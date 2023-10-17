دبي، الإمارات العربية المتحدة: تفقد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، منصة الهيئة المشاركة في معرض جيتكس جلوبال 2023، واطّلع على أبرز مشاريع الهيئة الداعمة لجعل دبي نموذجاً عالمياً للتحول الرقمي.

وتستعرض هيئة كهرباء ومياه دبي عبر منصتها رقم H17-A10 في قاعة الشيخ سعيد في مركز دبي التجاري العالمي، باقة من أبرز خدماتها وبرامجها ومبادراتها الرقمية المبتكرة، ومشاريع وحلول "ديوا الرقمية"، الذراع الرقمي للهيئة. وتتواءم مشاركة الهيئة هذا العام مع محاور المعرض في مجالات تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، والمدن الرقمية، والميتافيرس، وويب 3.0، والأمن السيبراني، وشبكة الاتصالات من الجيل السادس، بما يسهم في إثراء تجربة كافة المعنيين وتعزيز سعادتهم وجودة حياتهم.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "انسجاماً مع رؤية وتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نحرص على ترسيخ مكانة دبي بوصفها المدينة الرقمية الأولى عالمياً. ونهدف من خلال "ديوا الرقمية" إلى إعادة صياغة مفهوم المؤسسات الخدماتية والمساهمة في بناء مستقبل رقمي جديد لإمارة دبي. ونستثمر أحدث التقنيات والحلول لتوفير تجربة مثالية للمتعاملين تتيح لهم الحصول على الخدمات عبر القنوات الرقمية، بما يدعم استراتيجية الحكومة الرقمية لدولة الإمارات العربية المتحدة 2025، واستراتيجية دبي الرقمية لرقمنة الحياة في دبي، واستراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031."

وتسلط منصة الهيئة الضوء على موظف الهيئة "رمّاس" المساعد الافتراضي المعتمد على تقنية الذكاء الاصطناعي والمدعوم بتقنية "تشات جي بي تي"، والحلول الروبوتية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومنصة "ديوافيرس"، وتقنية الذكاء الاصطناعي للتعرف على الوجوه والعواطف لتعزيز سعادة المتعاملين، ومركز أمن الهوية الرقمية، ومختبر ابتكارات الأمن السيبراني.

وتبرز منصة الهيئة أيضاً: لوحة بيانات صوت المتعاملين، والكاميرات الذكية لخطوط التوزيع الهوائية، ومبادرة تدريب الموظفين باستخدام تقنية الواقع الافتراضي "الميتافيرس"، والخدمة التفاعلية لمحاكاة مشاريع مولدات الطاقة المتجددة الموزعة، وتطبيق الذكاء الاصطناعي في شبكة الكهرباء، وبرنامج "نهجي المستدام"، ومنصة تحليل البيانات، علاوة على تطبيق الهيئة الذكي والمكتب الذكي المدعومين من مركز البيانات للحلول المتكاملة (مورو)، التابع لمجموعة "ديوا الرقمية".

إضافة إلى ذلك، تحتضن المنصة مشاريع بعض الشركات التابعة لمجموعة "ديوا الرقمية"، حيث تستعرض "مورو" مركز المدن الذكية وإنترنت الأشياء، وخدمات مورو السحابية، ومركز البيانات الأخضر، وخدمات مورو للأمن السيبراني، ومنصة "وعي" التوعوية، والمنصة المتكاملة للأنظمة الأمنية. وتبرز شركة "إنفرا إكس"، وحدة التحكم عن بعد (RTU) عبر شبكة الجيل الخامس (5G)، ومركز القيادة والسيطرة. كما تستعرض شركة "ديجيتال إكس" الأصول والحلول الرقمية.

يذكر أن زوار منصة الهيئة سيحظون بجوائز فورية من خلال المشاركة في الأنشطة التفاعلية في المنصة. ومن خلال "مسابقة معرض جيتكس" السنوية، أتاحت الهيئة لمتعامليها فرصة الدخول في سحب جيتكس السنوي بمجرد استخدام موقع الهيئة الإلكتروني أو تطبيق الهيئة الذكي لمرة واحدة على الأقل خلال الفترة من 1 يوليو ولغاية 30 سبتمبر 2023، للاستفادة من إحدى الخدمات التالية: خدمة دفع الفواتير، "الشاحن الأخضر" للمركبات الكهربائية (للمتعاملين المسجلين وغير المسجلين)، خدمة تحويل الكهرباء/المياه، خدمة "الاستجابة الذكية"، المحادثة مع "رمّاس" المدعوم بتقنية "تشات جي بي تي"، تفعيل خاصية "خارج المنزل"، أو "أداة تقييم الاستهلاك".

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