دبي، الإمارات العربية المتحدة: استقبل معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعادة تريسي رينولدز، قنصل عام كندا في دبي والإمارات الشمالية، وذلك في منصة الهيئة في "جيتكس جلوبال" الذي يُعقد في مركز دبي التجاري العالمي حتى 20 أكتوبر الجاري. حضر اللقاء المهندس مروان بن حيدر، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الابتكار والمستقبل في هيئة كهرباء ومياه دبي، والمهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز، والدكتور يوسف الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية، وعدد من مسؤولي الهيئة ومسؤولي ديوا الرقمية، الذراع الرقمي لهيئة كهرباء ومياه دبي.

وأكد معالي الطاير خلال اللقاء حرص هيئة كهرباء ومياه دبي على ترسيخ أطر التعاون وتبادل الخبرات مع الشركات الكندية، لا سيما في مجالات الطاقة المتجددة والمياه والاستدامة والابتكار والتحول الذكي. وسلط معاليه الضوء على أهم مشاريع الهيئة التقنية التي تعتمد على أحدث التقنيات الإحلالية للثورة الصناعية الرابعة بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والروبوتات وغيرها لتسهم في الانتقال بدبي نحو ريادة المستقبل عبر إعادة صياغة المفاهيم التقليدية لآليات العمل لتتناسب مع التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم، وتعزيز مكانة دبي كحاضنة للإبداع ومنارة للابتكار.

لقاءات

تفقد معالي الطاير عدداً من منصات الشركات التقنية العالمية المشاركة في "جيتكس جلوبال" والتقى مجموعة من المسؤولين في تلك الشركات، مؤكداً أن حجم المشاركة في المعرض الأبرز على مستوى العالم في مجال التكنولوجيا يؤكد مكانة دبي كمركز عالمي رائد لاستشراف وصناعة المستقبل، كما يسلط "جيتكس جلوبال" الضوء على أبرز إنجازات المؤسسات المحلية والاتحادية في دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال التحول الرقمي.

وزار معالي الطاير منصة شركة مايكروسوفت، حيث ناقش مع نعيم يزبك، مدير عام مايكروسوفت الإمارات، سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الهيئة وشركة مايكروسوفت العالمية، كما التقى في المنصة فينيت سينها، نائب الرئيس لمنتجات "أوبن بلو" في شركة "جونسون كونترولز" العالمية المتخصصة في الأبنية الذكية والمستدامة واطلّع على أحدث التقنيات التي توفرها الشركة.

وزار معالي الطاير كذلك منصة شركة "ديل تكنولوجيز" حيث التقى وليد يحيى، المدير العام لشركة "ديل تكنولوجيز" في دولة الإمارات، وناقش معه سبل تعزيز التعاون بين هيئة كهرباء ومياه دبي وشركة "ديل"، كما اطلع على أحدث التقنيات والحلول الذكية التي توفرها الشركة، لا سيما في قطاع الطاقة والبنية التحتية الصديقة للبيئة والشبكات الذكية.

وزار معالي الطاير منصة شركة "أوراكل" والتقى نيك ريدشو، النائب الأول للرئيس لتكنولوجيا السحابة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وناقش الجانبان آخر التطورات التقنية والحلول الذكية التي توفرها "أوراكل" وسبل تعزيز التعاون مع الهيئة.

وزار معالي الطاير كذلك منصة "أمازون ويب سيرفيسز" وتعرف من إيمان العمراني، رئيس الاستشارات الرقمية للجهات الحكومية الإماراتية، إلى الخدمات السحابية التي توفرها الشركة لمواكبة متطلبات المستقبل الرقمي وتسريع وتيرة النمو والابتكار.

كما زار معاليه منصة شركة "سوفت وير إيه. جي" العالمية، حيث التقى فيليب لا فورنارا، رئيس الشركة لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وناقش الجانبان أحدث الخدمات الذكية التي توفرها الشركة.

يشار إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي تستعرض عبر منصتها رقم H17-A10 في قاعة الشيخ سعيد في مركز دبي التجاري العالمي، باقة من أبرز خدماتها وبرامجها ومبادراتها الرقمية المبتكرة، وكذلك مشاريع وحلول "ديوا الرقمية"، الذراع الرقمي للهيئة.

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