في معرض جيتكس جلوبال للتكنولوجيا 2023

وقع مجلس سيدات اعمال عجمان التابع لغرفة تجارة وصناعة عجمان مذكرة تفاهم مع دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان خلال فعاليات معرض جيتكس جلوبال للتكنولوجيا 2023، بهدف توطيد التعاون المشترك لتمكين المرأة ودعم مشاركاتها الفاعلة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوفير برامج ومبادرات مبتكرة تدعم نمو اعمال ومشاريع سيدات الاعمال وزيادة نسبة مساهمتهن في الناتج المحلي.

وقع مذكرة التفاهم في جناح حكومة عجمان بمعرض جيتكس 2023، سعادة الدكتورة آمنة خليفة آل علي عضو مجلس إدارة غرفة عجمان ـ رئيسة مجلس سيدات اعمال عجمان، وسعادة عبدالله أحمد الحمراني مدير دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان.

ونصت مذكرة التفاهم على تعزيز فرص التعاون المشترك لدعم مشاريع المرأة والتعاون في إعداد قاعدة بيانات شاملة ودقيقة عن سيدات ورائدات الأعمال المواطنات والمقيمات في إمارة عجمان وتبادل البيانات والمعلومات والتقارير والدراسات ذات الصلة لكلا الطرفين وتنفيذ المبادرات والمشاريع المشتركة لدعم وتطوير مشاريع روّاد ورائدات الأعمال بشكل عام.

كما أكدت المذكرة على التعاون والمشاركة في الحملات التثقيفية والبرامج والأنشطة والفعاليات التي ينظمها كلا الطرفين وإعداد خطّة مشتركة للوقوف على التحديات التي تواجه أصحاب الرخص المنزلية وتنظيم دورات تدريبية موجهة والتعاون في مجال الاستشارات ودراسات الجدوى وتقديم الامتيازات لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ولأعضاء برامج كلا الطرفين والتعاون في مجال التسويق والترويج لمنتسبي البرامج لدى الطرفين وتبادل الخبرات ونقل المعرفة.

وأفادت الدكتورة آمنة خليفة ان مذكرة التفاهم تأتي في إطار جهود مجلس سيدات اعمال عجمان لتوطيد وتوثيق الصلات مع الجهات الحكومية المحلية المعنية بالشأن الاقتصادي، مؤكدة على أهمية مذكرة التفاهم ودورها في توفير قائمة من الأدوات والفرص والخدمات الاستباقية الهادفة إلى دعم وتشجيع التفكير الإبداعي وتنمية مشروعات صاحبات الاعمال وتحفيز الراغبات من السيدات على البدء بأعمال تجارية جديدة تساهم في تنمية الاقتصاد المحلي، مشيدة بجهود دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان في دعم برامج مجلس سيدات اعمال عجمان بشكل دائم.

وقالت "صاحبات الاعمال لهن دوراً حاسماً في تنمية الاقتصاد، ومسؤولية دعمهن تطلب تضافر الجهود بين الجهات المعنية لتعزيز قدراتهن وتحقيقهن لنجاحات ملموسة، إلى جانب دور هذه الجهات في رصد التحديات التي تواجه صاحبات الاعمال والعمل على إيجاد الحلول لها بهدف استدامة ونمو اعمالهن بما يجسد توجيهات القيادة الرشيدة".

من جانبه رحب سعادة عبدالله أحمد الحمراني، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، بهذا التعاون مع مجلس سيدات أعمال عجمان، مؤكدًا أن توقيع مذكرة التفاهم تأتي في إطار مساعي الدائرة لتوسيع قاعدة الشراكات الاستراتيجية الرامية إلى المساهمة في ترسيخ مكانة عجمان كمركز مهم لريادة الأعمال من خلال تقديم الدعم والرعاية للأعضاء والمنتسبين لبرامج الجهتين، وتمكين المرأة في التجارة وريادة الأعمال، والتركيز على تعزيز ثقافة ريادة الأعمال من خلال توفير خدمات متنوعة مثل التدريب المتخصص والاستشارات لاستقطاب الأفكار الابتكارية ونمو الشركات الناشئة، معربًا عن سعادته في مواصلة تقديم الفرص المتنوعة في التجارة للمرأة وتعزيز جهودنا نحو التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة بالشراكة مع مجلس سيدات الأعمال في عجمان.

وعلى هامش توقيع مذكرة التفاهم قامت الدكتورة آمنة خليفة آل علي، بزيارة منصات الجهات الحكومية المشاركة ضمن جناح حكومة عجمان في معرض جيتكس جلوبال للتكنولوجيا 2023، واطلعت على الخدمات والمشاريع الحكومية المبتكرة والقائمة على استخدامات الذكاء الاصطناعي، مشيدة بما يوفره المعرض من فرصة استثنائية لتطوير الخدمات الحكومية ودوره كمنصة عالمية لتبادل أفضل الممارسات في ظل وجود هذا الزخم من الجهات والمؤسسات المشاركة وأصحاب الابتكارات والمبرمجين من دول العالم.

#بياناتحكومية

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