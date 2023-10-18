ضمن جهود التحول الرقمي في الإمارة

تهدف مذكرة التفاهم إلى استكشاف وتحديد أولويات استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في ابتكارات الرعاية الصحية

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، على هامش مشاركتها في معرض جيتكس العالمي للتقنية 2023، وقعت دائرة الصحة – أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، مذكرة تفاهم مع شركة "مايكروسوفت"، إحدى كبرى شركات تطوير الحلول الرقمية، وذلك لتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في قطاع الرعاية الصحية. ويهدف التعاون إلى استكشاف وتحديد سبل الاستفادة من منصات الذكاء الاصطناعي الرائدة واستخداماتها لدعم الابتكار في الرعاية الصحية، بما في ذلك تحسين النتائج العلاجية والوقائية للمرضى وزيادة الكفاءة وإثراء البحوث والخدمات الصحية.

وقع مذكرة التفاهم كل من سعادة الدكتور أحمد الخزرجي، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والسياسات في دائرة الصحة – أبوظبي ونعيم يزبك؛ المدير العام لمايكروسوفت الإمارات.

وبموجب مذكرة التفاهم، سيعمل الطرفان على إنشاء فريق عمل مشترك لتسهيل التعاون والتواصل بين الطرفين، حيث سيقوم فريق العمل بدراسة وتطوير وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتبادل أفضل الممارسات والتجارب مع تحديد التحديات والعوائق التي قد تنشأ عن استخدامها. وتهدف الشراكة لإقامة تعاون طويل الأمد لاستخدام حلول الذكاء الاصطناعي لتعزيز إمكانات دائرة الصحة - أبوظبي والارتقاء بتجربة المرضى والأطباء وتعزيز المخرجات الصحية.

وفي هذا الصدد، قال سعادة الدكتور أحمد الخزرجي، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والسياسات في دائرة الصحة – أبوظبي: "في ظل توجيهات القيادة الرشيدة، تمضي دائرة الصحة – أبوظبي ببذل جهود استخدام التقنيات المتقدمة والحلول الرقمية في الرعاية الصحية من أجل تعزيز نتائج المرضى، وبالتالي الارتقاء بجودة حياة ورفاه السكان في إمارة أبوظبي. ويأتي الذكاء الاصطناعي في صميم الابتكار في قطاع الرعاية الصحية، ما جعلنا حريصين على التعاون مع شريك رائد مثل مايكروسوفت لدراسة إمكانات هذا التطور التكنولوجي للاستفادة منه في قطاع الرعاية الصحية، ولتمهيد الطريق لمستقبل يدفعه الابتكار. ونواصل في دائرة الصحة - أبوظبي ترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة رائدة للابتكار في الرعاية الصحية، والمضي لتحقيق الأهداف القائمة على جعل الإمارة مثالاً متميزاً في جودة الخدمات الصحية وحاضنة للبحوث الهادفة في القطاع بما يعود بالنفع على كافة أفراد المجتمع."

وسيعمل الطرفان على استكشاف سبل تطوير منصة لتجربة الموظفين والتي يمكنها جمع الرؤى والمدخلات على نحو آني للارتقاء بنظم العمل وتحسين الأداء وتعزيز بيئة العمل في دائرة الصحة – أبوظبي.

وقال نعيم يزبك؛ المدير العام لمايكروسوفت الإمارات: "نعتز بالعمل مع شريك استراتيجي كدائرة الصحة – أبوظبي والمساهمة في مسيرة دولة الإمارات نحو التحول الرقمي، والتي أدركت أهميته منذ وقت باعتباره عاملاً أساسياً لتسريع وتيرة نمو قطاع الرعاية الصحية وتعزيز جودة خدماته للمرضى في المنطقة. يدعم تعاوننا مع دائرة الصحة – أبوظبي رؤية الإمارات الرامية للاستفادة من أحدث التطورات التكنولوجية مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي لمواجهة أبرز التحديات، ودفع عجلة الابتكار، وتعزيز الإنتاجية عبر مختلف القطاعات الحيوية. ونتطلع إلى العمل مع دائرة الصحة – أبوظبي لإطلاق العنان لإمكانات التكنولوجيا التي تُحدث تحولاً هاماً وترسي أفقاً جديدة للتميز في الرعاية الصحية سواءً في أبوظبي أو حول العالم."

ومن المتوقع أن تفتح الاتفاقية المجال لفرص متعددة للتعلم في مختلف القطاعات، بما في ذلك قطاع الرعاية الصحية واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدية. وسيساهم الذكاء الاصطناعي في تعزيز سبل اتخاذ القرارات في قطاع الرعاية الصحية من خلال تحديد الأولويات والتنبؤ بتأثير اللوائح التنظيمية والسياسات الجديدة، في الوقت الذي تواصل دائرة الصحة – أبوظبي التزامها بحماية سلامة البيانات والخصوصية بينما تقوم بدمج الحلول الأكثر تقدماً للارتقاء بخدمات الرعاية الصحية في أبوظبي.

وتدعو دائرة الصحة – أبوظبي إلى زيارة منصتها التعرف على أحدث التقنيات والابتكارات الصحية في القطاع الصحي بأبوظبي، وذلك في مشاركتها بمعرض جيتكس العالمي للتقنية 2023 ضمن جناح أبوظبي، بقيادة دائرة التمكين الحكومية، في قاعة الشيخ سعيد، منصة رقم 19B20/ في الفترة من 16 حتى 20 أكتوبر 2023.

لمعرفة المزيد حول مشاركة دائرة الصحة – أبوظبي في المعرض، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني: www.doh.gov.ae/ar/news

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نبذة عن دائرة الصحة – أبوظبي:

دائرة الصحة – أبوظبي هي الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي. ومن أهم أهداف الدائرة تحقيق المستوى الأمثل في مجال الرعاية الصحية لخدمة المجتمع. ويشمل اختصاص الدائرة على سبيل المثال وليس الحصر تحديد استراتيجية نظام الرعاية الصحية، ومراقبة وتحليل الوضع الصحي العام للسكان في الإمارة. وتعمل الدائرة أيضاً على مراقبة أداء النظام ووضع الأنظمة وتطبيق أفضل الممارسات والمعايير العالمية، وتقوم الدائرة على العمل مع وتشجيع كافة مزودي خدمات الرعاية الصحية على تبني أهداف ومؤشرات أداء عالمية. كما تعنى الدائرة أيضاً بإطلاق البرامج الصحية المجتمعية وزيادة الوعي بين الأفراد لتبني ممارسات صحية من أجل تحسين الصحة العامة في إمارة أبوظبي بالإضافة إلى تنظيم برنامج الضمان الصحي في ما يختص بتكلفة الوثائق الأساسية ونطاق التغطية.

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