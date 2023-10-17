على هامش مشاركته في جيتكس 2023

يسلّط المركز خلال مشاركته في الحدث الضوء على موقعه الرقمي الرسمي بحلته الجديدة

دبي، الإمارات العربيّة المتحدّة: يستعرض مركز فضّ المنازعات الإيجارية بدائرة الأراضي والأملاك في دبي منظومته الرقميّة الشاملة والمحدّثة، وذلك خلال مشاركته في فعاليات معرض جيتكس جلوبال 2023 أحد أهمّ المعارض المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات والذي يُعقد في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر الجاري.

ويُطلق المركز على هامش مشاركته في جناح دبي الرقمية منصة رقم (2)؛ المحكمة الافتراضيّة بتقنية الميتافيرس، وهي أول منصة افتراضية لإدارة جلسات التقاضي العقاري عن بعد بتقنية الميتافيرس، وقد تمّ تطويرها بهدف إنشاء طريقة فريدة ومبتكرة للتعامل مع المنازعات الإيجاريّة وتوفير تجربة جديدة لكافة الأطراف ذوي الصلّة بها.

كما يُعرّف المركز زوّار جيتكس 2023 بخدمة المسبار القضائي المفهوم المبتكر الأول من نوعه والتي تمّ تفعيلها رسمياً، والمتوفرة عبر الموقع الرقمي الجديد، وهي عبارة عن "محكمه متكاملة" تقدم جميع خدمات التقاضي بالمركز بتقنية الذكاء الاصطناعي، حيث يمكن للمتقاضي المتقدم بالدعوى، الدخول للنظام، وتسجيل دعوى الإخلاء لعدم سداد الأجرة ومن ثم الحصول على الحكم خلال دقائق معدودة، من دون تدخل القاضي، وتهدف هذه المنظومة لتنفيذ توجيهات الحكومة في توظيف الذكاء الاصطناعي في الخدمات المقدمة.

وأكّد سعادة سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أنّ إطلاق مركز فض المنازعات الإيجاريّة للمحكمة الافتراضية بتقنية الميتافيرس، وتفعيله للمسبار القضائي يشكّل تحوّلا استثنائياً في آلية خدمات التقاضي، والالتزام تجاه اعتماد أحدث التقنيات المتطوّرة في مسعى تجاه تعزيز المنظومة القضائيّة الإيجاريّة بما ينسجم مع المتغيرات المستقبليّة. وقال: "يُسعدنا أن نرى هذا الإنجاز والنهج الرائد في دمج التكنولوجيا وتحديداً تقنيات الميتافيرس مع الإجراءات القضائيّة التقليديّة مما يوفّر تجارب أكثر فاعلية وسهولة للمتعاملين".

بدوره عبّر سعادة القاضي عبد القادر موسى، رئيس مركز فضّ المنازعات الإيجاريّة عن أهميّة هذا التقدّم التقني الكبير، مشيراً إلى أنّ هذه المنصة الافتراضيّة تعدّ مؤشراً يعكس الجهود المستدامة للمركز في تعزيز منظومته القضائيّة وفقاً لممارسات عالميّة المستوى. وأشار إلى أنّ المحكمة الافتراضية بتقنية الميتافيرس ستقدّم تجربة تفاعليّة مصمّمة خصّيصاً لتوفير السهولة والمرونة في إجراءات التقاضي، وبالتالي التأسيس لمعايير جديدة في هذا الإطار.

وسيسلّط مركز فضّ المنازعات الإيجاريّة خلال مشاركته في جيتكس 2023 الضوء كذلك على العديد من الخدمات الرقميّة المتطورة، وفي مقدّمة ذلك موقعه الرقمي الرسمي بحلته الجديدة، والذي يقدّم جميع خدمات التقاضي في المنازعات الإيجاريّة والملكيّة المشتركة، حيث تمّ تصميم الموقع بعناية فائقة وواجهة مستخدم سهلة الاستخدام تُتيح تقديم المحتوى بسلاسة وإمكانية التفاعل مع الخدمات بكل يسر.

كما يُبرز المركز مزايا منصّة كاشف، وهي عبارة عن منصة رقمية لتسهيل وتسريع تنفيذ الأحكام بعملية الكشف عن الأملاك والأصول التي يمتلكها المنفَّذ ضده من خلال الربط الرقمي مع الجهات الحكومية ومنها دائرة الأراضي والأملاك وهيئة الطرق والمواصلات وغيرها، حيث يعدّ إجراءً تلقائياً يتم من خلال الموقع الرقمي لمركز فض المنازعات الإيجاريّة عند فتح ملف تنفيذ. بالإضافة إلى خدمة القاضي الذكي، الذي يتيح للمتعاملين الحصول على استشارة قانونية مجانية تُعرّف بحقوق أطراف العلاقة الإيجارية قبل الشروع في رفع القضيّة، وخدمة صحيفة الحالة الإيجاريّة التي تمكّن الأطراف قبل الشروع في تحرير عقد الإيجار من الاستعلام عن صحيفة الحالة الإيجارية للطرف الآخر في نظام مركز فضّ المنازعات الإيجاريّة.

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