في سياق مؤتمر جايتكس العالمي 2023

يعمل مركز التميز الأساسي لشبكة الجيل الخامس الأساسية كمنصة إطلاق لدعم مقدمي خدمات الاتصالات في الشرق الأوسط وإفريقيا في عمليات نشر خدمات الجيل الخامس وتعزيز حالات استخدام متطورة في المنطقة.

سيكون مركز التميز المتطور هذا بمثابة نقطة ارتكاز للابتكار والتعاون والتقدم في تكنولوجيا الجيل الخامس.

أعلنت إريكسون (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: ERIC) في مؤتمر جايتكس العالمي 2023، عن افتتاح مركز التميز لشبكة الجيل الخامس الأساسية، والمخصص لخدمة منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا التي تتسم بحيوية هائلة في مجال تقنيات الجيل الخامس. وسيكون مركز التميز المتطور هذا بمثابة نقطة ارتكاز للابتكار والتعاون والتقدم في تكنولوجيا الجيل الخامس.

وستقوم إريكسون من خلال المركز بتقديم عروض توضيحية تفاعلية واستعراض حالات استخدام للتطبيقات الواقعية لتقنية الجيل الخامس، لعرض الإمكانات الهائلة لهذه التقنية سواء في مجال خدمات المستهلك النهائي، مثل الوصول اللاسلكي الثابت، والألعاب السحابية، أو في مجال عروض المؤسسات، مثل حالات الاستخدام الخاصة بوسائل الإعلام والترفيه، والسلامة العامة، وغير ذلك.

وسيكون مركز التميز لشبكة الجيل الخامس الأساسية بمثابة منصة ديناميكية للكشف عن الأبعاد المتعددة الأوجه لعرض القيمة الذي توفره شبكة الجيل الخامس، مما يسمح بالتفاعل مع تطبيقاتها في العالم الحقيقي. ومن أبرز التجارب التي يوفرها المركز:

التميز البنيوي: يتيح المركز التعمق في مستقبل شبكات الجيل الخامس، مع تسليط الضوء على البنية السحابية الأصلية، فضلاً عن التعرف على المبادئ التي تقود هذا التحول البنيوي، وكيف يعمل على تمكين الشبكات بمرونة وسرعة لا مثيل لها، مما يجعل من تحقيق وعود الجيل الخامس أمراً حقيقياً وواقعياً.

تعزيز القدرات التشغيلية لشبكات الجيل الخامس: يتيح المركز استكشاف قدرات الأتمتة السلسة المدمجة في منتجات شبكة الجيل الخامس من إريكسون، وكيف تلتزم إريكسون بتعزيز الكفاءة التشغيلية لمقدمي خدمات الاتصالات من خلال تسهيل تنفيذ ترقيات "الحاويات كخدمة" والحلول المتقدمة الأخرى.

إطلاق آفاق عمل جديدة: يتيح المركز التعرف على قوة تقطيع الشبكة وقابلية برمجة شبكة الجيل الخامس كأدوات تسمح لمقدمي خدمات الاتصالات تحقيق تدفقات إيرادات جديدة، وتطوير حالات استخدام تجارية جديدة. ويمكن من خلال المركز التعرف على كيف تمهد عناصر التمكين التي تنطوي عليها شبكة الجيل الخامس، الطريق لتخصيص خدمة ديناميكية وتحقيق مرونة غير مسبوقة.

وفي تعليقه على افتتاح المركز، قال لاكي لا ريكا، نائب الرئيس ورئيس البرمجيات والخدمات السحابية في إريكسون الشرق الأوسط وإفريقيا: "يوفر مركز التميز لشبكة الجيل الخامس الأساسية من إريكسون بيئة مواتية للتعاون والابتكار، ويتمتع بوضع جيد لدعم عملائنا في تحقيق الدخل من تقنية الجيل الخامس عبر عروض توضيحية وحالات استخدام عملية للمستهلكين والمؤسسات. ونحن ملتزمون بتوفير الموارد والدعم اللازم لتطوير وتسويق منتجات وخدمات مبتكرة. ويعد إطلاق مركز التميز هذا إنجازاً كبيراً، ونحن على ثقة تامة بأنه سيمثّل ذخراً قيّماً لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا".

هذا وتم تجهيز مختبر الجيل الخامس، وهو أحد أقسام مركز التميز، ببنية تحتية متقدمة لشبكة الجيل الخامس المستقلة ومعدات شبكات عالية السرعة، وهو يوفر مساحة عمل تعاونية تجمع بين المطورين ومتخصصي تكامل الأنظمة، وخبراء الصناعة لاستكشاف قدرات شبكة الجيل الخامس بشكل جماعي، في أثناء القيام بتطوير حالات استخدام مبتكرة. وسيكون المختبر أيضاً بمثابة منصة إطلاق لتسويق المنتجات والخدمات ونشرها، يستند في ذلك إلى التزام إريكسون الراسخ بتحويل الأفكار إلى منتجات وخدمات جاهزة للطرح في الأسواق.

من جانبه، قال سعيد زنتوت، رئيس أنظمة دعم العمليات والشبكة الأساسية والسحابة في إريكسون الشرق الأوسط وأفريقيا: "يتيح لنا مركز التميز لشبكة الجيل الخامس الأساسية التعاون مع الشركاء والعملاء لتطوير واختبار تطبيقات مبتكرة تمكن الشركات والصناعات والأفراد من تحقيق النجاح في عصر يقوم على الاتصال. ونحن نتطلع بترقب إلى رؤية الحلول المبتكرة التي سيتم تطويرها في مختبر الجيل الخامس، كما أننا على ثقة بأن هذه الحلول ستقود جهود الابتكار في المنطقة ككل".

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- انتهى -

نبذة عن إريكسون:

تمكن اريكسون مزودي خدمات الاتصالات من الاستفادة القصوى والحصول على القيمة الكاملة التي توفرها تقنيات الاتصالات. وتم تصميم محفظة الشركة من الخدمات والحلول عبر قطاعات الشبكات والخدمات الرقمية والخدمات المدارة والأعمال الناشئة لجعل عمليات العملاء أكثر كفاءة، وتعزيز تحولهم الرقمي وتمكينهم من خلق مصادر إيرادات جديدة. وساهمت استثمارات إريكسون في مجال الابتكار في توفير العديد من الإيجابيات في مجال خدمات الاتصال والنطاق العريض والهاتف المتحرك لمليارات الأشخاص حول العالم. أسهم شركة إريكسون مدرجة في بورصة ناسداك ستوكهولم وناسداك نيويورك. www.ericsson.com