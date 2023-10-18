على هامش فعاليات "جيتكس جلوبال 2023"

الشركة تسعى لترسيخ مكانتها الرقمية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

سالم العويس: نُؤسّس علاقات تجارية ذات منفعة متبادلة تُعزّز الاقتصادات المحلية وتدعم الاستدامة

أعلنت شركة "ري. لايف"، المنظومة الرقمية المتكاملة المختصّة بقطاعي التجارة والخدمات اللوجستية الأسرع نمواً في دولة الإمارات العربية المتحدة، التّوسّع إلى عدة دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وافتتاح مكاتب لها في السعودية، ومصر، والأردن، وتركيا.

جاء الإعلان عن ذلك خلال مشاركة "ري.لايف" في فعاليات "جيتكس جلوبال 2023"، حيث تتطلع من خلال افتتاح مكاتب وفروع لها في دول جديدة من المنطقة، إلى تعزيز نطاق منظومتها خارج الإمارات، ابتداء بتجارة المنتجات والمواد القابلة لإعادة التدوير عبر منصتها "ري. لايف ماركت" وانتهاء بالخدمات اللوجستية وحركة البضائع من خلال منصة "ري. لايف كوليكت".

ويستكمل هذا الإعلان مسيرة النجاح التي حقّقتها الشركة خلال الأعوام القليلة الماضية حيث وصلت عملياتهما إلى كافة إمارات الدولة من خلال مكاتبها في إماراتي الشارقة وأبوظبي، وامتدت على المستوى الدولي عبر مكتبها المتخصص للتكنولوجيا والمبيعات في الهند.

ويأتي التوسّع الجغرافي لشركة "ري. لايف" بالتزامن مع نموها المتسارع في عام 2023، والذي تخطّى مؤشرات أدائها في العام 2022، حيث سجّلت "ري. لايف ماركت"، المنصة الرقمية لتجارة وتداول المنتجات والمواد القابلة لإعادة التدوير في العام الماضي تداولات قدرها أكثر من 100 مليون درهم، وأكثر من 100 ألف طن من المواد القابلة لإعادة التدوير التي تم شراؤها وبيعها، حيث تشهد أكثر من 400 مزايدة مع أكثر من 650 شركة مسجلة على منصتها.

وبهذا نجحت شركة "ري. لايف" خلال النصف الأول من العام الجاري بتجاوز أداء العام الماضي كاملاً، مسجلة تداولات بقيمة 150 مليون درهم وأكثر من 130 ألف طن من المواد المعاد تدويرها، معززة بذلك الاقتصاد الدائري، كما سجّلت منصة "ري. لايف كوليكت"، التي تُوفّر الخدمات اللوجستية حسب الطلب أو في موعد محدد، نمواً بنسبة 150% في عدد الرحلات، و15% في عدد المستخدمين خلال النصف الأول من العام الجاري، مع توجُّه المزيد من الأفراد والشركات من الباعة والمشترين نحو الاستفادة من سهولة استخدام المنصة للوصول إلى خدمات لوجستية ملائمة ومنخفضة التكلفة.

وتعليقاً على التوسّع الإقليمي، قال سالم سلطان العويس، الرئيس التنفيذي لشركة "ري. لايف": "أثبتنا نجاحنا في خدمة العملاء داخل دولة الإمارات وخارجها، بالإضافة إلى المساهمة في تعزيز الاقتصادات المحلية ودفع عجلة الاقتصاد الدائري وتسريع الخدمات اللوجستية، وبعد افتتاح شركة (ري. لايف) لمكاتب في أبوظبي والدّمّام بالمملكة العربية السعودية، نعمل اليوم على افتتاح مكاتبنا في جدّة، بالإضافة إلى عدة دول تضم مصر والأردن وتركيا، فمن خلال هذه الشبكة الاستراتيجية من المكاتب الإقليمية، نتطلع إلى تعزيز الاقتصادات المحلية عن طريق تأسيس علاقات تجارية إقليمية تعود بالفائدة على جميع الأطراف".

يُذكر أن المقر الرئيسي لشركة "ري. لايف" يقع في إمارة الشارقة، إلى جانب مكاتب في إمارة أبوظبي، حيث تدعم هذه المكاتب الأهداف الرامية لتعزيز فرص العمل ودعم الاقتصاد المحلي في الإمارتين، كما نجحت الشركة ببناء قاعدة من المتعاملين في الدّمّام بالمملكة العربية السعودية ممن يستفيدون من منصة "ري. لايف كوليكت" لتسهيل عمليات الشحن من وإلى دولة الإمارات، وعبر مكتبها الجديد في الدّمّام، وتسعى الشركة لتعزيز ممر الخدمات اللوجستية إلى دولة الإمارات مع توفير خدمات فعالة وبأسعار منخفضة من خلال منصة "ري. لايف كوليكت".

وتقدم منصة "ري. لايف كوليكت" مجموعة متنوعة من خدمات النقل والشحن والخدمات اللوجستية التي يمكن حجزها عن طريق التطبيق، تتضمن خدمات نقل الأثاث، والخدمات اللوجستية للشركات، واستئجار شاحنة أو أسطول من الشاحنات، إلى جانب خدمات الشحن الدولية العابرة للحدود.

وبوصفها مركزاً صناعياً، تعد الدّمّام وجهة مثالية لاحتضان منصة "ري. لايف ماركت"، حيث تحظى المصانع بفرصة فتح مصادر إيرادات من خلال تداول المواد والمنتجات القابلة لإعادة التدوير ضمن عدة فئات، وبشكل مماثل، يمكن لتجار ومتداولي تلك المواد استخدام المنصة لممارسة أعمالهم التجارية بشكل أفضل وأسرع وأكثر فاعلية من حيث التكلفة.

وتقدم منصة "ري. لايف ماركت" مجموعة من الخيارات المتخصصة بالمزايدات والتداولات، منها المزايدات ذات الوقت المحدود، والتداولات الحرة الخالية من المزايدات، والمزايدات الجزئية، بالإضافة إلى البيع والشراء الفوري، كما تدعم المنصة التجارة في فئات متنوعة من المواد القابلة لإعادة التدوير، منها الورق، والخردة الإلكترونية، والخشب، والزجاج، والمعادن الحديدية وغير الحديدية، وأساسات الطرق القابلة لإعادة التدوير، والمطاط، وغيرها.

وتؤمن شركة "ري. لايف" بالفرص الكبيرة لإحداث تأثير إيجابي في جدة بالمملكة العربية السعودية، وفي مصر والأردن وتركيا، التي تعد مراكز مهمة للصناعة والشحن وريادة الأعمال في المنطقة.

إلى ذلك، تساعد منصة "ري. لايف ماركت" الشركات على الاستفادة من نفاياتها من خلال تجارة المواد القابلة لإعادة التدوير، فيما تدعم منصة "ري. لايف كوليكت" الشركات عن طريق تلبية احتياجاتها اللوجستية بشكل سريع مع تقديم خيارات واسعة وأكثر فاعلية من حيث التكلفة، بالإضافة إلى تسهيل وتبسيط إرسال واستقبال الشحنات من وإلى دولة الإمارات.

وأعلنت شركة "ري. لايف"، خلال فعاليات جيتكس جلوبال، إضافة خدمة جديدة إلى منصة "ري. لايف كوليكت"، وهي خدمة استئجار المعدات الثقيلة، وهي الآليات المستخدمة في الحفريات والأعمال الإنشائية، مقدمة للشركات ومدراء المشاريع فرصة إتمام أعمال البناء بدون الحاجة لتحمل تكاليف مرتفعة مسبقاً تشمل الاستثمار ونفقات صيانة أسطول من الآليات الثقيلة المتخصصة على المدى الطويل.

واختتم العويس حديثه قائلاً: "إن عملية التّحوّل الرقمي هي الحاجة الملحة التي يطلبها العملاء والتي أصبحت ضرورة أساسية للخصائص الوظيفية والعملياتية للشركات، وتقدم شركة (ري. لايف) للشركات في عدد أكبر من الدول، من خلال هذا التّوسّع، فرصة رقمنة جوانب متعددة من أعمالها بسرعة وكفاءة وتكلفة منخفضة، بدون الحاجة للاستثمار في بناء منصاتها الخاصة من الصفر، ومن خلال مكاتبنا الجديدة، نتطلع لتعزيز تأثير منصتي "ري. لايف ماركت" و"ري. لايف كوليكت" مع إضافة قيمة كبيرة لاقتصادات جديدة في مجموعة من دول المنطقة".

ومنذ انطلاقها، حصدت شركة "ري. لايف" عدة جوائز عربية وإقليمية تقديراً للتأثير الإيجابي الذي أحدثته منصتاها، منها جائزة "أفضل منصة شركات للعام 2023" ضمن "جوائز الأعمال الإلكترونية" التي تنظمها "إنتروبرونور" الشرق الأوسط (Entrepreneur Middle East)، وجائزة "أفضل حل تجاري تخصصي للعام" في العامين 2022 و2023 على التوالي "ضمن جوائز الابتكار والتميز" التي تنظمها "كوربوريت لايف واير" (Corporate Livewire)، وجائزة "الابتكار التكنولوجي للعام 2022" ضمن "جوائز إدارة النفايات وإعادة التدوير في الشرق الأوسط".

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن "ري. لايف"

"ري. لايف" هي شركة رقمية متطورة تختص بتطوير منصات ذكية تسهّل المعاملات بين الشركات من جهة، وبين الشركات والمستهلكين من جهة أخرى، وتم تأسيس الشركة بالاعتماد على أبحاث وتحليلات متخصصة بالسوق استجابة للطلب القائم على خدمات الاقتصاد الرقمي التي تركّز على سهولة الاستخدام والكفاءة والسرعة بوصفها دوافع رئيسية لاتخاذ القرارات. وتغطي حلول "ري. لايف" مجموعة واسعة من القطاعات، تشمل الخدمات اللوجستية والمواد القابلة لإعادة التدوير وإدارة النفايات، والتي تمكّن الأفراد والشركات من اتخاذ قرارات أفضل وأسرع تحقق لهم الفائدة الاقتصادية. وتوازياً مع الطلب والحاجة إلى تعزيز مستويات الاستدامة في القطاعات المختلفة، تسهم منصات "ري. لايف" المتكاملة في إحداث تحول إيجابي وتمكين عمليات اتخاذ القرارات التي تركّز على الاستدامة. وتشمل محفظة الشركة حالياً منصتين هما "ري. لايف كوليكت" و"ري. لايف ماركت".