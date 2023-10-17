تطبيق برمجي رائد سيعمل على تحسين وأتمتة العمليات المرتبطة بتحريك منصّات الحفر

الحل المبتكر يجمع خبرة "إيه آي كيو" في مجالي الذكاء الاصطناعي والطاقة مع تقنية الجغرافيا المكانية من "بيانات" التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي

نظام الذكاء الاصطناعي لتحريك منصّات الحفر سوف يرتقي بالخدمات اللوجستية إلى أعلى المستويات الممكنة مع تعزيز الكفاءة وتقليل الانبعاثات

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: خلال مشاركتها في معرض جيتكس جلوبال 2023 ،أعلنت "إيه آي كيو"، الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا والتحوّل الرقمي المدعّم بالذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة، عن توقيع شراكة جديدة مع "بيانات"، الشركة الرائدة في الحلول الجغرافية المكانية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، لتطوير تطبيق برمجي مبتكر من شأنه تحسين وأتمتة العمليات المتعلقة بتحريك منصات الحفر.

وسوف يلبّي نظام الذكاء الاصطناعي لتحسين حركة منصات الحفر من "بيانات"، والذي نال مفهومه الموافقة المبدئية، الاجراءات المطلوبة لمواجهة التحديات اللوجستية والتشغيلية المعقدّة وزيادة الكفاءة وتسريع العمليات، مع تقليل انبعاثات الكربون بشكل كبير.

ويستخدم التطبيق تحليلات متقدّمة لتبسيط عمليات تحريك منصات الحفر من خلال اعتماد الذكاء الاصطناعي لتحسين المسار وتنسيق حركة المنشآت، بما فيها منصات الحفر وفرق العمل والمعدات، وذلك في مواقع حفر متعدّدة. ومن خلال أتمتة عملية الجدولة، سيوفر التطبيق البرمجي المبتكر تحديثات فورية حول توفّر منصة الحفر ومتطلبات صيانتها، وكيفيّة تخصيص الموارد، وأية تعارضات تشغيلية، ما سيؤدي إلى تحسين الكفاءة العامّة للأعمال. وتتمثل الميزة الرئيسية لهذا الحل البرمجي في قدرته على تسهيل التعاون ضمن العمليات اليومية وتقليل المسافة الإجمالية المغطاة لكل خطوة لمنصة الحفر. وسيكون للتخفيض تأثير مباشر على إجمالي انبعاثات الكربون لأسطول الحفّارات بأكمله.

الرئيس التنفيذي لشركة"إيه آي كيو"، عمر المرزوقي، صرّح بقوله: "حققت دولة الإمارات العربية المتحدة خطوات كبيرة في مجال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. وتفتخر "إيه آي كيو" بالعمل جنباً إلى جنب مع "بيانات" لتطوير حل برمجي معتمد على الذكاء الاصطناعي يمكنه إحداث تغيير إيجابي في قطاع الطاقة والمساهمة بشكل أكبر في استراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031. فالجمع بين خبرتنا في الذكاء الاصطناعي والحلول الذكية في المجال الجغرافي المكاني لشركة "بيانات" سيؤدي إلى تحوّل ملفت في العمليات اللوجستية لقطاع الطاقة وإلى تعزيز الكفاءة وتقليل الانبعاثات الإجمالية."

من جهته، قال حسن الحوسني، العضو المنتدب في شركة "بيانات": "نحن متحمسون للشروع في هذا التعاون مع "إيه آي كيو". فمن خلال هذه الشراكة، نهدف إلى إحداث نقلة نوعية لقطاع النفط والغاز من خلال تبسيط العمليات اللوجستية المعقدة وتقليل وقت التوقف عن العمل، إضافة إلى تعزيز كفاءة نقل منصات الحفر بشكل كبير. ولا شك أنّ جهودنا المشتركة سوف تمهّد الطريق نحو مستقبل أكثر استدامة لقطاع الطاقة بينما نواصل دفع الابتكار وتقديم حلول متطورة".

وسوف يشمل تنفيذ مشروع "تحريك منصّات الحفر" تطوير حل برمجي متخصّص يتكامل بسلاسة مع الأنظمة الحالية ويوفّر وحدة لإعداد التقارير والتحليلات التي تتضمن أدوات متكاملة لتحليل البيانات وخلق التصوّرات. وترتكز بنية الحل على مكوّنات مثل وحدة "إيجاد المسار" ووحدة التحليلات وخوارزميات الجدولة ووحدات إعداد التقارير، إضافة إلى مزايا التحديث الفوري لاتخاذ قرارات سليمة والاستجابة للتغييرات بسرعة.

هذا وتلتزم "إيه آي كيو" و"بيانات" بتقديم أحدث البرامج التي تعمل على تبسيط عملية نقل منصّات الحفر وتقليل وقت التوقف عن العمل وزيادة الإنتاجية لشركات النفط والغاز. ومن خلال خبرتهما المشتركة، تهدف الشركتان إلى ارساء معايير جديدة للقطاع والدفع بالممارسات المستدامة في الجزء الأعلى قيمة من حيث رأس المال وكثافة الكربون في أعمال النفط والغاز. وتتطلع "إيه آي كيو" قدماً إلى توسيع شبكة شراكاتها لمواصلة تطوير حلول الذكاء الاصطناعي التي يمكنها تعزيز الكفاءة وتقليل الانبعاثات وتسريع التحول الرقمي للصناعات.

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نبذة عن شركة "إيه آي كيو"

"إيه آي كيو" هي شركة رائدة في مجال التقنيات المبتكرة ومقرها أبوظبي، تركز على تسريع التطورات التقنية القائمة على الذكاء الاصطناعي في القطاع الصناعي العالمي والارتقاء به نحو مستقبل مستدام. وتعمل الشركة على تعزيز القيمة على نطاق واسع، حيث طور فريقنا الاستثنائي من علماء وخبراء البيانات العالميين منصة لإدارة البيانات وحلولها المتطورة التي تطبق تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة والرؤية الحوسبيّة وغيرها من التقنيات المتطورة لمعالجة حالات الاستخدام الرأسية المتخصصة وتقديم القيمة في السيناريوهات التشغيلية الواسعة. وتعمل حلول الذكاء الاصطناعي لدى "إيه آي كيو" على تحسين الأداء والكفاءة وحماية الأفراد والأصول والعمليات لتمكين عملائنا من تحقيق أهداف الاستدامة لديهم وتوسيع نطاق فوائد الذكاء الاصطناعي لتسريع التحول الرقمي على مستوى الشركة.

وكونها شركة ملتزمة في تحقيق طموح دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة العالم في مجال الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2031، تلعب "إيه آي كيو" دوراً محورياً في منظومة الذكاء الاصطناعي الشاملة في أبوظبي والإمارات العربية المتحدة ككل.

لمحة حول شركة بيانات:

بيانات هي شركة رائدة تابعة ل جي 42 وتختص بمجال الذكاء الاصطناعي ودعم تطور القطاعات والشركات، من خلال تزويدها بإمكانات استباقية تساعدها على تحقيق مكانة متقدمة تسبق واقع العصر الحالي. تأسست شركة بيانات في دولة الإمارات، وتمثّل الشريك المفضل في القطاع منذ أكثر من 45 عاماً بفضل ما تقدمه من مزايا مبتكرة لعدد متزايد من القطاعات، حيث توسعت نحو مجال البيانات الجيومكانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي بعد أن كان نشاطها يرتكز في عمليات التخطيط والمسح التقليدي. وتلتزم الشركة بتزويد المجتمعات بتقنيات مسؤولة ومتقدمة، ما يعزز ريادتها العالمية في مجال الابتكارات التقنية في قطاع المعلومات الجيومكانية واستخدامها في العمليات الذكية والتنقل الذكي. وتتعاون شركة بيانات مع عدد كبير من الشركات الرائدة في القطاعين العام والخاص، إضافة إلى الجهات البارزة على المستويين المحلي والعالمي، ومراكز القوة التجارية والشركات التي تستطيع تحقيق حضور سريع في الأسواق، بهدف توفير منتجات وخدمات مبتكرة وعالمية تساهم في تحقيق نقلة نوعية للبشرية.