بهدف توفير قنوات متعددة لخدمات الحوسبة السحابية الآمنة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، عن تعزيز شراكتها مع هيئة دبي الرقمية، بهدف تعزيز رحلة التحول الرقمي للجهات الحكومية في دبي. عبر توفير منصة دو السحابية الجديدة ضمن سحب دبي الرقمية، والتي ستساهم في إحداث تحولات إيجابية ملموسة في جودة خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المقدمة للجهات الحكومية في الإمارة لتمكينها من مواكبة متطلبات التحول الرقمي وتعزيز أداء عملياتها وخفض التكاليف.

وقال مطر الحميري، الرئيس التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الرقمية في هيئة دبي الرقمية: "تتمثل مهمة هيئة دبي الرقمية في تسريع وتيرة التحول الرقمي في إمارة دبي، وتسلط شراكتنا مع دو الضوء على التزامنا بتوفير خدمات وحلول تقنية عالية الجودة للجهات الحكومية في دبي. وستمكننا منصة سحب دبي الرقمية من توفير قنوات متعددة لخدمات الحوسبة السحابية الآمنة والمتقدمة للمتعاملين من الجهات الحكومية لتمكينهم من تحقيق تطلعاتهم الرقمية بكل ثقة، ودفع عجلة التحول الرقمي لمؤسساتهم".

وأضاف سعادته أن إضافة هذا الخيار الجديد مع شركة دو يعبر عن نهجنا في دبي الرقمية بالشراكة مع القطاع الخاص وانضمام الشركات المبتكرة والمتقدمة في صناعة أفضل الحلول التقنية التي تمكن الجهات الحكومية في عملية التحول الرقمي.

ومن جانبه قال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: "يسرنا تسليط الضوء على الإمكانات الكبيرة والميزات التي توفرها سحابة دو بالتعاون مع هيئة دبي الرقمية، والتي تمثل نقلة نوعية في إطار جهودنا المشتركة للارتقاء بجودة خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المقدمة للجهات الحكومية في إمارة دبي. وستساهم هذه المنصة في توفير وظائف وخدمات محسّنة ومستوى أعلى من الأداء إلى جانب خفض التكاليف وتعزيز مرونة العمليات، وذلك لتمكين المتعاملين من تسريع وتيرة التحول الرقمي بكل ثقة وكفاءة".

وتشمل ميزات منصة دو السحابية الجديدة توفير خدمات مؤتمتة ومنسّقة لإدارة متطلبات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إضافة إلى بوابة للخدمة الذاتية وحلول لأتمتة إدارة الخدمات وقدرات مخصصة للتحليل والتقييم من خلال لوحات معلومات مخصصة لإدارة المعلومات في الوقت الفعلي. وتتوافق المنصة الجديدة بشكل كامل مع سياسات ومعايير الخدمات السحابية للجهات الحكومية، وتوفر أيضاً اتصالاً مجانياً بالشبكة للعملاء من الجهات الحكومية، ما يؤدي إلى تحقيق وفورات كبيرة في التكاليف. وتُعد الحلول السحابية الجديدة مثالية لضمان استمرارية العمليات والتعافي من الكوارث، وقد تم تصميمها لتكون قابلة للتطوير والتوسع وفقاً للاحتياجات الفردية.

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