خلال فعاليات معرض جيتكس العالمي 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة: وقعت دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي مذكرة تفاهم مع شركة أكسنتشر المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: ACN) بهدف إحداث تحوّل رائد في القطاع الاجتماعي في الإمارة، وتعزيز رفاهية أفرادها من المواطنين والمقيمين.

وتعدّ مذكرة التفاهم التي تمّ توقيعها في معرض جيتكس العالمي 2023، انطلاقة لمرحلة من التعاون بين الدائرة وأكسنتشر، حيث ستضع الشركة إمكانياتها من حلول الذكاء الاصطناعي المتطورة وخبرتها العالمية في خدمة التنمية الاجتماعية، وستعمل على تقديم نموذج شامل لتوفير الخدمات عالية الجودة عبر القطاع الاجتماعي في أبوظبي.

وتعليقاً على هذه الشراكة، قال مازن الدهماني المدير التنفيذي للشؤون المالية والإدارية في دائرة تنمية المجتمع: "تأتي الشراكة بين دائرة تنمية المجتمع وأكسنتشر في إطار جهودنا لتعزيز كفاءة القطاع الاجتماعي في أبوظبي، وتقديم الخدمات وفق أعلى معايير الجودة، حيث نحرص على مواصلة تطوير الخدمات الاجتماعية بما يسهم في تحسين نوعية الحياة لأفراد مجتمعنا".

وأضاف: "التزامنا بالابتكار يرتكز على إدراكنا لأهمية اتباع نهج قائم على البيانات والعلم لتعزيز خدماتنا. ومن خلال تبني هذه المفاهيم، فإننا نلتزم بمعايير التميز العالمية ونضمن قدرتنا على خدمة مجتمع أبوظبي بأكثر الطرق فعالية وتأثيراً، وإحداث تغيير إيجابي دائم في مجتمعنا من خلال الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ونأمل أن تفتح شراكتنا مع أكسنتشر آفاقاً جديدة في هذا المجال، وأن تسهم في تحقيق أهدافنا في استدامة التميز والتنمية في القطاع الاجتماعي في أبوظبي".

من جانبها قالت نادية عبدالله كمالي المدير العام لشركة أكسنتشر في دولة الإمارات العربية المتحدة: " تعد التكنولوجيا جوهر التغيير اليوم، ونحن أحد رواد العالم في المساعدة على دفع هذا التغيير. وبالتعاون مع عملائنا، نعمل على تشكيل عالم لتغذي فيه الذكاء الاصطناعي على تعزيز الكفاءة والنمو، ويعالج التحديات الاجتماعية لخدمة المواطنين بشكل أفضل وتحويل حياتهم نحو الأفضل.

وإلى جانب توقيع مذكرة التفاهم، عرضت دائرة تنمية المجتمع ستة مشاريع مبتكرة في معرض جيتكس العالمي 2023 تعكس التزامها بتطوير الأدوات الرقمية المستخدمة لدراسة المجتمع وتوظيف التقنيات المتطورة لجمع البيانات وتحليلها، والاستفادة منها في توفير خدمات اجتماعية عالية الجودة.

ويعدّ جيتكس أبرز معارض التكنولوجيا في المنطقة وأكثرها شهرة، وهو منصّة متميزة لعرض أحدث المشاريع والتقنيات المبتكرة لدائرة تنمية المجتمع، التي تشكّل شهادة على التزام الدائرة بتوفير الأدوات والمنصّات الذكية لفهم وتلبية احتياجات المجتمع وضمان نوعية حياة جيدة لجميع أفراد المجتمع.

#بياناتحكومية

- انتهى -

نبذة عن دائرة تنمية المجتمع:

تأسست دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي عام 2018، بهدف تنظيم ورقابة القطاع الاجتماعي عبر وضع التشريعات والسياسات والاستراتيجيات والمعايير والأنظمة التشغيلية والتنفيذية، لضمان رفع جودة حياة أفراد المجتمع وتوفير الحياة الكريمة لهم، من خلال تقديم خدمات اجتماعية عالية الجودة والكفاءة تلبي احتياجات كافة الفئات. وتسعى الدائرة إلى تعزيز الوعي والمعرفة وإيجاد حلول اجتماعية مبتكرة لأبرز التحديات والقضايا الاجتماعية ذات الأولوية.

ويندرج تحت الدائرة 4 جهات تابعة وهي هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، وهيئة المساهمات المجتمعية "معاً"، ومركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية "إيواء"، وهيئة الرعاية الأسرية، كما وتعمل الدائرة مع 4 جهات من الشركاء في قطاع التنمية المجتمعية بأبوظبي لتحقيق الأهداف المنشودة، وهم: مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، ومجلس أبوظبي الرياضي، ومؤسسة التنمية الأسرية، وهيئة أبوظبي للإسكان.

نبذة عن أكسنتشر

تعد أكسنتشر شركة عالمية رائدة توفر مجموعة متنوعة من الخدمات والحلول المهنية، وتساعد الشركات والحكومات والمنظمات الرائدة حول العالم على بناء أسسها الرقمية، وتحسين عملياتها، وتسريع نمو إيراداتها والارتقاء بالخدمات المخصصة للمواطنين، مما يولّد قيمة مضافة ملموسة بسرعة وعلى نطاق واسع. وتقود المواهب والابتكارات شركتنا، بوجود 732 ألف شخص يخدمون العملاء في أكثر من 120 دولة. تشكّل التكنولوجيا صميم التغيير اليوم، ونُعتبر من الرواد عالمياً في المساعدة على دفع عجلة ذلك التغيير، عبر علاقاتنا المتينة مع المنظومة ككل. ونجمع بين قوتنا في مجال التكنولوجيا وخبراتنا منقطعة النظير ومهاراتنا التشغيلية وقدرة وصولنا العالمية. ويمكننا تقديم نتائج ملموسة ومتميزة بسبب مجموعتنا الواسعة من الخدمات والحلول والأصول عبر أقسام الاستراتيجية والاستشارات، والتكنولوجيا، والعمليات، و إندستري اكس وأكسنتشر سونغ، تتيح لنا تلك القدرات مساعدة عملائنا على تحقيق النجاح وبناء علاقات موثوقة ومستدامة، إلى جانب ثقافتنا التي تركز على النجاح المشترك والالتزام بتوليد القيمة المضافة الشاملة. ونقيس نجاحنا عبر القيمة المضافة الشاملة التي نولّدها لعملائنا وبعضنا البعض ومساهمينا وشركائنا ومجتمعاتنا. يمكنكم زيارة موقعنا عبر www.accenture.com.