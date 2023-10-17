إريكسون ودو توقعان اتفاقية شراكة في معرض جيتكس جلوبال 2023 لتقديم منصة إريكسون المتصلة لإعادة التدوير في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تساهم منصة إريكسون المتصلة لإعادة التدوير في تشكيل مستقبل مستدام والقضاء على تأثير نفايات معدات الشبكات غير الإلكترونية أو غير الكهربائية.

تتماشى الشراكة مع الأجندة الوطنية الخضراء- 2030 لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقعت إريكسون (المدرجة في بورصة ناسداك: ERIC) ودو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (EITC)، اتفاقية شراكة في معرض جيتكس جلوبال 2023 لتقديم منصة إريكسون المتصلة لإعادة التدوير كبرنامج كخدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة. لتشكيل مستقبل مستدام والقضاء على التأثير البيئي لنفايات معدات الشبكات غير الإلكترونية أو غير الكهربائية.

تعد منصة إريكسون المتصلة لإعادة التدوير عبارة عن منصة شاملة تساهم في تحقيق الدخل من النفايات وتوفر إمكانية التتبع والشفافية الشاملة والتحسينات. بالإضافة إلى ذلك توفر المنصة أيضًا تقارير استدامة قوية للحصول على إحصاءات قيمة حول إعادة التدوير والتي يمكن أن تساعد في تحسين العمليات وتمكين التدوير. يمكن للمنصة دمج وتنسيق مصادر البيانات الخارجية، وتخزين البيانات بأمان، وتوفر إدارة قوية للبيانات الضخمة لتمكين تصورات البيانات الثاقبة والكفاءة في سلسلة القيمة.

وقال كريم بنكيران، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في دو: "تمثل الاستدامة إحدى القيم الجوهرية التي ترتكز عليها ثقافتنا المؤسسية الهادفة إلى خلق قيمة حقيقية ومضافة للجميع سواءً عملائنا أو مجتمعنا أو بيئتنا. ونعمل دائماً على تعزيز تعاوننا مع شركائنا الذين يشاركوننا الرؤية نفسها للمستقبل المستدام، ويعكس تعاوننا مع إريكسون لتقديم منصة إريكسون المتصلة لإعادة التدوير في دولة الإمارات جهودنا ومساعينا الرامية إلى تعزيز ممارسات الاستدامة بما يتماشى مع أهداف الأجندة الوطنية الخضراء 2030 لدولة الإمارات العربية المتحدة. وتعزز شراكتنا مع إريكسون التزامنا بدفع عجلة التغيير الإيجابي وضمان مستقبل أكثر استدامة للجميع".

ومن جانبه قال نيكولاس بليكسيل، نائب الرئيس ورئيس إريكسون في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي في إريكسون الشرق الأوسط وإفريقيا: “إريكسون تؤمن بأن ما نقوم به اليوم يضع الأسس للغد. ومن خلال الشفافية وإمكانية التتبع ورقمنة تدفقات النفايات والمواد المعاد تدويرها، توفر منصة إريكسون المتصلة لإعادة التدوير تمكين الاستدامة الدائرية، وتعزيز الابتكار، ودعم الاستدامة، والاتصال اللامحدود. ويسعدنا أن نتعاون مع دو لتقديم المنصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبالتالي المساهمة في تحقيق اقتصاد أكثر صداقة للبيئة وتنمية مستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة تماشياً مع الأجندة الوطنية الخضراء- 2030 لدولة الإمارات العربية المتحدة."

تمثل منصة إريكسون المتصلة لإعادة التدوير، والتي تختلف عن برنامج إريكسون لاستعادة المنتجات، فرصة لترشيد تدفقات النفايات، وتعزيز معدلات إعادة التدوير، وتعزيز الكفاءة التشغيلية من خلال إحصاءات البيانات في الوقت الحقيقي، وتقليل البصمة البيئية عن طريق تقليل توليد النفايات لصالح إعادة التدوير والاستدامة الدائرية.

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عن إريكسون

تمكن اريكسون مزودي خدمات الاتصالات والشركات من الاستفادة القصوى والحصول على القيمة الكاملة التي توفرها تقنيات الاتصالات. وتم تصميم محفظة الشركة من الخدمات والحلول عبر قطاعات الشبكات والخدمات الرقمية والخدمات المدارة والأعمال الناشئة لجعل عمليات العملاء أكثر كفاءة، وتعزيز تحولهم الرقمي وتمكينهم من خلق مصادر إيرادات جديدة. وساهمت استثمارات إريكسون في مجال الابتكار بتوفير العديد من الإيجابيات في مجال خدمات الاتصال والنطاق العريض والهاتف المتحرك لمليارات الأشخاص حول العالم. تدرج أسهم شركة إريكسون في بورصة ناسداك ستوكهولم وناسداك نيويورك www.ericsson.com