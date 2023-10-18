ستساهم "ستار تشارج" في تعزيز قدرات البحث العلمي والتطوير والابتكار في مجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة ( SAVI ) بأبوظبي

توقيع اتفاقية التعاون خلال فعاليات معرض جيتكس جلوبال

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن مكتب أبوظبي للاستثمار اليوم، على هامش مشاركته في فعاليات معرض جيتكس جلوبال، توقيع اتفاقية تعاون مع شركة "ستار تشارج" والتي تعتزم توسيع عملياتها العالمية من خلال تأسيس مقرها الإقليمي في مجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة (SAVI) في أبوظبي.

وتعتبر "ستار تشارج" من الشركات الرائدة في تطوير حلول الطاقة الذكية، إذ توفر مجموعة كاملة من تجهيزات شحن المركبات الكهربائية وتخزين الطاقة والبرمجيات والخدمات. وتجري الشركة الكثير من أنشطة البحث والتطوير التي تركز على ابتكار حلول الطاقة الجديدة من خلال توظيف التقنيات المتقدمة مثل إنترنت الأشياء، والتوزيع الحيوي للطاقة، وأنظمة التواصل بين المركبات وكافة العناصر المرورية في الطرقات (V2X).

وبهذه المناسبة، قال بدر سليم سلطان العلماء، المدير العام لمكتب أبوظبي للاستثمار بالإنابة: "نرحب بانضمام شركة "ستار تشارج" إلى مجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة في أبوظبي، حيث ستستفيد الشركة من تواجدها ضمن منظومة متكاملة وداعمة للأعمال تساهم في دفع آفاق مستقبل التنقل المستدام في جميع أنحاء العالم."

من جانبها، قالت كلير وانغ، مديرة شركة "ستار تشارج" في دول مجلس التعاون الخليجي: "يشرفنا في "ستار تشارج" توقيع هذه الشراكة مع مكتب أبوظبي للاستثمار، حيث إن التزامنا بالابتكار في الأنظمة والبنى التحتية للمركبات الكهربائية، إلى جانب قدرات الدعم الهامة والبناءة التي يوفرها كل من مكتب أبوظبي للاستثمار ومدينة مصدر، ستساهم في رسم ملامح مستقبل مشرق للتنقل المستدام في المنطقة. لا شك أن هذه الشراكة ستمثل حافزاً هاماً لنمو معدلات انتشار المركبات الكهربائية والتحول نحو منظومة طاقة أكثر استدامة وذكاء وحفاظاً على البيئة".

وقد تم تصميم مجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة (SAVI) العالمي بهدف الارتقاء بجهود تطوير المركبات الذكية وذاتية القيادة وتطبيقاتها الجوية والبرية والبحرية، حيث ستتمكن الشركات من الاستفادة من الدعم الأكاديمي ودعم مراكز ومرافق الاختبار وجهود البحث العلمي والتطوير، وإصدار الشهادات وتوفير الخدمات وورش خدمة وتخزين ومرافق التصنيع وتوفير التكامل اللوجستي على المستوى العالمي.

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نُبذة عن مكتب أبوظبي للاستثمار

تتمثل مهمة مكتب أبوظبي للاستثمار في دعم المستثمرين على مستوى الدولة والمنطقة والعالم، وتمكينهم من تطوير وتنمية أعمالهم في العاصمة أبوظبي من خلال التعاون الوثيق مع نخبة من الشركاء من الهيئات الحكومية، والجهات الاستثمارية السيادية، والشركات الوطنية الرائدة.

يعدّ مكتب أبوظبي للاستثمار المنصة الرئيسية في العاصمة أبوظبي التي توفر الدعم لاستثمارات القطاع الخاص، وتمكينه من التوسع والنمو، وعقد الشراكات والاتفاقيات الفعاّلة، والمنافسة على مستوى العالم من خلال تزويده بالفرص الاستثمارية، والشراكات الاستراتيجية، وسبل الوصول إلى الأسواق الجديدة ضمن عدد من القطاعات الرئيسية بدايةً من القطاع العقاري والبنية التحتية إلى القطاعات الصناعية والزراعية، وبما يُسهم في تعزيز التزام الدولة بالاستثمار في المواهب والابتكار والاستدامة.

يمتلك مكتب أبوظبي للاستثمار شبكةً متناميةً من المكاتب الدولية، ويمكن للمستثمرين التواصل مع مكتب أبوظبي للاستثمار من خلال زيارة مكتبه الرئيسي في أبوظبي، أو أحد مكاتبه الدولية الثمانية المنتشرة في كل من بكين، وفرانكفورت، ولندن، ونيويورك، وباريس، وسان فرانسيسكو، وسيؤول، وتل أبيب.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: https://www.investinabudhabi.gov.ae/