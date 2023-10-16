تستعرض الشركة أحدث حلولها المتطورة والمدعومة بالذكاء الاصطناعي وقدرتها على مواجهة التحديات السيبرانية بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة: تستعد تريند مايكرو، الشركة الرائدة عالمياً في مجال الأمن السيبراني، للمشاركة في فعاليات معرض جيتكس العالمي، والذي يُقام في الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر في مركز دبي التجاري العالمي.

وفي سياق تفصيلي أكثر، ستكشف الشركة على هامش المعرض عن أحدث ابتكاراتها لهذا العام، وهو حل "Trend Vision One"، الذي تم دعمه بتقنيات الذكاء الاصطناعي ليوفر حماية فائقة ضد التهديدات المتقدمة بكفاءة وفعالية، بما يتناسب مع الاحتياجات الأمنية للعالم الرقمي سريع التطور والتغير.

وإلى جانب حل "Trend Vision One"، ستقدم شركة تريند مايكرو لزوار معرض جيتكس جلوبال هذا العام نظرة متعمقة حول مجموعة واسعة من حلولها الرائدة، بما فيها حل "Trend Micro Workforce One" الذي يساعد على مكافحة فيروسات الفدية والتصيد الاحتيالي وعمليات اختراق البيانات. بالإضافة إلى "Trend Micro Network One"، الحل الفعّال لتعزيز أمان الشبكات والذي يعمل بنموذج أمان الثقة الصفرية. كما ستقدم الشركة حلولًا متخصصة لمواجهة التحديات الناشئة في مجال إنترنت الأشياء وأمن البريد الإلكتروني. فضلاً عن ذلك، ستعرض الشركة ابتكار "Trend Vision One Companion"، وهو حل أمني يعمل كمساعد شخصي ذكي مدعوم بالذكاء الاصطناعي. تجسد هذه الحلول النهج المتطور الذي تعتمده تريند مايكرو لتمزج بين أحدث التقنيات التكنولوجية وإمكانات الأمن الرقمي، بهدف ضمان تحقيق بيئة رقمية آمنة.

والجدير بالذكر، تشهد منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ارتفاعاً ملحوظاً في نسبة التهديدات السيبرانية المعقدة التي تستهدفها، خصوصاً مع اساءة استغلال مجرمي الانترنت للتكنولوجيا المتطورة واستخدامها لخدمة مصالحهم الإجرامية، لذلك أصبحت الأساليب الأمنية التقليدية لا تكفي لمواجهة هذه التحديات. وقد كشف تقرير تريند مايكرو الأمني للنصف الأول من العام الجاري، أن الشركة تمكنت من تحديد ومنع أكثر من 475 مليون تهديد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا خلال النصف الأول من 2023 فقط. وعلى صعيد دولة الإمارات العربية المتحدة وحدها، تم اكتشاف وحجب أكثر من 39 مليون تهديد سيبراني. هذه الأرقام الكبيرة تعكس الحاجة الملحة لحلول أمنية فعّالة ومتطورة للحماية من هذه الهجمات المتزايدة على المنطقة.

وبهذا الصدد، علّق الدكتور معتز بن علي، نائب أول للرئيس والمدير الإداري لشركة تريند مايكرو في منطقة البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط ودول آسيا الوسطى وروسيا وأفريقيا قائلًا: "إن مشاركتنا في معرض جيتكس جلوبال تجسّد رؤيتنا المستقبلية الرامية إلى الدمج بين التكنولوجيا والأمن بشكل أعمق، وهذه الرؤية هي التي وضعتنا في طليعة المؤسسات التي تصمم حلولاً أمنية يمكنها التنبؤ بالتهديدات واستباقها بدقة. وأضاف: " لدى تريند مايكرو التزام راسخ بمكافحة الأيادي التخريبية التي تسعى الى زعزعة أمن المشهد الرقمي".

وخلال فعاليات هذا الحدث، ستشارك شركة تريند مايكرو بشكل نشط في سلسلة من الجلسات الحوارية بهدف تعزيز الوعي حول أفضل الاستراتيجيات لمكافحة التهديدات الحديثة المتزايدة. وسيكون موقع تريند مايكرو بالحدث في جناح H3-E54، كما ستكون متواجدة أيضاً في أكشاك فرعية في جناح شركة "ستارلينك" وجناح شركة "مايندوير".

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نبذة عن "تريند مايكرو"

تلعب 'تريند مايكرو إنكوربوريتد'، إحدى الشركات العالمية الرائدة في حلول الأمن الرقمي، دوراً كبيراً في المساعدة على جعل العالم مكاناً أكثر أماناً لتبادل المعلومات الرقمية. وتقدّم الشركة حلولاً مبتكرة للمستهلكين والشركات والحكومات لحماية مراكز البيانات وبيئات الحوسبة السحابية والشبكات والنقاط الطرفية. وتعمل جميع منتجات الشركة معاً لتحقيق تبادل سلس لمعلومات التهديدات، وتوفير دفاع متصل ضد التهديدات مع سهولة في النشر والإدارة المركزية بشكل يتيح حماية أفضل وأكثر سرعة. وبفضل موظفيها الذين يتجاوز عددهم 7000 شخص في أكثر من 65 دولة حول العالم، وامتلاكها لأحدث المعلومات بشأن التهديدات العالمية، تكفل 'تريند مايكرو' تأمين العالم المتصل. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع www.trendmicro.com