تُسلِّط دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان خلال مشاركتها في الدورة الثالثة والأربعين لمعرض جيتكس جلوبال هذا العام وتحت مظلّة حكومة عجمان الضوء على بوابة الخدمات المستحدثة في الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي بحلّتهما الجديدة باعتبارها الوجهة الأولى لإنشاء وإدارة الأعمال في الإمارة، كما وتستعرض خدماتها الجديدة المتاحة عبر التطبيق الموحّد لحكومة عجمان "عجمان ون".

وفي هذا الصدد، صرّح سعادة / عبدالله أحمد الحمراني، المدير العام: "تأتي مشاركة الدائرة في هذا المعرض السنوي الهام لإبراز خدماتنا ومبادراتنا الرقمية أمام نخبة واسعة من المستثمرين ورجال الأعمال وكبرى الشركات الوطنية والأجنبية والعالمية، انطلاقًا من دورنا الريادي في قيادة أجندة التنمية الاقتصادية في إمارة عجمان، وتعزيز البيئة الاستثمارية فيها.".

ونوّه الحمراني: "نحظى سنويّا بفرصة لقاء قادة قطاع التكنولوجيا والشركات الناشئة، والاطلاع على آخر التطورات في ميادين التقنية الحديثة، والممارسات المُثلى في تبنّي الحلول الذكية العصرية والابتكارات الرقمية.".

وبدوره أكّد خالد خميس الشحّي، مدير إدارة تقنية المعلومات، حرص الدائرة على تقديم تجربة فريدة لمختلف شرائح المتعاملين من خلال بوابة الخدمات الجديدة الذي تم تفعيلها مؤخرًا، حيث تجمع البوّابة بين السهولة والمرونة والخصوصية والأمان، وتتميّز بالتكامل مع الخدمات الحكومية المترابطة لتوفير رحلة متعامل متميزة.

وأضاف: "انجزنا المرحلة الأولى لخدماتنا في تطبيق عجمان ون الذي يهدف إلى تقديم خدمات حكومية إلكترونية وذكية مبتكرة وموثوقة وفعّالة، والمتاح على منصتي غوغل بلاي وأبل ستور، وتشمل 5 خدمات، هي؛ خدمة تقدير تكلفة إصدار وتجديد رخصة، والاستعلام عن الأنشطة، والرخصة، والاسم التجاري، وخدمة الاستعلام عن حالة طلب، وأصبح الآن بإمكان المتعاملين انجاز تلك المعاملات عبر التطبيق، كذلك بإمكان المتعاملين تحميل تطبيق الدائرة الجديد المتوفر على متجري أبل وغوغل بلاي للتمتع بكافة خدماتنا.".

كما ودعت الدائرة المتعاملين والجمهور لتصفّح الموقع الإلكتروني ajmanded.ae والتطبيق الذكي Ajman DED للدائرة والخدمات الجديدة على تطبيق AjmanOne، وزيارة منصّة حكومة عجمان في المعرض الذي انطلق اليوم ويستمر لمدّة 5 أيام حتى يوم الجمعة 20 أكتوبر في مركز دبي التجاري العالمي.

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- انتهى