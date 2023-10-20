أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: وقّعت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي وشركة مايكروسوفت، على هامش مشاركتهما في معرض جيتكس جلوبال 2023، مذكرة تفاهم تهدف إلى تمكين الابتكار في عدد من المجالات الرئيسية مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي والحوسبة السحابية، وتوظيف قدرات وموارد الطرفين لتعزيز التجربة السياحية والثقافية في الإمارة.

ويتماشى هذا التعاون مع رسالة الدائرة الرامية إلى دفع التحول الرقمي في مختلف جوانب نشاطها، وإعادة صياغة المنظومة الثقافية والسياحية في الإمارة بما يُثري حياة مجتمع أبوظبي وزوارها على حد سواء. وتشمل المذكرة العديد من المبادرات الساعية إلى تحفيز النمو والابتكار، وصقل مهارات وخبرات فريق عمل الدائرة.

وتغطي مجالات التعاون أيضاً تحسين وأتمتة وتحديث البنية التحتية لتقنية المعلومات والأمن الرقمي، وذلك بالاعتماد على منصة مايكروسوفت للحوسبة السحابية Azure، وأحدث تقنيات الأمان المتقدمة. وتساعد المكاملة بين منصة البيانات الذكية Microsoft Azure وخدمة الذكاء الاصطناعي Azure OpenAI على الارتقاء بالرؤى التشغيلية، فيما تضمن أدوات Microsoft 365 المدعومة بالذكاء الاصطناعي تسريع سير العمليات، وزيادة الإنتاجية، ورفع كفاءة خدمات الدائرة بصورة عامة.

وقال سعادة عدنان العوضي، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: "يؤكد تعاوننا مع مايكروسوفت مجدداً التزامنا بتحقيق التميز من خلال التحول الرقمي الذي يمهد الطريق أمامنا للمشاركة في صياغة مستقبل أساليب وبيئات العمل. وتماشياً مع الاستراتيجية الرقمية لحكومة الإمارات العربية المتحدة 2025، ستسهم هذه الجهود في الارتقاء بالعروض السياحية والثقافية في أبوظبي، وتلبية تطلعات زوارها من جميع أنحاء العالم. ونمضي بخطوات ثابتة نحو إنشاء منظومة رقمية شاملة تربط شبكة أعمالنا ومبادراتنا، مع تبسيط وتسريع سير العمليات والخدمات".

وقال نعيم يزبك - المدير العام لمايكروسوفت الإمارات: "إنها فرصة فريدة لتقديم تجارب جديدة وجذّابة للزوار الذين يرغبون بالتعرف أكثر على الثقافة والتراث الغنيين لإمارة أبوظبي. نتطلع إلى العمل معاً لجلب أحدث التقنيات والمهارات التي ترتقي أكثر بقطاع السياحة".

وتشكل تنمية المهارات والجاهزية التقنية إحدى الركائز الرئيسية للمذكرة، انطلاقاً من التزام دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي ومايكروسوفت المشترك بتوفير المزيد من فرص التعليم والتطوير، وتمكين الشركاء من اكتساب المهارات التقنية والمعرفة اللازمة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي. وتدعم المذكرة أيضاً الابتكار في الدائرة عبر استثمار خبرات مايكروسوفت في العديد من الجوانب، بدءاً من بلورة الأفكار وتطويرها وحتى تبنيها وتطبيقها.

يذكر أن جناح مايكروسوفت يقع في القاعة رقم 7، بينما تُشارك دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي ضمن جناح حكومة أبوظبي في معرض جيتكس جلوبال 2023، الذي تستمر فعالياته حتى يوم 20 أكتوبر في مركز دبي التجاري العالمي. ويحظى زوار منصة الدائرة في الحدث بتجربة غامرة، يستكشفون خلال عروضاً ورؤى حول رحلة تحولها الرقمي، إلى جانب ‏جولة افتراضية بزاوية 360 درجة في مكتبة قصر الوطن. ‏‎‎

#بياناتحكومية

- انتهى -

لمحة حول دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي:

تتولى دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي قيادة النمو المستدام لقطاعات الثقافة والسياحة والصناعات الإبداعية في الإمارة، كما تغذي تقدم العاصمة الاقتصادي، وتساعدها على تحقيق طموحاتها وريادتها عالمياً بشكل أوسع. ومن خلال التعاون مع المؤسسات التي ترسخ مكانة أبوظبي كوجهة أولى رائدة؛ تسعى الدائرة لتوحيد منظومة العمل في القطاع حول رؤية مشتركة لإمكانات الإمارة، وتنسيق الجهود وفرص الاستثمار، وتقديم حلول مبتكرة، وتوظيف أفضل الأدوات والسياسات والأنظمة لدعم قطاعات الثقافة والسياحة والصناعات الإبداعية.

وتتمحور رؤية دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي حول تراث الإمارة، ومجتمعها، ومعالمها الطبيعية. وهي تعمل على ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة للأصالة والابتكار والتجارب المتميزة متمثلة بتقاليد الضيافة الحية، والمبادرات الرائدة، والفكر الإبداعي.