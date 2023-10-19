عرض متجر الميتافيرس للأندية الرياضية وخارطة دبي الرياضية التفاعلية

يشارك مجلس دبي الرياضي في معرض جايتكس العالمي للتقنية 2023 الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي، حيث يعرض في جناحه على مساحة 45.5 متر مربع أبرز خدماته الذكية التي تم تطويرها لتتوافق مع أحدث التقنيات العالمية، ومن بينها متجر الميتافيرس وخارطة دبي الرياضية التفاعلية والتطبيق الذكي والموقع الالكتروني الجديد والبيانات الرياضية.

واستقطب جناح مجلس دبي الرياضي عدد كبير من زوار المعرض من مدراء الدوائر الحكومية وكبار مدراء الدوائر والمؤسسات والشركات الخاصة، والعاملين في مختلف المجالات التكنولوجية، والرواد والمختصين في صناعة التكنولوجيا والابتكار، حيث قدم سعادة سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي وناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام المجلس، وصالح المرزوقي مدير إدارة الدعم المؤسسي بالمجلس للزائرين شرحًا عن أهم معروضات الجناح وجديد الخدمات التقنية التي يقدمها مجلس دبي الرياضي للقطاع الرياضي ولتعزيز السياحة الرياضية، وزيادة مساهمة الرياضة في الناتج المحلي لدبي.

وحظي "متجر الميتافيرس" باهتمام زوار الجناح، حيث يتيح للجمهور الفرصة للتسوق وشراء أي منتجات خاصة بأندية دبي من خلال منصة الميتافيرس الذي يحاكي الزيارة الفعلية للمتجر حيث يتم اختيار المنتجات والدفع الكترونيًا ويقوم النادي بإرسال المشتريات إلى عنوان المنزل بدول حاجة إلى الذهاب إلى أي مكان.

وتتضمن الخدمات التي يعرضها المجلس في جناحه عرض لأهم البيانات والأرقام الرياضية في دبي المتعلقة بالفعاليات والمنشآت الرياضية، حيث وصل عدد الفعاليات التي تنظم في دبي إلى أكثر من 450 فعالية، ووصل عدد المنشآت الرياضية إلى أكثر من 1000 منشأة رياضية، وأكثر من 500 مركز لياقة بدنية.

تم خلال الحدث إطلاق التطبيق الذكي الجديد للمجلس وإطلاق النسخة الجديدة من الموقع الالكتروني الرسمي لمجلس دبي الرياضي www.dubaisc.ae الذي تم تصميمه بحلة جديدة تتوافق مع مواصفات دبي الرقمية التي تشمل الهوية الموحدة للمواقع الالكترونية للمؤسسات الحكومية بدبي، ويعد الموقع الالكتروني الجديد للمجلس من أوائل المواقع الالكترونية الحكومية التي وصل إلى المرحلة الثانية من الهوية الوحدة لدبي الرقمية وتم فيه تطبيق كافة المتطلبات والمواصفات، كما أنه يوفر المحادثة المباشرة مع المتصفح عبر الذكاء الاصطناعي.

ويتضمن الموقع الالكتروني الجديد للمجلس العديد من الخدمات الذكية من أبرزها الخارطة الرياضية الالكترونية ثلاثية الأبعاد التي صممت بطريقة التفاعل الذكي مع المتصفح وتعرض جميع أماكن المنشآت الرياضية من الشركات الرياضية ومراكز اللياقة البدنية والأندية الرياضية الحكومية والخاصة والأكاديميات الرياضية المنتشرة في كافة مناطق دبي، وأماكن ممارسة الرياضة بكافة أنواعها في البر والبحر والجو من الملاعب المفتوحة والصالات المغلقة، والرياضات الجوية، والرياضات المائية، والالكترونية.

كما يتضمن الموقع دليل الفعاليات الرياضية لمدة 10 سنوات، والبث المباشر للبطولات والفعاليات الرياضية، ويتضمن أيضًا البيانات المفتوحة التي تشمل القوانين والمراسيم، والقرارات التنفيذية، والقرارات التنظيمية، واللوائح والتقارير، ونتائج تصنيف الفعاليات الرياضية، والخدمات الالكترونية لتسجيل المعسكرات التدريبية الدولية، وشهادات عدم الممانعة، وتصريح تنظيم فعالية رياضية، وتصريح فعالية افتراضية، ويتضمن أيضًا قسم للمتحف الرياضي الذي يشمل أشهر وأندر الصور والأفلام الرياضية.

وتم تصميم الموقع الالكتروني بشكل مبتكر يدعم الاستدامة حيث يمكن للمستخدم ضبته على وضع الكربون لتحسين أداء الموقع ويقلل من تأثيره البيئي من خلال تقليل انبعاثات الكربون بفضل تقليلها من استخدام الأجهزة الذكية للصور والفيديوهات وبالتالي تقلل من استهلاك الكهرباء والانترنت.

وإلى جانب ما يتم عرضه في منصة المجلس، يشارك المجلس أيضًا بجناح خاص به في منصة حكومة دبي يتم فيها استعراض كافة خدمات المجلس، وأعرب العديد من الزوار عن إعجابهم بالتقنيات والخدمات المبتكرة التي يقدمها مجلس دبي الرياضي.

ويشارك المجلس بـ 7 مشاريع ذكية جديدة ومتنوعة، تهدف إلى تعزيز التواصل بين الجمهور من مختلف فئات المجتمع والرياضيين والقطاعات الرياضية بهدف تحقيق جودة الحياة وتوثيق أواصر التعاون والمشاركة بين مختلف فئات المجتمع وبناء مجتمع سعيد ونشيط وحيوي.

#بياناتحكومية

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