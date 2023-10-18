خلال مشاركتها في معرض "جيتكس للتقنية 2023"

أبرمت شركة "عِلم"، رائدة الحلول الرقمية، مذكرتي تفاهم لتطوير التعاون مع كل من وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات في المملكة الأردنية الهاشمية. وجاء ذلك خلال مشاركة "عِلم" في فعاليات معرض "جيتكس للتقنية 2023"، والذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر 2023.

وقام بتوقيع مذكرة التفاهم مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة في المملكة الأردنية الهاشمية، كل من الرئيس التنفيذي لشركة "عِلم" الدكتور عبدالرحمن بن سعد الجضعي؛ ومعالي وزير الاقتصاد الرقمي والريادة في المملكة الأردنية الهاشمية أحمد قاسم الهنانده. وتهدف المذكرة إلى تطوير التعاون بين الجانبين لتحفيز النمو على صعيد التكنولوجيا الرقمية، ونشر خبرات "عِلم" في الرقمنة في سوق المملكة الأردنية الهاشمية. كما سيتعاون الجانبان، بموجب مذكرة التفاهم، في استكشاف الفرص المتاحة في القطاع التقني، والمشاريع التقنية الواعدة في المنطقة. وستعمل "عِلم" ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة في المملكة الأردنية الهاشمية على تطوير التنسيق الثنائي، وتسهيل برامج تبادل المواهب ومشاركة الخبرات من خلال التدريب الداخلي وتبادل الكوادر.

ومن جهة أخرى وقَّعت "علم" مذكرة تفاهم مع جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات في المملكة الأردنية الهاشمية، حيث قام بتوقيع مذكرة التفاهم كل من مدير عام الخدمات الدولية في شركة "عِلم" حكيم الرشيد؛ والرئيس التنفيذي لجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات المهندس نضال بيطار. وتهدف المذكرة إلى دعم مبادرات "عِلم" لاكتشاف المشاريع التقنية في المنطقة، وتمهيد الطريق أمام المزيد من التعاون، وتأسيس شراكة تُحفّز الابتكار والنمو في مجال التكنولوجيا الرقمية. كما تتضمن المذكرة ضرورة تبادل الخبرات والرؤى وأفضل الممارسات بين شركة "عِلم" وجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات، إضافةً إلى تنظيم أنشطة مشتركة تُسلّط الضوء على التقنيات الناشئة والتوجّهات الجديدة في القطاع. وتدعم المذكرة المساعي المشتركة لتعزيز تبادل المواهب في مجالات منها التدريب الداخلي، والسياسات واللوائح التقنية المواتية، والتواصل بشكل بنّاء مع الهيئات التنظيمية لإنشاء منظومة تقنية ملائمة.

وتأتي مذكرتا التفاهم في إطار رؤية "عِلم" للمضي قُدُماً في التوسُّع إقليمياً، وتماشياً مع رسالتها المؤسَّسية المتمحورة حول مشاركة خبراتها وإتاحة حلولها وخدماتها على نطاقٍ أوسع، سعياً لتحسين جودة حياة الأفراد وتمكين المؤسَّسات من مواكبة مسيرة التحول الرقمي. ويسهم هذا التعاون في تعزيز حضور "عِلم" على امتداد المنطقة، ويدعم خططها الرامية للتوسع ضمن أسواق جديدة وتوفير حلول متكاملة تلبي متطلبات تلك الأسواق وتدعم نموها.

#بياناتحكومية

- انتهى -