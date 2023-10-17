خلال فعاليات معرض "جيتكس جلوبال 2023"

دبي، الإمارات العربية المتحدة: تستعرض "مايكروسوفت" مستقبل المدن وأماكن العمل المدعومة بالذكاء الاصطناعي على هامش مشاركتها في نسخة العام 2023 من "معرض جيتكس" الذي انطلقت فعاليته اليوم من مركز دبي التجاري العالمي تحت شعار "عام تخيل الذكاء الاصطناعي في كل شيء". وتستعد "مايكروسوفت" لتسليط الضوء على الثورة التي سيحدثها الذكاء الاصطناعي في طريقة عيشنا وعملنا.

وتشارك "مايكروسوفت" في نسخة هذا العام من المعرض إلى جانب 32 شريكاً من شركائها لترفع الستار عن أحدث حلول وخدمات الذكاء الاصطناعي المصممة خصيصاً لإحداث نقلة نوعية في القطاعات الحيوية للمنطقة، انطلاقاً من الخدمات الحكومية مروراً بالرعاية الصحية وصولاً إلى قطاع التعليم والخدمات المالية، وتزويدها بمنصة حديثة تتيح لها فرصة تطوير كل ما تحتاجه من تقنيات مبتكرة لتلبي متطلباتها المتفردة. كما يشارك متحدثو "مايكروسوفت" في مجموعة متنوعة من ورش العمل والنقاشات التي ستدور حول الاستخدام المسؤول للتقنيات الجديدة.

وبهدف إظهار الشكل الذي قد تبدو عليه الخدمات الحكومية في المستقبل، أبرمت "مايكروسوفت" شراكة مع "كاجول" لتطوير واجهة "المساعد الشخصي للمواطنين والمقيمين" المدعومة بالذكاء الاصطناعي بهدف توفير تجربة تواصل سلسة مع الزوار بلغتهم الأم وتقديم المساعدة لهم في إنجاز مختلف الخدمات الحكومية مثل تجديد رخص القيادة والتقدم بطلب للحصول على التأشيرة الذهبية لدولة الإمارات العربية المتحدة ودفع الغرامة المرورية. كما تتيح هذه الواجهة إمكانية الوصول إلى الخدمات الشخصية باستخدام بطاقات الهوية الإماراتية للمقيمين لتوفر بذلك ما يبذله المستخدمون من وقتٍ وجهد، من جهة، وترفع، من جهة أخرى، الكفاءات الحكومية بفضل توليها للمهام الإدارية التي كانت تتطلب سابقاً مراجعة المكاتب الحكومية مراراً وتكراراً.

وخلال الكلمة التي ألقاها في المعرض، أكد نعيم يزبك، مدير عام شركة مايكروسوفت الإمارات أن "معرض جيتكس جلوبال" يوفر منصة غير مسبوقة لتوحيد صفوف التعاون، إذ يتيح الفرصة أمام شركاتٍ مثل "مايكروسوفت" لتأكيد التزامها بقيادة راية التقدم التكنولوجي والمساهمة بدور فاعل في بناء مستقبل القطاعات والاقتصادات والمجتمعات. وصرح يزبك قائلاً: "ها نحن اليوم نشهد حقبة جديدة من التحول الرقمي. فالذكاء الاصطناعي تحوّل من مجرد أفكار على ورق إلى أداة تُشعل فتيل الثورة في مختلف القطاعات والمجتمعات في سبيل بناء عالم الغد الرقمي. ونؤمن في مايكروسوفت بأن من شأن تمكين المؤسسات والقطاعات على اختلاف أحجامها وأنواعها أن يتيح لها فرصة الاستفادة من قوة الذكاء الاصطناعي على نحوٍ مسؤول، وهذا ما يمكننا من إحداث نقلة نوعية في المدن، وإعادة تصور شكل أماكن العمل، لنتمكن في نهاية المطاف من تحسين جودة الحياة. ونجد في معرض جيتكس جلوبال 2023 المنصة المناسبة لعرض هذه الإمكانيات المذهلة، ويسعدنا أن نحمل راية القيادة للاستفادة من إمكانات هذه التكنولوجيا في بناء مستقبلٍ أفضل وعالمٍ أكثر تواصلاً للجميع".

وسلّط يزبك أيضًا الضوء على التناغم بين شعار المعرض لهذا العام وبين مساعي "مايكروسوفت" الهادفة إلى تمكين المؤسسات والأفراد من تحقيق أقصى امكاناتهم بما يضمن لهم المزيد من الانجازات، مشيراً إلى أن شعار "عام تخيل الذكاء الاصطناعي في كل شيء" ينسجم خير انسجام مع الوعد الذي قطعته الشركة على نفسها بإضفاء الطابع الديمقراطي على عملية الوصول إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي. وعلّق يزبك قائلاً: "يتجسّد هدفنا الأسمى في تمكين مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص من الحصول على أدوات وموارد مبتكرة. فنحن نسعى إلى تزويدها بكل ما يتيح لها فرصة الاستفادة من الإمكانات الثورية للذكاء الاصطناعي وإنشاء تطبيقاتها المبتكرة، ونشر عملية التحول النموذجي داخل القطاعات والاقتصادات المرتبطة بها".

الجدير بالذكر أن جناح "مايكروسوفت" الكائن في القاعة رقم (7) سيضم جانبًا مخصصاً لعرض أجهزة ألعاب "إكس بوكس" ومنطقة مخصصة لغرف الاجتماعات ، بالإضافة إلى منصة ترفيهية تتضمن المأكولات والمشروبات. كما تتاح الفرصة أمام زوار منطقة النماذج التجريبية من كبار الشخصيات لالتقاط صورهم الخاصة في المنصة قبل أن يتم رسمها وتحويلها إلى أعمال فنية رائعة في ثوانٍ معدودة فقط بواسطة روبوت "سكيتش بوت" للرسم عبر الذكاء الاصطناعي وتقنيات تعلم الآلة المتقدمة.

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نبذة عن مايكروسوفت:

تعمل شركة مايكروسوفت (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز "MSFT" (@Microsoft على تمكين عملية التحول الرقمي في ظل عصر السحابة الذكية والحافة الذكية، وتتمثل رسالتها في تمكين كل فرد ومنظمة على وجه الأرض من تحقيق المزيد . افتتحت مايكروسوفت مقرها في دبي عام 1991، واليوم تشرف مايكروسوفت على عملياتها عبر جميع أنحاء المنطقة.