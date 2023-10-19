وقعت "أسدام الرقمية" المختصة في تقديم الخدمات الاحترافية للقطاعين العام والخاص، مذكرتي تفاهم وذلك لأجل تطوير الاعمال والفرص في مجال أعمالهم وخبرتهم، وذلك على هامش معرض جيتكس 2023، المقام في إمارة دبي، الإمارات العربية المتحدة.

وجاءت مذكرة التفاهم الأولى مع شركة "سمارت لاين" من دولة الإمارات العربية المتحدة والمختصة في تكنولوجيا المعلومات وتوفير البنية التحتية والأجهزة والبرامج في المجالات المدنية، فيما جاءت مذكرة التفاهم الثانية مع "الشركة الكويتية التطبيقية لشبكات المعلومات" من دولة الكويت والمختصة في تقديم خدمات التطبيقات للهواتف والاجهزة واستضافة التطبيقات وتحسين تجربة المستخدم.

وأعرب الرئيس التنفيذي لشركة "أسدام الرقمية" الدكتور جهاد بكر عن سعادته بهذا التعاون مع هذه الشركات، مشيراً إلى أنها خطوة في طريق المساهمة في تعزيز التحول الرقمي في القطاعين العام والخاص في الأسواق الخليجية في مجال التكنولوجيا الرقمية، مشيراً إلى أن من شأن هذه الخطوة توظيف سبل التعاون من خلال تلك الشراكات في مجالات تحسين خدمات الحكومة ودعم الابتكار.

الجدير بالذكر أن "أسدام الرقمية" هي شركة خدمات احترافية مقرها دبي وتنشط في منطقة دول مجلس التعاون ودول الشرق الأوسط، حيث تقدم خدماتها للقطاعين العام والخاص، وهي مكرسة للإرتقاء بأعمال عملائها من خلال دعمهم في مسيرة تنفيذ استراتيجيتهم، وتمكينهم من مواءمة أهداف الأعمال والأهداف الرقمية عبر خدمات الاستشارات والتدريب ونقل المعرفة من خلال فريق عمل يملك الخبرة في فن ترجمة الاستراتيجية إلى نمو فعلي على ارض الواقع، اعتماداً على أساليب التنفيذ المبتكرة والشراكات المستدامة.

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