقارنة وضع الأسرة المستفيدة أو المتقدمة بطلب جديد؛ بناءً على أحدث البيانات المتوفرة في النظام الإلكتروني للهيئة، ومن ثم دراسة الفروقات بين الوضع السابق والراهن للأسرة، وبصورة آلية يقوم باحتساب الاستحقاق الشهري الجديد للأسرة، والموافقة بشكل آلي وتلقائي على الدفع للأسرة دون تدخل العنصر البشري.

ويتماشى النظام مع الهدف الاستراتيجي للهيئة والذي ينص على "اعتماد وتطوير عمليات ذات كفاءة عالية وفعالية"؛ حيث يساهم النظام في تعزيز أداء هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، وموظفيها بحيث أصبح النظام كالموظف الآلي الذي يقوم بإيجاد الفروقات وإعادة احتساب استحقاق الأسرة حسب تغيير الوضع الأسري والمادي لعدد كبير من الطلبات بشكل تلقائي، حيث يراعي النظام الاستباقي السرعة والفعالية في تحديد الأسر التي تحتاج إلى رفع نسبة الدعم المالي الاجتماعي، والأسر التي يجب تحديث قيمة الدعم الخاصة بها، عن طريق تفعيل خاصية إيجاد الفروقات بين آخر طلب والوضع الحالي للأسرة بطريقة فورية.

وجدير بالذكر أن آلية احتساب الاستحقاق للأسرة تعتمد على بيانات الأسرة الأساسية كعدد الأفراد وأعمارهم ومكان إقامتهم وقيمة مجموع دخل الأسرة وعدد الممتلكات والرخص التجارية، ومن هنا برزت أهمية نظام التحديث التلقائي الذي طورته الهيئة لتعزيز منظومة الخدمات التي تقدمها الهيئة، بما يواكب التحول الرقمي في تمكين المستفيدين بطريقة آلية من إنجاز معاملاتهم بسهولة ويسر.

#بياناتحكومية

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نبذة عن هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي:

تأسست هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي في عام 2019، وهي الجهة المعنية بتقديم الدعم الاجتماعي للأسر ذات الدخل المحدود على مستوى إمارة أبوظبي، وتهدف إلى خلق أثر إيجابي مستدام عبر نهج متكامل يقوم على توفير شبكة أمان اجتماعي للأسر المستفيدة؛ يضمن لها حياة كريمة من خلال توفير الدعم المالي الاجتماعي المؤقت، وفرص التمكين والتعليم والتدريب عبر تحفيز المشاركة الإيجابية بالتعاون مع مختلف الشركاء بما يهيئ لهم فرصة دخول سوق العمل والوصول إلى أسر مستقلة مالياً وفاعلة اجتماعياً.

وتعمل الهيئة على تنفيذ برامجها وفق أربعة توجهات استراتيجية رئيسية تشمل؛ تقديم الدعم المناسب لكل من يحتاج إليه، وتمكين المستفيدين، ووقاية وحماية الفئات المعرضة للخطر، وتنفيذ عمليات ذات كفاءة عالية وفاعلية. وتمتلك الهيئة دوراً فعالاً ضمن برامج التمكين عبر رفع الوعي المالي حول أهمية التخطيط المالي السليم، والوصول إلى أسلوب حياة مالي مستدام، وتنفيذ الدراسات الاجتماعية والمالية المتخصصة التي من شأنها تقديم تصورات حالية ومستقبلية للواقع الاجتماعي للأسر الأكثر استحقاقاً للدعم في أبوظبي. لمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني: www.ssa.gov.ae