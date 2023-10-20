ضمن فعاليات معرض جيتكس العالمي للتقنية 2023

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: على هامش مشاركتها في معرض جيتكس العالمي للتقنية 2023 وتماشياً مع جهود أبوظبي في التحول الرقمي، وقعت دائرة الصحة – أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، مذكرة تفاهم مع مجموعة برجيل القابضة، إحدى الشركات الرائدة في الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتهدف الاتفاقية إلى الاستفادة من أحدث التقنيات المتقدمة وحلول الذكاء الاصطناعي لتعزيز نتائج المرضى والرعاية الصحية المقدمة في أقسام الطوارئ.

وقع مذكرة التفاهم كل من دكتور صالح سيف ال علي، المدير التنفيذي لمركز الجاهزية والاستجابة للطوارئ بدائرة الصحة – أبوظبي و الدكتور زهير الشرفي مدير عام خدمات الطوارىء في برجيل القابضة، وحضر التوقيع الدكتورة عائشة علي المهري نائب الرئيس التنفيذي لمدينة برجيل الطبية.

وبموجب مذكرة التفاهم، سيتعاون الطرفان لتوظيف إمكانات الذكاء الاصطناعي في إحداث نقلة نوعية في رعاية المرضى في أقسام الطوارئ من خلال استخدام الحلول المتقدمة التي تعمل على تحسين تخصيص الموارد والارتقاء بالكفاءة التشغيلية. وسيعمل التعاون على تكثيف الجهود بهدف تعزيز تجربة المرضى وسلامتهم مع الالتزام بالمعايير القانونية والأخلاقية العالمية. يأتي ذلك تماشياً مع جهود دائرة الصحة – أبوظبي لمواصلة الاستثمار في البنية التحتية الرقمية بقطاع الرعاية الصحية من أجل ضمان صحة ورفاه أفراد المجتمع من خلال توفير خدمات رعاية صحية شاملة وتتمتع بأعلى مستويات الكفاءة.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور صالح سيف ال علي، المدير التنفيذي لمركز الجاهزية والاستجابة للطوارئ بدائرة الصحة – أبوظبي: "يعكس تعاوننا مع برجيل القابضة التزام دائرة الصحة – أبوظبي بتمهيد الطريق لمستقبل تمثل تكنولوجيا الرعاية الصحية والابتكار والذكاء الاصطناعي أبرز محركاته. وبصفتنا الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، يُمكّننا التعاون من ضمان جاهزية منظومة الرعاية الصحية المحلية للاستجابة لحالات الطوارئ، مما يُرسخ مكانة أبوظبي كوجهة رائدة للرعاية الصحية عالمياً."

وسيتبادل الطرفان المعارف والتجارب لتسهيل المشاركة الآمنة لبيانات الرعاية الصحية ذات الصلة، مع مراعاة جميع معايير الخصوصية والمتطلبات التنظيمية المعمول بها، وذلك بهدف تطوير وتنفيذ الحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي داخل أقسام الطوارئ. وستشهد الشراكة إنشاء إطار عمل لاكتشاف التحديات التكنولوجية مسبقاً والحد من الأخطاء من خلال تحديد القرارات المبنية على البيانات والأدلة.

ويمثل التعاون خطوة هامة تُمكن الطرفين من إرساء ثقافة تعتمد على البيانات داخل أقسام الطوارئ من خلال دمج حلول الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات، بما يسمح لمقدمي الرعاية اتخاذ قرارات مستنيرة، وتعزيز النتائج السريرية، والتحسين المستمر لبروتوكولات رعاية المرضى.

وقال الدكتور زهير الشرفي مدير عام خدمات الطوارئ في برجيل القابضة: "نَفخَر في مجموعة برجيل القابضة بتوقيعنا اتفاقية التعاون مع دائرة الصحة الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في أبوظبي، حيث تعمل شركة برجيل دوماً مع الجهات الصحية المعنية بالدولة و جنباً إلى جنب على تطوير خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمجتمع والارتقاء بها ضمن المعايير العالمية، وبموجب هذه الاتفاقية سيمكننا استخدام حلول الذكاء الاصطناعي وتسخيرها في خدمة مرضى الطوارئ وسلامتهم و تعزيز تجربتهم وجعلها أكثر ايجابية، كتقليل أوقات الانتظار في اقسام الطوارئ، ومساعدة المتخصصين في اكتشاف الحالات الحرجة مبكراً، وتحديد الإجراءات الطبية والدوائية الواجب اتباعها بدقة وتطوير بروتوكولات رعاية مرضى الطوارئ بحسب حالتهم، وبالتالي يزيد ذلك من معدل رضا المرضى ويجعل الخدمات المقدمة لهم أكثر كفاءة، كما تساعد أنظمة الذكاء الاصطناعي أطباء الطوارئ بدرجة كبيرة للقيام بأعمالهم باحترافية وسلاسة."

وتدعو دائرة الصحة – أبوظبي إلى زيارة منصتها التعرف على أحدث التقنيات والابتكارات الصحية في القطاع الصحي بأبوظبي، وذلك في مشاركتها بمعرض جيتكس العالمي للتقنية 2023 ضمن جناح أبوظبي، بقيادة دائرة التمكين الحكومية، في قاعة الشيخ سعيد، منصة رقم 19/B20 في الفترة من 16 حتى 20 أكتوبر 2023.

لمعرفة المزيد حول مشاركة دائرة الصحة – أبوظبي في المعرض، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني: www.doh.gov.ae/ar/news

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نبذة عن دائرة الصحة – أبوظبي:

دائرة الصحة – أبوظبي هي الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي. ومن أهم أهداف الدائرة تحقيق المستوى الأمثل في مجال الرعاية الصحية لخدمة المجتمع. ويشمل اختصاص الدائرة على سبيل المثال وليس الحصر تحديد استراتيجية نظام الرعاية الصحية، ومراقبة وتحليل الوضع الصحي العام للسكان في الإمارة. وتعمل الدائرة أيضاً على مراقبة أداء النظام ووضع الأنظمة وتطبيق أفضل الممارسات والمعايير العالمية، وتقوم الدائرة على العمل مع وتشجيع كافة مزودي خدمات الرعاية الصحية على تبني أهداف ومؤشرات أداء عالمية. كما تعنى الدائرة أيضاً بإطلاق البرامج الصحية المجتمعية وزيادة الوعي بين الأفراد لتبني ممارسات صحية من أجل تحسين الصحة العامة في إمارة أبوظبي بالإضافة إلى تنظيم برنامج الضمان الصحي في ما يختص بتكلفة الوثائق الأساسية ونطاق التغطية.

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