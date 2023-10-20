دبي، الإمارات العربية المتحدة: سجلت هيئة كهرباء ومياه دبي مشاركة واسعة في الدورة الـ43 من معرض جيتكس جلوبال التي أقيمت في الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر 2023 في مركز دبي التجاري العالمي. وشهدت منصة الهيئة المشارِكة إقبالاً كبيراً من المسؤولين والزوار الراغبين بالتعرف على أبرز خدمات الهيئة وبرامجها ومبادراتها الرقمية المبتكرة والاستباقية والآمنة، إلى جانب مشاريع وحلول "ديوا الرقمية"، الذراع الرقمي للهيئة وشركاتها التابعة لها، والتي تهدف من خلالها إلى إعادة صياغة مفهوم المؤسسات الخدماتية والمساهمة في بناء مستقبل رقمي جديد لإمارة دبي. كما استضافت المنصة توقيع عدد من الاتفاقيات والشراكات الهادفة إلى دعم الجهود المبذولة من أجل تعزيز أطر التعاون بين المؤسسات المحلية والعالمية لتسريع عملية التحول الرقمي.

زيارات

تفقد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، عدداً من منصات الشركات التقنية العالمية المشاركة في "جيتكس جلوبال" والتقى مجموعة من المسؤولين في تلك الشركات. علاوة على ذلك، تسلمت هيئة كهرباء ومياه دبي خلال "جيتكس جلوبال" جائزة "التميز عبر الابتكار" من شركة "سوفت وير إيه جي" العالمية للتقنية، وذلك لمبادراتها في التحول الرقمي وتطبيق أفضل الممارسات.

توقيع اتفاقيات تعاون

وخلال فعاليات المعرض أبرمت "ديوا الرقمية" مذكرة تفاهم مع مؤسسة الاتصالات المتخصصة "نداء"، لتطوير خدمات متخصصة تتمثل في انترنت الأشياء، والاتصال عبر الألياف الضوئية والخدمات السحابية وخدمات مراكز البيانات والخدمات السيبرانية. وتم تكريم مركز البيانات للحلول المتكاملة "مورو" الشركة التابعة لـ "ديوا الرقمية"، الذراع الرقمي لهيئة كهرباء ومياه دبي، كأول مزوّد خدمات سحابية رائد معتمد في المنطقة من قبل "ريد هات" المزود الرائد عالمياً لحلول البرمجيات مفتوحة المصدر. ونالت "مورو" شراكة برنامج "ديل تكنولوجيز" للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات" بصفة الشريك الأول في المنطقة، تقديراً لما تقدمه للمتعاملين والمجتمعات في هذا المجال. كما قدم معهد "أب تايم" شهادة المستوى الثالث/الأعلى "Tier-III" إلى "مورو" عن مركز البيانات الأخضر التابع لشركة "مورو" والذي يعّد أضخم مركز بيانات يعمل بالطاقة الشمسية في العالم وفق تصنيف موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، والواقع في مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية. إلى جانب ذلك، انضمت "مورو" إلى مبادرة "السحابة السيادية" من شركة "في إم وير".

ووقعت "مورو" مذكرة تفاهم مع "هيئة دبي الرقمية" لتقديم أحدث خدمات الأمن السيبراني للمؤسسات الحكومية في إمارة دبي. كما وقعت "مورو" اتفاقية تعاون مع "الأمانة العامة للمجلس القضائي" في إمارة دبي لتطوير موقعهم الإلكتروني.

ووقعت "مورو" اتفاقية شراكة مع شركة "كومفلت" لتقديم خدمات وحلول رقمية مشتركة لتطوير البنية التحتية للمؤسسات. ووقعت كذلك اتفاقية شراكة مع شركة "بي إم سي" لتقديم خدمات رائدة من "سحابة مورو" في مجال إدارة خدمات وعمليات تقنية المعلومات؛ واتفاقية تعاون مع "جينيسيس" لتوفير تجربة معتمدة على السحابة للمتعاملين وتطوير حلول مراكز الاتصال، واتفاقية تعاون مع "مدينة دبي الطبية" لتنفيذ منصتها المتكاملة للأنظمة الأمنية، كما وقعت مذكرة تفاهم مع "بي ام سي هليكس" بهدف تقديم خدمات رقمية لمتعامليها.

إضافة إلى ذلك، أبرمت شركة "إنفرا إكس"، إحدى الشركات التابعة لهيئة كهرباء ومياه دبي ضمن "ديوا الرقمية"، مذكرة تعاون مع "زوهو إنترنت الأشياء" في مجال أجهزة الاتصال بعيد المدى لإنترنت الأشياء وشبكة محطات تقنية الاتصال بعيد المدى لإنترنت الأشياء. كما وقعت اتفاقية شراكة مع شركة "كريم" لتعزيز تبنّي شبكة محطات تقنية الاتصال بعيد المدى لإنترنت الأشياء؛ واتفاقية تعاون مع "فورتينت" لتوفير حلول خاصة بشبكات واسعة النطاق المُعرّفة بالبرمجيات؛ المزود الحصري لشبكات الاتصالات الآمنة والمعتمد لدى حكومة دبي، للارتقاء بالخدمات التي يقدمها الطرفان وتعزيز بنيتهما التحتية الرقمية.

علاوة على ذلك، وقعت شركة "ديجيتال إكس"، إحدى شركات "ديوا الرقمية"، اتفاقية تعاون مع شركة "إل جي" لتمكين الوصول إلى المزيد من الأسواق العالمية وتعزيز مبيعات الخدمات والحلول المرئية والصوتية والروبوتات؛ ومذكرة تفاهم مع شركة "هاي ريزليوشن" لتوسيع نطاق مبيعات إدارة الفعاليات وتقديم أحدث التجارب المبتكرة في هذا المجال؛ ومذكرة تعاون مع شركة "بنكيو" في مجال الحلول المرئية والصوتية، واستراتيجية دخول السوق (GTM) الخاصة ببيع الأصول؛ واتفاقية تعاون مع "سامسونج" لزيادة نمو أعمال الطرفين في السوق المحلي من خلال تقديم أحدث الأجهزة الذكية وأجهزة العرض، والحلول المرئية والصوتية المتقدمة.

جوائز

حظي الفائزون في "مسابقة معرض جيتكس" السنوية بجوائز قيمة وذلك لاستخدامهم خدمات الهيئة الرقمية عبر موقع الهيئة الإلكتروني وتطبيق الهيئة الذكي خلال الفترة من 1 يوليو ولغاية 30 سبتمبر 2023.

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